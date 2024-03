Những tấm lòng vàng 27.3.2024

Thân Thị Phi (05 Chương Dương): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Bảo Huy (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Khang Sa (Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Hòa (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Phương - Khanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; ông An, bà Thư (P.7, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; chú Tuấn (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Tiến Hưng - Tiến Đạt (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng;



Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; Ho Ngoc An: 2.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Duong Duc Ha: 200.000 đồng; Hoang Nhat Dong: 300.000 đồng; Vu Duc Hien: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tao Thi Ly Na: 200.000 đồng; Vo Thi My Quy: 500.000 đồng; Thach Thai Do Quyen: 200.000 đồng; Vu Thi Lieu: 1.000.000 đồng; Do Thi Hoa: 1.000.000 đồng; Do Thi Oanh: 500.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 200.000 đồng; Tong Le Quoc Dat: 200.000 đồng; Vu Quang Nhi: 300.000 đồng; La Nguyen Nhat Duy: 100.000 đồng; Pham Thien Kim: 10.000 đồng; Tronghai: 500.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 20.000 đồng; Cao Xuan Loan: 150.000 đồng; Nguyen Thanh Cuong: 50.000 đồng; Tran Duy Khiem: 400.000 đồng; Tran Duy Khiem: 300.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Nguyen Long Kien: 500.000 đồng; Trinh Kim Tuyen: 10.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngo Sy Anh (TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 300.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.