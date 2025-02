Những tấm lòng vàng 15.2.2025

Cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyễn Văn Thiệt (208/39 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Hoang Anh: 500.000 đồng; Pham Dinh Phu: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Nguyen Ngoc Suong: 150.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 1.000.000 đồng; Thanh Van (Vo Ngoc Dien Ct): 300.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Huynh Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Le Doan Vu: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Le Thi Khanh Nhu: 200.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Dinh Tuan: 500.000 đồng; Huynh Trong Tin: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Trinh Thi Kim Thoa: 100.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Vo Thi Ngoc Hue: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Tran Thi Loi: 300.000 đồng; Truong Khai Vinh: 500.000 đồng; Duong Thi Mai Ha Tram: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Hoang The An: 200.000 đồng; Truong Thoa: 400.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Vo Huyen My: 100.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; Dao Le Cam Thuy: 100.000 đồng; Dao Le Cam Thuy: 300.000 đồng; Vu Duy Linh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 200.000 đồng; Cao Dinh Viet Thong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Nguyen Tran Huy: 200.000 đồng; Le Thi Hoang Nhi: 200.000 đồng; Dao Trong Tu: 300.000 đồng; Vo Chi Tin: 300.000 đồng; Tat Ho Kim Thang: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong : 1.000.000 đồng; Luu Thanh Diep: 500.000 đồng; On Thuy Hong: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; To Thi Tuyet Nhung: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.