Những tấm lòng vàng 5.4.2024

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Ngoc Que: 1.000.000 đồng; Tat Ho Kim Thang: 50.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Nguyen Thuy Trang: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Huynh Tan Tai: 500.000 đồng; Le Thi Kim Hue: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Dinh Van Hieu: 200.000 đồng; Tran Phong: 500.000 đồng; Dao Huu Viet: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Quynh Phuong Thao: 200.000 đồng; Hoang Trung Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diem: 1.000.000 đồng; To Thi Chin: 2.000.000 đồng; Phung Van Khoi: 500.000 đồng; Phan Thi Thien Huong: 200.000 đồng; Huynh Nghia Cuong: 2.000.000 đồng; Ngo Quang Manh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Quynh Hoa: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 200.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Truong Tuan Hien: 500.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Ngo Dich Khang: 500.000 đồng; Le Hong Phong: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Ngoc Kha An: 300.000 đồng; Luong Thi Hong Hanh: 500.000 đồng; Tang Quang Minh: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Pham Duy Ngoc Tung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Bich Thuy: 3.000.000 đồng; Vo Le Tran Huyen Trang: 500.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 1.000.000 đồng; Lam Tien Dung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huynh Lan: 500.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3): 500.000 đồng; Co Thu: 500.000 đồng; Ngu Van Hien: 500.000 đồng; Luu Quyen: 100.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; Pham Hoang Y Nha: 500.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Duong Nguyen Nhat Hoa: 50.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Nguyen Anh Tai: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa , Tan Phu , HCM): 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Minh Ngoc: 200.000 đồng;



Giúp em Lê Văn Phúc - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Ngày đi học, đêm đi bốc vác mong viết tiếp ước mơ; trên Thanh Niên ngày 20.6.2023, tiếp theo):

Chuyển khoản: Nguyen Thanh Loc: 250.000 đồng; Diep Manh Lang: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Tuong Thi Hong Lan: 100.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; Pham Ho Tuyen: 1.000.000 đồng; Trinh Thi Hong Ngoc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Kim Chi: 500.000 đồng; Ho Thi Tham My: 100.000 đồng; Tran Kim To: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong (Le Thi Thuy Tien Ct): 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Van Ha: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Truong Thi Thanh Nhan: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 800.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hoa: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Tran Xuan Hong: 600.000 đồng; Chi Linh (Dalat): 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Mai Mai Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Gd Ba Tuyen Va Co Quyen (Nguyen Thi Thanh Quyen Ct): 1.000.000 đồng; Pham Nam Anh: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Pham Van Trung: 1.000.000 đồng; Ly Thi Thanh Trang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Thi Thu Phuong: 100.000 đồng; Le Bich Phuong Chi: 500.000 đồng; Vo Sau: 500.000 đồng; Chu Minh Ha - Tran My Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Huynh Thi Cam Chau: 5.000.000 đồng; Ho Thi Kim Anh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Le Thanh Ngan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thao: 300.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.