Những tấm lòng vàng 9.3.2024

Chuyển khoản: Mai Thi Cam Chi: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bach Yen: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huong: 500.000 đồng; Phan Phuong Hoa: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Le Thi Hong Van: 500.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Trinh Xuan An: 50.000 đồng; Trinh Thu Minh: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Anh Hung Hue (So 44 Vuon Tung, Khu Do Thi Ecorivers, Khu 15, Phuong Hai Tan, TP.Hai Duong, Hai Duong): 200.000 đồng; Dang Thi Thu Thao: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Le Hoang Anh Duong: 200.000 đồng; Nguyen Duy Sinh: 1.000.000 đồng; Cty TNHH Che Bien Dua Luong Quoi Ben Tre (Tran Thi Tuyet Oanh Ct): 5.000.000 đồng; Ly Thu Thuong (Le Thi Thuy Tien): 1.000.000 đồng; Phuong An: 500.000 đồng; Dao Duc Thanh: 500.000 đồng; Quang Tan (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Chi Linh (Dalat): 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Chu Ngoc Chan (Nguyen Ngoc Tram Anh Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Dung Va Ngo Bich Ha: 600.000 đồng; Pham Van Trung: 1.000.000 đồng; Phung Thi Nguyet: 20.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng;

Giúp em Lê Văn Phúc - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Ngày đi học, đêm đi bốc vác mong viết tiếp ước mơ; trên Thanh Niên ngày 20.6.2023):

Bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 400.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Thân Thị Phi (05 Chương Dương, TP.Quy Nhơn, Bình Định): 100.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương (P.12, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Đặng Thị Nhì (Phước Bình, Thủ Đức, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 500.000 đồng; chị Bạch Phương (Đà Nẵng): 500.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 40.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.