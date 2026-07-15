Những tấm lòng vàng 15.7.2026

Chuyển khoản: Nguyen Thi Nhanh (Nguyen Thi Ngoc Trinh Ct): 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Nho: 200.000 đồng; Phan Thanh Huong: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Binh An: 500.000 đồng; Le Thi Hue Thao: 500.000 đồng; Nguyen Trung Quan: 20.000 đồng; Hua Nhan Hung: 200.000 đồng; Le Thi Kim Tuyen: 500.000 đồng; Vo Vuong Bach: 200.000 đồng; Dao Thi Thu Hang: 25.000 đồng; Bui Hoang Tuan Vu: 300.000 đồng; Bui Van Huy: 500.000 đồng; Ngo Thao Vy - Ngo Phuc Hung (Nguyen Thi Nhu Hoa Ct): 200.000 đồng; Pham Xuan Hiep: 500.000 đồng; Pham Thi Quynh: 100.000 đồng; Cao Thanh Vu: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 5.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Dung: 500.000 đồng; Luu Ngoc Phat: 200.000 đồng; Ngo Pham Duc Trinh: 500.000 đồng; Duong Ngoc Quoc Cuong: 168.000 đồng; Luong Thanh Thien Kim: 200.000 đồng; Pham Thi Kim Dai: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Hoai Nam: 100.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 50.000 đồng; Pham Thi Ha My: 100.000 đồng; Ut Be (Nguyen Thi Mai Thi Ct): 50.000 đồng; Ha Tuan Hung: 100.000 đồng; Duong Thi Hien: 500.000 đồng; Phan Nguyen Quynh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hoai Trang: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Vu Tri: 200.000 đồng; Mai Phong Phu: 200.000 đồng; Tran Ngoc Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Nhat Y Nhi: 1.000.000 đồng; Trieu Quang Minh: 100.000 đồng; Pham Thi Hoang Anh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Yen: 300.000 đồng; ban doc: 80.000 đồng; Ha Phuc Nhan: 1.000.000 đồng;

Giúp bà Trần Thị Xuân - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Nỗi cơ cực của gia đình có 3 người con bị tâm thần trên Thanh Niên ngày 15.10.2024):

Dương Thị Mai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; chú Tuấn (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Ông Hoàng Bách Thắng (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6): 300.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Vo Thi Nguyet Minh: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 80.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; ban doc: 913.476 đồng; Ly Minh Tu: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Do Thi Hang Nga: 300.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 400.000 đồng; Ha Van Khanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Tuan Anh: 200.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Le Thi Tam Hong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phuc: 1.000.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Dang Long: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Luu Phat: 200.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Tran Ngoc Thanh: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.