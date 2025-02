Những tấm lòng vàng 20.2.2025

Chuyển khoản: Nguyen Anh Tai: 1.000.000 đồng; Le Minh Ngoc: 300.000 đồng; Tranhai (Tran Trong Hai): 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 30.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 160.000 đồng; Huynh Nguyen Tu Tran: 500.000 đồng;

Giúp nam sinh lớp 8 N.H.Đ - Hà Nội (nhân vật được đề cập trong bài viết Người mẹ khóc cạn nước mắt chăm sóc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não trên ThanhNienOnline ngày 28.3.2024):

Huỳnh Gia Ấm (Đà Nẵng): 1.000.000 đồng;

Giúp em Mai Thị Nhã Hân - Phú Yên (nhân vật được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh khốn khó của một học sinh bị tai nạn giao thông trên Thanh Niên ngày 2.4.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 2.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Nguyên Đăng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Võ Thành Nghiệp (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; bé Kim Ngân (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Vo Thi Nguyet Minh: 500.000 đồng; Co Minh Chau (Le Hong Thuy Trang Ct): 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Ba Liem: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Chau: 200.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Thai Nguyen Ngoc Han: 200.000 đồng; Mai Thi Thuy (Do Thi Hoang Ngan Ct): 500.000 đồng; Le Hong Thuy Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Pham Minh Trung: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Vu Minh: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Bui Viet Hung: 100.000 đồng; Nguyen Minh Man: 500.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Van: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Van Niem + Tan Thinh (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 200.000 đồng; On Thuy Hong: 500.000 đồng; Tran Ngoc Minh Trang: 200.000 đồng; Ngo Quang Manh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 200.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 200.000 đồng; Ngo Dich Khang: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Chi: 500.000 đồng; Phan Thuc Anh: 300.000 đồng; Ngo Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Dang Thanh Phuong: 300.000 đồng; Pham Thi Cam Tien: 100.000 đồng; Le Minh Nhan: 200.000 đồng; Phan Thi Kim Hoang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuong: 200.000 đồng; Tran Thi Kim Cuong: 100.000 đồng; Bui Ngoc Long: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huyen: 260.000 đồng; Pham Thanh Hang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Cam: 400.000 đồng; Vo Thi Hoang Oanh: 200.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 300.000 đồng; Pham Hoang Tu Duy: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Duy: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Dao Viet Manh: 300.000 đồng; Le Chau Ngoc Thao: 1.000.000 đồng; Nguyen Bao Quang: 100.000 đồng; Mai Thi Thu Huong: 2.000.000 đồng; Hoang Thien Nhan (Le Thi Thu Suong Ct): 200.000 đồng; Tran Thi Ninh: 500.000 đồng; Tran Phuong Thao: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Huyen Ngoc: 50.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 200.000 đồng; Phan Thi Thu (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 200.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; Huynh Thao (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vu Duy Linh: 100.000 đồng; Do Thi Hong Phuong: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Phuong Nga: 200.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Ha Thi Hanh: 500.000 đồng; Chu Nam (Nguyen Thi Hong Tran Ct): 2.000.000 đồng; Ba Tran T Ngoc - Kdc Trung Son (Truong Ngoc Rang Ct): 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Co Chi P13 Q8 (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Ha Ngoc Linh: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 160.000 đồng; Huynh Nguyen Tu Tran: 500.000 đồng; Ong Khoan (Nguyen Vu Hong Ct): 200.000 đồng; Dinh Manh Hung: 100.000 đồng;

Giúp bà Nguyễn Thị Ánh - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Ước mơ nhỏ của người phụ nữ khuyết tật bán vé số nuôi em tâm thần trên Thanh Niên ngày 9.4.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Sông (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (283 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng;

cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Mỹ Hòa (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Anh Phong (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Tran Le Phuoc Tho: 1.000.000 đồng; Pham Thi Kim Tam: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Pham Thi Thuy Anh: 300.000 đồng; Truong Quoc Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Cuong: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.