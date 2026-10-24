Những tấm lòng vàng 24.10.2026

Chuyển khoản: Nguyen Thi Huong Mai: 500.000 đồng; Do Dung Tuan: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Dinh Bao Quoc: 1.000.000 đồng; Dang Cong Long: 200.000 đồng; Bach Le Mai Phuong: 200.000 đồng; Vinh - Thuong - Truc (Duong Hoai Thuong Ct): 300.000 đồng; Nguyen Van Ha: 1.000.000 đồng; Pham Mai Khoi : 200.000 đồng; Cap Kim Hoang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Hong Ha: 500.000 đồng; Nguyen Viet Hung: 100.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Ngoc: 400.000 đồng; Vu Thi Thanh Huong: 200.000 đồng; Nguyen Quang Vu: 100.000 đồng; Dang Hoi Xuan: 100.000 đồng; Tran Quynh Nga: 500.000 đồng; Pham Thi Bich Hang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cao Quang Huan: 300.000 đồng; Huynh Phong Phu: 200.000 đồng; Le Ngoc Dung: 200.000 đồng; Do Tien Long: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duy Khang: 300.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Hoang Minh Tam: 1.000.000 đồng; Ho My Linh: 50.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Giang Thanh: 200.000 đồng; Dang Quynh Phuong Hanh: 100.000 đồng; Phan Quoc Cuong: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc Van (Tran Thi Thanh Thuy Ct): 200.000 đồng; Ho Tan Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Du: 3.000.000 đồng; Vo Chi Tin: 300.000 đồng; Tran Thi Kim Thuy: 500.000 đồng; Hua Ngoc Anh Thu: 2.000.000 đồng; Truong Thi Phuc: 1.000.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; To Thuy Linh: 200.000 đồng; Tran Nguyen Quang Minh: 500.000 đồng; Nguyen Lam Khanh: 200.000 đồng; Vo Thi Thuy Duong: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Cuc: 300.000 đồng; Tran Phuoc Quoc Hien: 2.000.000 đồng; Doan Duc Minh: 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 100.000 đồng; Au Duong Gia Huy: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Tham: 500.000 đồng; Nguyen Minh Hieu: 260.000 đồng; Gd Hoa Nhi (Do Hong Trung Hoa Ct): 2.000.000 đồng; Ho Hoang Son: 500.000 đồng; Bui Thi Hoa Hong: 500.000 đồng; Tran Thi Y Nhi: 200.000 đồng; Duong Thanh Hong Ngoc Diep: 300.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; Phan Khac Huy: 1.000.000 đồng; Ban doc: 1.000.000 đồng; Ba Lan Khue (Nguyen Thi Phuoc Lien Ct): 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phung: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Nha: 150.000 đồng; Luu Quyen: 100.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Nguyen Dang Quang: 300.000 đồng; Lam Yen (Duong Bich Thuy Ct): 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 200.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Tran Ngoc Tuong Vi: 50.000 đồng; Nguyen Hong An: 50.000 đồng; Pham Quynh Chau: 500.000 đồng; Pham Thi Kim Tam: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Suong: 100.000 đồng; Vo Thi Minh Duc: 1.000.000 đồng; Phan Vu Minh: 200.000 đồng; Truong Thi To Trinh: 2.000.000 đồng; Le Ky: 500.000 đồng; Lam Quang Sang: 500.000 đồng; Tran Vinh Phat: 100.000 đồng; Vu Ngoc Diep: 200.000 đồng; Ho Hoai Anh: 500.000 đồng; Pham Ho Tuyen: 500.000 đồng; Le Duc Hau: 100.000 đồng; Nguyen Truong Khoi: 500.000 đồng; Tran Dieu Oanh: 2.000.000 đồng; Chu Thi Trinh: 500.000 đồng; Duong Quang Sang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hien: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ngan: 500.000 đồng; Ngo Manh Toan: 500.000 đồng; Truong Nguyet Thao Nguyen: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Chung: 100.000 đồng; Le Thi Kim Nhung: 300.000 đồng; Ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thao Hien: 100.000 đồng; Ly Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Tam: 300.000 đồng; Truong Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phuong: 200.000 đồng; Tuong Thi Hong Lan: 300.000 đồng; Do Thi Bich Vy: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Nhi: 100.000 đồng; Trinh Le Huy: 300.000 đồng; Phan Thi Anh Hong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Dung: 1.000.000 đồng; Vo Nguyen Nha An: 500.000 đồng; Nguyen Minh Thuy: 500.000 đồng; Pham Tin Minh: 1.000.000 đồng; Pham Thi Lien: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 500.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Cao Hung Thang: 300.000 đồng; Hoang Duc Manh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Hao: 100.000 đồng; Tran Loc Huy: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 5.000 đồng; Ca Rot (Ngo Huynh Dong Quy Ct): 500.000 đồng;

Giúp đỡ ông Lê Kim Vựng - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết: Hai vợ chồng nghèo bệnh nặng không tiền chữa trị trên Thanh Niên ngày 10.12.2024):

Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; cô Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình T - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q. Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; bà Trần Phương Chi (2 Hoàng Văn Thụ, TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk ): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Phan Thanh Tung: 200.000 đồng; Tran Cuong: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Nguyen Nam Thanh: 300.000 đồng; Huynh Nguyen Thanh Nguyet: 500.000 đồng; Ly Thi Thuy Trang: 1.000.000 đồng; Tran Duc Hanh: 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Nguyen Thanh Vu: 500.000 đồng; Nguyen Thuy Van: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Truc Linh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Nguyen Thi Trang: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngo Thanh Hai: 2.250.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Le Dinh Tuan: 500.000 đồng; Gd Ong Phan Quang Tong (Luong Xuan Lieu Ct): 1.000.000 đồng; Ngo Lam Vien: 1.000.000 đồng; Tran Thi Kim Thuy: 300.000 đồng; Pham Quach Tran Tran: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi My Hien: 500.000 đồng; Nguyen Lu Quynh Giang: 50.000 đồng; Huynh Son: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hien: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Phong: 500.000 đồng; Truong Tam: 300.000 đồng; Luong Trung Thien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Thiem Tuong Lan Phuong: 500.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; Le Ngoc Duc: 200.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; Diep Thi Ngoc Nguyen: 700.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Le Hoang An: 1.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 500.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 300.000 đồng; Dong Duc Nhiem: 200.000 đồng; Tran Phuong Thao: 9.600 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tang Khanh Dung: 300.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Hoang Ngoc Khue: 50.000 đồng; Quach My Ngoc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Dinh Khac Huy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Lan Anh: 2.000.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 300.000 đồng; Ong Le Van Thi (Long Son, Can Duoc, Long An): 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Quy Thien Tam: 10.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Trinh Minh Dong: 100.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 2.000.000 đồng; Le The Vinh: 50.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.