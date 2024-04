Những tấm lòng vàng 11.4.2024

Bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 400.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Thân Thị Phi (05 Chương Dương, TP.Quy Nhơn): 100.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (Phước Bình, Thủ Đức, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 400.000 đồng; bé Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Nguyen Quang Trung: 500.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Huu Loc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong (Le Thi Thuy Tien Ct): 2.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Mai Thi Thuy (Do Thi Hoang Ngan Ct): 500.000 đồng; Le Thi Kim Hue: 500.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 1.200.000 đồng; Cty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Quang Tan (Q3, TP.HCM): 200.000 đồng; Huynh Thi Tuyet Loan: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Dang Thi Huong: 300.000 đồng; Duong Thanh Van: 200.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 200.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Duong Huu Loc: 100.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Lam Thanh Xuan: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 300.000 đồng; Nguyen Dinh Thinh: 150.000 đồng; Pham Nguyen Hong Van: 200.000 đồng; Chi Linh (Dalat): 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Anh Thu: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Dang Ngoc Duong: 200.000 đồng; Mai Mai Huong: 1.000.000 đồng; Ha Thi Hanh: 200.000 đồng; Vo Van Nam: 500.000 đồng; Tran Tuan Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Quang: 100.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Linh: 500.000 đồng; Bui Viet Hung: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Tuan Minh: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 200.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Trinh: 2.000.000 đồng; Ong Cao Quy Hop (Cao Thi Thu Trang Ct): 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Tuan Vu: 20.000 đồng; Ba Be Va Co Quyen (Nguyen Thi Thanh Quyen Ct): 1.000.000 đồng; Duong Hoang Cat Anh: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Cong Ty Co Phan Zion Zalopay: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hoai Mo: 500.000 đồng; Dang Long: 2.000.000 đồng; Dang Hoang Van: 500.000 đồng; Ong Khoan (Nguyen Vu Hong Ct): 200.000 đồng; Gd Phan Thi Thuy: 500.000 đồng; Cao Quy Hop (Cao Thi Thu Trang): 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng; Ho My Linh: 100.000 đồng; Le Minh Ngoc: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 100.000 đồng; Bui Duc Loi: 500.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Doan Anh Thu: 100.000 đồng; Tran Trong Hai: 600.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ai Nhan: 100.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 300.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng;

Giúp em Đỗ Thị Ngọc Chi - Thừa Thiên-Huế (nhân vật được đề cập trong bài viết Nữ sinh ăn mì gói, nuôi ước mơ làm sinh viên; trên Thanh Niên ngày 21.6.2023):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 500.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 60.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Tran Xuan Hong: 600.000 đồng; Do Tran Thuy Trang: 200.000 đồng; Nguyen Ky Nam: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000 đồng; Phan Anh Phong: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.