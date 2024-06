Những tấm lòng vàng 2.6.2024

Chuyển khoản: Nguyen Thi My: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Thi Phuong Mai: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Yen: 500.000 đồng; Pham Manh Khuong: 500.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Phuong Thao: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Truong Vu Hanh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dao Duy Binh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Thi Hao: 100.000 đồng; Hoang Van Bang: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Vu Vinh: 100.000 đồng; Nguyen Huy Tien: 200.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Van Tri: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Ngoc Van Anh: 200.000 đồng; My: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Mai Thi Thanh Truc: 500.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Pham Thi Cam Tien: 200.000 đồng; A Nam: 2.000.000 đồng; Duong Van Thao: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Cuong: 200.000 đồng; Donation Or Charity: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Binh: 200.000 đồng; ban doc: 680.000 đồng; Dang Ngoc Tuan: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Van Tung: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Duong Nguyen Thu: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; (còn tiếp)



Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.