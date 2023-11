Những tấm lòng vàng 21.11.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thuy: 500.000 đồng; Ms Thanh Tu: 1.000.000 đồng; Bui Thi Phuong: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 70.000 đồng; Nguyen Thanh Truc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Co Hoang Anh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Huyen Van: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Nguyen Thanh Ha: 500.000 đồng; Ho Khanh Van: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Thuong: 300.000 đồng; Nguyen Manh Hung: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Pham Trung Anh: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Chi Binh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Quang Dien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Thanh Hien: 300.000 đồng; Nguyen Tung Lam: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Ngoc Bao: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Anh Ngoc: 500.000 đồng; C Lieu: 200.000 đồng; Ho Thi Phuong Linh: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Van Vuong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Doan Trinh: 200.000 đồng; Nguyen Huynh Yen Nhi: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Han: 100.000 đồng; Lai Le Kieu: 500.000 đồng; Than Thi Hien: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Le Thi Anh Thu: 1.000.000 đồng; Le Quoc The: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cao Nhat Truong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thai Quynh Nhu: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Ai Diem: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Thi Yen Nhi: 100.000 đồng; Takahiro: 100.000 đồng; Tran Ha My: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ha My: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Van Anh: 100.000 đồng; Nguyen Hoai Nguyen: 100.000 đồng; Pham Kim Tien: 300.000 đồng; Van Do: 500.000 đồng; Doan Thi Minh Chau: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Ho Kieu Oanh: 500.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Nhat Thao: 200.000 đồng; Lai Thi Thuy Duong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 80.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Tran Thi Thu Ngan: 200.000 đồng; Ngo Dang Tuong Vi: 50.000 đồng; Nguyen Huu Dung: 25.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Khanh: 200.000 đồng; Ta Hoang Khanh Phuong: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngo Thi Ngoc Giau: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Trung Hieu: 200.000 đồng; Ha The Long: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Lai Ngoc Tan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguy Huu Phuoc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Thi Lan Anh: 200.000 đồng; Truong Thi Phuoc Loi: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)



Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.