Những tấm lòng vàng 2.5.2024

Chuyển khoản: Dang Van Thiep: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc (Ct Cty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen): 100.000 đồng; Tran Ba Quy: 500.000 đồng; Le Van Loc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Nguyet: 200.000 đồng; Be Xuan Khang Va Minh Khue (Huynh Thi Hong Nga Ct): 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi): 500.000 đồng; Le Thanh Hung: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Trung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thao: 500.000 đồng; Hoang Thi Ha: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hong Truc: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Pham Le Huy: 100.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luu Thi Kim Be: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hb Nu Cuoi: 500.000 đồng; Pham Nguyen Thanh Hoa: 300.000 đồng; Pham Duy Thuan: 2.000.000 đồng; Nguyen Huu Quoc: 100.000 đồng; Pham Vo Thuy Trang: 200.000 đồng; Le To Nga: 200.000 đồng; Luu Danh Thi: 200.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mai Thi Ngoc Anh: 300.000 đồng; Phan Dinh Hao: 50.000 đồng; Le Bich Phuong Chi: 500.000 đồng; Vo Sau: 500.000 đồng; Quang Tan (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Ong Tran Quan (Tran My Ha Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Dung (Q.3, TP.HCM) (Luu Khiet Hong Ct): 300.000 đồng; Pham Vinh Quang: 200.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; Le Quoc Thai: 100.000 đồng; Van Phuong Thao: 200.000 đồng; Le Anh Thu: 40.000 đồng; Le Hong Chi: 50.000 đồng; Ngo Kim Thanh: 4.000.000 đồng; Bui Thi Kim Anh: 1.000.000 đồng; Do Minh Hong: 500.000 đồng; Le Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Van: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Mai Y Nhi (Mai Thi Cam Chi Ct): 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Truong Van Trieu: 100.000 đồng; Tran Ngoc Quynh Mai: 500.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Dang Hong Quy: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Tu Uy: 200.000 đồng; Le Thi Huong: 200.000 đồng; Bui Tram Anh: 200.000 đồng; Luong Thuy Tien: 100.000 đồng; Chu Hong Chi: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thi Hoang Huong: 500.000 đồng; Pham Tuan Long: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Do Thi Hong Nhung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 300.000 đồng; Tran Minh Thuc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Lan: 500.000 đồng; ban doc: 28.077 đồng; Nguyen Ngoc Huyen Quyen: 100.000 đồng; Do Chi Tung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi My Lan: 200.000 đồng; Huynh Thien Tuyen: 100.000 đồng; Do Van Quoc: 1.000.000 đồng; Lam Thi Loan: 500.000 đồng; Huynh Thi Cam Thu: 200.000 đồng; Dang Thi Hanh: 200.000 đồng; To Van Danh: 100.000 đồng; Tran Thanh Phuc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh Hoang: 500.000 đồng; Tran Minh Canh: 50.000 đồng; Huynh Thi Cam Chau: 5.000.000 đồng; Truong Nho Ngu: 200.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Dung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Le Kim Uyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 15.000 đồng; Tran Trong Nghia: 200.000 đồng; Nguyen Tan Loc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 2.000.000 đồng; Huynh Chi Tuong: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Duy Trinh: 100.000 đồng; Lam Thi Ngoc My: 100.000 đồng; Phan Thi Anh Tuyet: 500.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Ho Thi Kim Anh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Khanh Vi: 200.000 đồng;



Giúp gia đình ông Trần Văn Tuy - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Hai cha con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ; trên Thanh Niên ngày 24.6.2023):

Thân Thị Phương (05 Chương Dương, TP.Quy Nhơn, Bình Định): 100.000 đồng; Phạm Thị Thu Lan (Q.10, TP.HCM): 400.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương (P.12, Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Thiệt (Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn Tích Thiện (Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; Bảo Huy (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Trần Hữu Thanh Long (Đà Nẵng): 100.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường Số 5, xã Phong Phú, H. Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Vinh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Tuệ Khả (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Bich Ngoc: 5.000.000 đồng; Bui Khac Thuan: 200.000 đồng; Huynh Trong Tin: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Thao Van: 100.000 đồng; Le Bich Phuong Chi: 500.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ai Thuong: 500.000 đồng; Phung Phuoc Linh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thai Hong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Le Phuong: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Lu Thi Thanh Kieu: 500.000 đồng; Tran Huu Loc: 1.000.000 đồng; Phung Van Khoi: 500.000 đồng; Nguyen Phuc Vinh Quyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Tran Quoc Phong: 1.000.000 đồng; Giang Thi Kim Ngan: 500.000 đồng; Pham Thi Bich Hang: 500.000 đồng; Vu Duc Hien: 2.000.000 đồng; Huynh Thi Nga: 200.000 đồng; Bui Minh Tri: 1.000.000 đồng; Le Tan Vinh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ong Pham Van Bi: 2.000.000 đồng; Pham Quang Nhat: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Giang Bao Xuyen: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.