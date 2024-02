Những tấm lòng vàng 23.2.2024

Chuyển khoản: Nguyen Huu Chau: 500.000 đồng; Nguyen Phi Doan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Nhan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Hoang Dung: 100.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Tran Si Nguyen Sa: 100.000 đồng; Minh: 200.000 đồng;



Giúp 2 em Võ Thị Phi Phụng và Võ Thị Tiểu Phụng - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Chị em song sinh phụ mẹ may đồ thuê nuôi ước mơ vào đại học trên Thanh Niên ngày 11.6.2023):

Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Phạm Thế Vỹ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 200.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 110.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Thien Thanh: 500.000 đồng; giup Vo T Tieu Phung: 5.000.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 600.000 đồng; Dang Thi Thu Ha: 2.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyen Thai Khoe - Chu Tam Khoe (Cu Chi): 1.000.000 đồng;

Giúp em Phạm Thị Mỹ Duyên - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Dang tay cứu giúp cô học trò bệnh không có tiền chữa, khát khao vào giảng đường trên Thanh Niên ngày 14.6.2023):

Chú Sang (Q.12, TP.HCM): 2.330.000 đồng; Minh Long, Minh Anh, Minh Đăng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Mr Đại (Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; bác Vũ Lạc (Hà Nội): 500.000 đồng; Dương Thị Mai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lương Nam Việt (Q.1, TP.HCM): 3.000.000 đồng; chú Tùng (Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Hiếu (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Cúc (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; Dương Cao Cường (Q.1, TP.HCM): 10.000.000 đồng; cô Bạch Phương (Đà Nẵng): 500.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (Đà Nẵng): 250.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 200.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 10.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Mai Thanh Loan: 500.000 đồng; Trinh Kim Tuyen: 2.000.000 đồng; Pham Tan Hung: 200.000 đồng; Hoang Thi Hao: 200.000 đồng; Ngo Tri Long: 200.000 đồng; Phan Anh Phong: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; My (Bo Ky Thuat): 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Phuc Minh: 100.000 đồng; Nguyen Manh Tien: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Huynh Chi Sil: 200.000 đồng; Tran Thanh Tung: 100.000 đồng; Trinh The Anh: 100.000 đồng; Vo Phong Hai Bang: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Bao Ngan: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dang Thi Thu Ha: 2.000.000 đồng; Le Van Thanh: 1.000.000 đồng; Hoan, Ha: 500.000 đồng; Mai Van Anh (San Choi Gmax): 250.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ngo Thanh Binh: 200.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; Pham Van Tan: 100.000 đồng; Ta Thi Tuyet Nga: 200.000 đồng; Tran Ly Bang: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Vu Ngoc Diep: 200.000 đồng; Pham Dinh Phu: 300.000 đồng; Nguyen Van Hai: 1.000.000 đồng; Ha Van Thao: 300.000 đồng; Vo Cao Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thao: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Canh Hoai Kim: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Duy: 200.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; Le Trung Truc: 2.000.000 đồng; Phan Thi Thong Nhat: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Digi System: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Phuong: 500.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; chu Le Hong Son (Nguyen Thanh Truc Ct): 5.000.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 300.000 đồng; Bui Thien Ha: 100.000 đồng; Nguyen Xuan Minh: 200.000 đồng; Tran Y Thao: 2.000.000 đồng; Tran Duc Kham: 500.000 đồng; Dinh Ho My Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Huu Nam: 500.000 đồng; Mai Thi Thanh Truc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Minh: 200.000 đồng; Le Thanh Hung: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Binh: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Thanh Van: 300.000 đồng; Chu Tong: 100.000 đồng; Le Tran Minh Chuong: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Ha: 200.000 đồng; Nguyen Kim Khanh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Mai Quynh Huong (Tran Nam Phuong): 1.000.000 đồng; Dao Duy Binh: 500.000 đồng; Vu Le Tuan: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.