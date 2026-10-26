Những tấm lòng vàng 25.10.2026

Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 100.000 đồng; Ho Quang Thien: 100.000 đồng; Ta Manh Son: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Anh Tien: 300.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Cao Quang Huan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Van Qui: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Bich Son: 1.00S.000 đồng; Nguyen Thi Huong Loan: 500.000 đồng; Ngo Hong Khanh: 50.000 đồng; Phan Quoc Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Van Nha: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Trong Nghia: 200.000 đồng; Cu Ha Long: 200.000 đồng; Le Thi Thu Thao: 300.000 đồng; Vuong Bao My: 300.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Pham Thi Bich Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 200.000 đồng; Huynh Thi Le Chau: 500.000 đồng; Vu Hoai Thien: 2.000.000 đồng; Le Minh Chau: 100.000 đồng; Nguyen Thi Le Thuy: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Thi Thuy An: 300.000 đồng; Le Thi Ngoc Thuy: 300.000 đồng; Hoang Manh Truc: 100.000 đồng; Ly Thi Thuy Trang: 1.000.000 đồng; Vu Dinh Thien: 200.000 đồng; Nguyen Tu Tien: 1.000.000 đồng; Nguyen Hai Son: 200.000 đồng; Tran Duc Hanh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Minh Thuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Trung Tin: 100.000 đồng; Nguyen Duc Hien: 300.000 đồng; Bui Duc Anh: 100.000 đồng; Duong Thi Hoang Huong: 500.000 đồng; Le Quoc Thai: 100.000 đồng; Hoang Lam: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thao: 300.000 đồng; Ly Thi Ngoc Ha: 500.000 đồng; Nguyen Huu Chuong: 500.000 đồng; Tran Nguyen Trong: 200.000 đồng; Le Kim Quan: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu The Hoa: 500.000 đồng; Duong Thi Thuy Ngan: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Giang Thach: 500.000 đồng; Nguyen Thi Khanh Linh: 300.000 đồng; Nguyen Van Giang: 500.000 đồng; Le Tu Tuong An: 1.000.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Phan Hoai Thuong: 58.960 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Nhan: 300.000 đồng; Pham Thi Hong Quyen: 500.000 đồng; Nguyen Giang Yen Xuan: 200.000 đồng; Dinh Hoang Tuan Anh: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Hai Dang: 300.000 đồng; Thai Ngoc Phuong Minh: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Phuong Quyen: 500.000 đồng; Huynh Quoc Dung: 200.000 đồng; Nguyen Tien Nam: 2.000.000 đồng; Chau Hoang Thuong: 500.000 đồng; Nguyen Tien Thoi: 200.000 đồng; Vo Thanh Kham: 800.000 đồng; Vien Huynh Tinh Nhu: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh Thi: 100.000 đồng; Tran Trung Kien: 500.000 đồng; Nguyen Hong Danh: 500.000 đồng; Le Thi Hong Tham: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thuy Thanh Hang: 200.000 đồng; Huynh Gia Phat: 300.000 đồng; Nguyen Thi Khanh Linh: 500.000 đồng; Vo Thi Kim Ngoc: 1.000.000 đồng; Le Van Viet: 100.000 đồng; Le Dinh Trung: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Phuong Hien: 1.000.000 đồng; Nguyen Nam Vu: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Nhat Tan - Hv Ueh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Bich Ngoc: 200.000 đồng; Le Xuan Vinh: 500.000 đồng; Duong Gia Han: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thoa: 500.000 đồng; Nguyen Thi Lan: 1.000.000 đồng; Vu Hoang Ly: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Le Sa: 200.000 đồng; Nguyen Hieu Binh: 100.000 đồng; Dang Thi Thu Ha: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Ho Nguyen Minh Tan: 50.000 đồng; Le Duy Tung: 300.000 đồng; Tran Minh Nguyen: 100.000 đồng; Tran Cong Vinh: 1.000.000 đồng; Truong Quang Ngoc Truong: 200.000 đồng; Huynh Thanh Dung: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Nhan Ai: 200.000 đồng; Pham Thien Quoc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Van Thao: 500.000 đồng; Pham Cong Tuan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thuy Ngan: 500.000 đồng; Tran Ngoc Thuy Vi: 100.000 đồng; Luu Quyen: 100.000 đồng; Bui Thi Kim Chi: 300.000 đồng; Le Duc Huy: 500.000 đồng; Tran Huu Loc: 300.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Vu Ngan Ha: 500.000 đồng; Pham Nam Thang: 2.000.000 đồng; Tang Hoang Chung: 300.000 đồng; Nguyen Thi Bich Huyen: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Thao: 100.000 đồng; Le Cao Thang: 1.000.000 đồng; Phan Thai Phong: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Luong Thi Tong Linh: 200.000 đồng; Tran Ngoc Ly Ly: 200.000 đồng; Nguyen Dang Quang: 500.000 đồng; Pham Nguyen Quoc Thang: 100.000 đồng; Nguyen Huynh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Nguyen Thi Huyen Thuong: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Minh: 300.000 đồng; Tran Tan Dat: 500.000 đồng; Ngo Le Van Man: 50.000 đồng; Nguyen Hoang Thy: 500.000 đồng; Luu Tan Loc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Nhi: 300.000 đồng; Nguyen Thi My Huong: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Huynh Phong Phu: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Vinh Phuc: 1.000.000 đồng; Phan Le Diem Quynh: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Duyen: 100.000 đồng; Ha Ngoc Thuy: 1.000.000 đồng; Bui Thi Thanh Van: 200.000 đồng; Vo Minh An: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thao Vy: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi Thao: 200.000 đồng; Do Thu Hien: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Nha Truc: 50.000 đồng; Lam Thanh Trung: 200.000 đồng; Lai Thi Minh Nguyet: 10.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Nguyet Nhu Thai: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thao: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ho Thi Thanh Ha: 300.000 đồng; Quach Thi Nguyet Nhung: 1.000.000 đồng; Lam Yen (Duong Bich Thuy Ct): 600.000 đồng; Pham Thuy Uyen: 100.000 đồng; Bui Thuy Hien: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Xuan Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Dang Quang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bao Mai: 290.000 đồng; Dang Thi Thuy Dung: 50.000 đồng; Tran Lam Hong: 500.000 đồng; Pham Thi Huong: 500.000 đồng; Khuat Vu Linh Nga: 100.000 đồng; Nguyen Lan Anh: 500.000 đồng; Tran Thi Kim Phung: 200.000 đồng; Nguyen Viet Khanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Minh Diem Quynh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Bich Nga: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Hau: 5.000.000 đồng; Bui Ngoc Diep: 500.000 đồng; Nguyen Khanh Liem: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Vinh Xuan: 13.000.000 đồng; Quan Thanh Phong: 300.000 đồng; Nguyen Truong Son: 50.000 đồng; Son Thi My Ngoc: 200.000 đồng; Ho Dac Minh: 500.000 đồng; Tran Thi My Dung: 200.000 đồng; Diep Thi Kieu Thao: 500.000 đồng; Phan Ngoc Hien: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Gia Tu: 500.000 đồng; Nguyen Tien Dat: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Thao : 30.000 đồng; Tran Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Van Loc: 2.000.000 đồng; Nguyen Truong Khoi: 600.000 đồng; Nguyen Thi Mai Anh: 100.000 đồng; Huynh Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dang Nguyen Hien Giang: 400.000 đồng; Ngo Gia Vien: 50.000 đồng; Huynh Thi Cam Ha: 300.000 đồng; Ha Giang Thanh: 200.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Truong Van Huy: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Duong Minh Tri: 500.000 đồng; Tran Thi Tuyet Han: 500.000 đồng; Le Thi Xuan Nguyen: 200.000 đồng; Le Vo Minh Sang: 1.000.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Quyen: 100.000 đồng; Ngo Thi Phuong: 100.000 đồng; Tran Thi To Vinh: 200.000 đồng; Do Trung Thanh: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Thi Hoa Hong: 500.000 đồng; Huynh Van Trong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Lien: 500.000 đồng; Tran Thi Thanh Tam: 500.000 đồng; Vi Van Dai: 500.000 đồng; Tran Loc Huy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Huy: 5.000.000 đồng; Vo Thi Van Yen: 200.000 đồng; Nguyen Duc: 500.000 đồng; Huynh My Nhan: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Yen Thanh: 1.000.000 đồng; Le Thanh Phuoc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huyh Hoang Huy: 200.000 đồng; Hoang Van Bang: 200.000 đồng; Tran Hoai Nam: 500.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Huong: 100.000 đồng; Bui Van Duc: 100.000 đồng; Dinh Thi My Hanh: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Tran Trong Luu: 500.000 đồng; Bui Minh Hoang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Be: 100.000 đồng; Phan Lam Thuy Nguyen: 300.000 đồng; Nguyen Thi Tam: 1.000.000 đồng; Tran Tien Doan: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Thi Ngoc Tuyet: 500.000 đồng; Phan Thi Thu Hien: 200.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Duy Sinh: 1.000.000 đồng; Mai Thi Yen: 500.000 đồng; Nguyen Tan Cong: 1.000.000 đồng; Tran Nhut Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Huu Hung: 200.000 đồng; Tran Van Dieu: 5.000.000 đồng; Le Thi Thai An: 200.000 đồng; Nguyen Minh Phuong: 600.000 đồng; Nguyen Phuong Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Hoai Phong: 1.000.000 đồng; To Huu Tuong: 200.000 đồng; Bui The Hai: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thao: 200.000 đồng; Nguyen Thien Hong Ngoc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Ha: 500.000 đồng; Pham Thi Thuy Van: 300.000 đồng; Pham Chi Linh: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Trieu: 500.000 đồng; Hv Luat Ueh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ho Tran Thien Thanh: 300.000 đồng; Nguyen Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Quach Hoang Phoi: 500.000 đồng; Tran Thi Minh Trang: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hong: 200.000 đồng; Vo Thanh Ha: 500.000 đồng; Bui Thi Kim Tuyen: 200.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Pham Thi My Chi: 100.000 đồng; Le Phuong Thao: 500.000 đồng; Vuong Ty: 500.000 đồng; Duong Ky Dung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 1.500.000 đồng; Truong Tra Thuy Anh: 700.000 đồng; Vo Thi Bich Tuyen: 500.000 đồng; Vo Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Nhan: 100.000 đồng; Tran Kim Yen: 50.000 đồng; Mai Thanh Phuong Loan: 500.000 đồng; Phan Thi Lan Anh: 200.000 đồng; Do Duy Hinh: 300.000 đồng; Tran Van Thoi: 199.000 đồng; Le Tri Thong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Anh Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Hien: 500.000 đồng; Doan Nhu Nguyen: 2.000.000 đồng; Bui Xuan Hai: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Anh Suong: 1.000.000 đồng; Vo Thanh Tung: 500.000 đồng; Lai Thi Diem Thu: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Tu Anh: 500.000 đồng; Le Hoang An: 100.000 đồng; Anh Huan (Le Hoang Yen Ct): 1.000.000 đồng; Pham Dac Nghia: 100.000 đồng; Tran Thi Kim Chi: 300.000 đồng; Le Bao Tran: 500.000 đồng; Pham Thi Tuyet Thu: 100.000 đồng; Le Thi Song Cuu: 200.000 đồng; Ong Ba Khai Tam (Nguyen Thi Hoang Lan Ct): 300.000 đồng; Nguyen Dinh Duat: 100.000 đồng; Nguyen Do Van Anh: 500.000 đồng; Le Phuong Binh: 200.000 đồng; Do Minh Phu: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Huynh Phuong Thao: 500.000 đồng; Le Thi Phuong Uyen: 200.000 đồng; Truong Anh Duy: 300.000 đồng; Le Kim Van: 1.000.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; Liao Gia Ly: 200.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Huynh Van Nhung: 2.000.000 đồng; Le Thi Tuong Vy: 500.000 đồng; Do Viet Tuan: 100.000 đồng; Tran Ngoc Khanh: 50.000 đồng; Huynh Thi Thanh Loan: 300.000 đồng; Nguyen Hai Trieu: 3.000.000 đồng; Nguyen Hai Duy: 500.000 đồng; Do Van Quang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Binh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kha Ai : 1.300.000 đồng; Trinh Thi Phuong Chau: 500.000 đồng; Nguyen Lu Minh Hien: 100.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 300.000 đồng; Ly Thi Xuan Mai: 300.000 đồng; Nguyen Van Hieu: 500.000 đồng; Nguyen Vo Minh Trang: 100.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 100.000 đồng; Nong Quoc Tri: 200.000 đồng; Pham Thi Thanh Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Thi Kim Loan: 500.000 đồng; Tran Thi Anh Dao: 300.000 đồng; Tran Phuong Lan: 1.000.000 đồng; Nguyen Vinh Thai: 1.000.000 đồng; Dao Minh Duong: 500.000 đồng; Nguyen Cao Nguyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi My Duyen: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoai Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Van: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thao Anh: 70.000 đồng; Doan Diep Que Ngan: 50.000 đồng; Dao Thi Linh: 50.000 đồng; Khong Thi Xuan Ha: 200.000 đồng; Pham Thi Phuong Dung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Trang: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Dinh Van: 100.000 đồng; Tran Cuoi: 5.000.000 đồng; Vu Thi Thanh Hoa: 1.000.000 đồng; Mai Thanh Dinh: 1.000.000 đồng; Vo Thi Ngoc Diep: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Vy: 500.000 đồng; Tran Thi Chan Chau: 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh Tu: 500.000 đồng; Le Thanh Lam: 200.000 đồng; Huynh Ngoc Phuong Loan: 100.000 đồng; Lam Thi Anh Hong: 500.000 đồng; Tran Quang Vinh: 500.000 đồng; Tran Thi Thanh Tra: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Trung Quan - Cuu Sv Ueh: 200.000 đồng; Tran Thanh Danh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dao Thi Xuan Loan: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet: 200.000 đồng; Tran Hong Sieng: 500.000 đồng; Huynh Thi Khanh Vy: 200.000 đồng; Phan Thi Thu An: 200.000 đồng; Nguyen Hong Yen Nhi: 200.000 đồng; Tran Lai Tam Trung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Chan Phuong: 500.000 đồng; Ho Minh Thuan: 200.000 đồng; Le Hien Vinh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Gd Khoi An (Bui Thi Lien Ct): 200.000 đồng; Nguyen Thi Yen Nga: 300.000 đồng; Tran Minh Nguyen: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Huu Phuoc: 200.000 đồng; Phan Thuy Thanh: 150.000 đồng; Le Phuoc My: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi Xuan Hoa: 400.000 đồng; Nguyen Thi Huyen Trang: 500.000 đồng; Nguyen Tuong Nguyen (Chau Bich Vien Ct): 200.000 đồng; Nguyen Tran Phuong Khanh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Minh Ai: 200.000 đồng; Tran Thai Binh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hoi: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Le Uyen Vi: 300.000 đồng; Pham Thi Kim Tam: 1.000.000 đồng; Ngo Kim Loan: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Mai Tram: 100.000 đồng; Tran Nguyen Dan Vy: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Suong: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Ngoc Thu: 1.000.000 đồng; Thoi Thi Thu Hoai: 300.000 đồng; Dao Thi Mong Huyen: 1.000.000 đồng; Vo Van Diep: 500.000 đồng; Nguyen Bao Thoa: 500.000 đồng; Dang Le Khanh Ha: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Truong: 500.000 đồng; Nguyen Anh Chuan: 1.000.000 đồng; Tang Sieu Tuan: 500.000 đồng; Tran Thi Minh: 300.000 đồng; Ban doc Trinh Cuong (Bien Hoa): 300.000 đồng; Nguyen Hoang Minh Khoa: 1.000.000 đồng; Duong Thanh Hong Ngoc Diep: 300.000 đồng; Tu Hoang Thai: 50.000 đồng; Nguyen Dinh Hien: 500.000 đồng; Nguyen Duy Khang: 100.000 đồng; Duong Ngoc Hao: 100.000 đồng; Doan Thi Ngoc Ha: 360.000 đồng; Huynh Phan Nhu Ngoc: 50.000 đồng; Nguyen Vu Tuan Nam: 1.000.000 đồng; Pham Diem Anh: 1.000.000 đồng; Le Truong Thinh: 500.000 đồng; Ho Thi My Nga: 200.000 đồng; Vo Tan Luc: 500.000 đồng; Nguyen Minh Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Lan Phuong: 200.000 đồng; Dinh Tran Huyen Tran: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Thang: 500.000 đồng; Tran Viet Huy: 200.000 đồng; Tran Ngoc Bao Tu: 200.000 đồng; Nguyen Anh Dien: 200.000 đồng; Nguyen Tuong Anh: 500.000 đồng; Dinh Ba Phuoc: 1.000.000 đồng; Huynh Mai Trinh: 100.000 đồng; Giang Thanh Truong: 1.000.000 đồng; Ly Quoc Dan: 500.000 đồng; Luu Thi Hong Hai: 2.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Lan Anh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 1.000.000 đồng; Tuong Thi Hong Lan: 500.000 đồng; Vo Hung Loi: 100.000 đồng; Ta Tri Loc: 700.000 đồng; Truong Phuong Yen: 300.000 đồng; Pham Anh Kiet: 300.000 đồng; Ls Nguyen My Vien Doan - Ls Tphcm: 3.000.000 đồng; Bui Phong Chau: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Anh Hong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Truc Quynh: 500.000 đồng; Tran Thi Anh Hong: 100.000 đồng; Le Van Quy: 100.000 đồng; Tran Phuong Thao: 4.500 đồng; Truong Thi Hoang Oanh: 200.000 đồng; Nguyen Van Ha: 500.000 đồng; Vu Thi Hong Thom: 1.000.000 đồng; Tran Hy Phung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Hao: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Minh Thang: 200.000 đồng; Vo Anh Viet: 200.000 đồng; Diep My: 200.000 đồng; Truong Thi Ngoc Anh: 100.000 đồng; Chau Huu Minh Tung: 100.000 đồng; Ta Viet Cuong: 200.000 đồng; Dinh Thi Thuy: 200.000 đồng; Dang Phuoc Bao Chau: 200.000 đồng; Ho Hoang Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 300.000 đồng; Dang Tran Thanh Xuan: 2.000.000 đồng; Tran Kim Phuong: 300.000 đồng; Do Huy Hung: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Nhut Linh: 100.000 đồng; Ho Dien Minh Huy: 183.954 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Truong Thi To Trinh: 2.000.000 đồng; Le Van Van: 5.000.000 đồng; Huynh Thanh Ngan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Huyen Thuong: 100.000 đồng; Phan Tran Thao Vi: 200.000 đồng; Le Thi Thanh Thao: 1.000.000 đồng; Ho Thi Minh Xuan: 1.000.000 đồng; Bien Tien Long: 200.000 đồng; Tu Toan Trung: 500.000 đồng; Tran Khanh Ly: 100.000 đồng; Nguyen Huynh Kim Nga: 200.000 đồng; Le Minh Thanh Tung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thao: 500.000 đồng; Nhan Dang Ngoc Hai Thu: 300.000 đồng; Pham Thi Thanh Tam: 500.000 đồng; Pham Thi Bich Dung: 500.000 đồng; Truong Nam Trung: 500.000 đồng; Huynh Thien Phuc: 200.000 đồng; Nguyen My Hang: 200.000 đồng; Phan Xuan Nhu Thao: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Yen Linh: 300.000 đồng; Le Thi My Hang: 500.000 đồng; Nguyen The Quyen: 100.000 đồng; Dinh Thi Ngoc Lan: 500.000 đồng; Tian Jian: 10.000.000 đồng; Do Thi Kim Hien: 200.000 đồng; Vo Thi Ha Giang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Hong Quy: 1.000.000 đồng; Thai Nguyen Ngoc Han: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Thi: 200.000 đồng; Vo Thi Yen: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Diep Quoc Vinh: 100.000 đồng; Nguyen Vo Vinh Tung: 5.000.000 đồng; Nguyen Van Quang Anh: 500.000 đồng; Nguyen Cong Dat: 200.000 đồng; Le Xuan Vinh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Truong Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Tran Tuan Phuong: 500.000 đồng; Ngo Hue Minh: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Nhan: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Buu: 100.000 đồng; Than Thi Ngoc Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Ai Vi: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; Nguyen Duc Minh: 500.000 đồng; Chi Phuong, Anh Son (Nguyen Viet Son Ct): 400.000 đồng; Xuyen Chau Quang Minh: 5.000.000 đồng; Tran Quoc Hung: 2.000.000 đồng; Vietcomreal: 2.000.000 đồng; Huynh Thi Kim Chi: 350.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Kieu My: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hang: 500.000 đồng; Tran Thanh Hoai: 500.000 đồng; Le Thanh Nga: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Phong: 200.000 đồng; Mai Thi Cam Chi: 500.000 đồng; Phuong Que Tran: 200.000 đồng; Le Thi Anh Thu: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thuy: 200.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Ho Thi Dieu Oanh: 300.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Dai Trang: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Sang: 300.000 đồng; Nguyen Xuan Minh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thai Han: 500.000 đồng; Huynh Thi My Hanh: 300.000 đồng; Huynh Sang: 500.000 đồng; Huynh Sang: 500.000 đồng; Le Thi Hoai Tram: 300.000 đồng; Bui Gia Han: 10.000 đồng; Pham Tan Anh Vu: 200.000 đồng; Do Thi Quyen: 200.000 đồng; Huynh Duc Huy: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Quang Hieu: 50.000 đồng; Le Viet Luong: 1.000.000 đồng; Du Thi Nhu Y: 50.000 đồng; Trinh Thi My Le: 300.000 đồng; Vu Le Hoang Minh: 1.000.000 đồng; Hoang Dinh Nhan (TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Xuan Thai: 266.696 đồng; Pham Nguyen Binh: 200.000 đồng; Do Huu Tung: 200.000 đồng; Nguyen Ke Tran Thi Thanh Truc: 500.000 đồng; Dang Ton Nu Tuong Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Chinh: 1.000.000 đồng; Ngo Quang Vinh: 100.000 đồng; Cao Hung Thang: 300.000 đồng; Nguyen Tran Nguyet Anh: 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Co Thu (Huynh Thi Xuan Ct): 1.000.000 đồng; Le Van Van: 5.000.000 đồng.

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