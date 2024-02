Những tấm lòng vàng 19.2.2024

Chuyển khoản: Ban doc (U82, Vinh Long): 100.000 đồng; Nguyen Thi Ly: 200.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 300.000 đồng; Hoang Quy Thu: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Tuan: 100.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Huynh Ngoc Han: 500.000 đồng; Dang Chi Ve: 1.000.000 đồng; Vo Thi Thu Ngan: 400.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; Ho Thi Kim Anh: 200.000 đồng; Hoang Thi Cao Nguyen: 500.000 đồng; Tran Thi Thuan Hoa: 150.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 20.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Ong Cao Quy Hop (Cao Thi Thu Trang Ct): 1.000.000 đồng; Co Minh Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 100.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Gia Dinh Hung Thanh Ct4 Vimeco (Dao Thi Kim Thanh Ct): 100.000 đồng; Huynh Phan Tuong An: 300.000 đồng; Bui Kim Oanh: 500.000 đồng; Le Thi Hong Tham: 200.000 đồng; Pham Thi Kim Ngan: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 50.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng;



Giúp em Huỳnh Như Mộng - Hậu Giang (nhân vật được đề cập trong bài viết Nữ sinh có gia cảnh nghèo khó khát khao vào đại học; trên Thanh Niên ngày 2.6.2023):

Võ Văn Du (53/70/8 Trần Khánh Dư, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP. HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Phượng (133/8 Hòa Hưng, P.12, Q,10, TP.HCM): 250.000 đồng; Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Hùng (133/8 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Ngọc Tâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000 đồng; Đỗ Xuân Hương (P.3, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 50.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Hoang Nhu Lan: 500.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Xuan: 300.000 đồng; Ngo Dang Khoi: 500.000 đồng; Nguyen The Anh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Yen: 500.000 đồng; Nguyen Minh Chau: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Anh: 2.000.000 đồng; Pham Van Trung: 1.000.000 đồng; Trinh Thi Kim Thoa: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Khanh Linh: 1.000.000 đồng; To Thi Ngoc Dang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thao: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Huynh Nhuan: 2.000.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Tran Duy Tai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; 123 Ngo Tat To, Binh Thanh: 500.000 đồng; Phan Anh Phong: 200.000 đồng; Do Thao Phuong: 1.000.000 đồng; Dang Nguyen Quynh Nhi: 100.000 đồng; Nguyen Phuc Huy: 1.000.000 đồng; Phuong An: 500.000 đồng; Tran Kim: 50.000 đồng; Nguyen Hoai Phuong: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Do Thuy Lien: 500.000 đồng; Cty VH Huong Trang: 1.000.000 đồng; Dang Van Thiep: 5.000.000 đồng; Truong Van Trieu: 100.000 đồng; Tran Doan: 100.000 đồng; Do Pham The Long: 250.000 đồng; Tuong Thi Hong Lan: 100.000 đồng; Nguyen Van Loc: 500.000 đồng; Dao Duc Thanh: 500.000 đồng; Van Niem Va Tan Thinh: 200.000 đồng; Fb Thuy Vu: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Co Thanh Danh: 2.000.000 đồng; Anh Hung Hue (So 44 Vuon Tung, KDT Ecorivers, Khu 15, P. Hai Tan, TP.Hai Duong): 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 500.000 đồng; Tuan Vo: 500.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi): 1.000.000 đồng; Huynh Nguyen Thanh Lan: 200.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; Tran Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Dummy: 5.000.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Vo Sau: 500.000 đồng;

Giúp em Đặng Thị Huế - Kon Tum (nhân vật được đề cập trong bài viết Nữ sinh hoàn cảnh khó khăn mơ vào đại học; trên Thanh Niên ngày 4.6.2023):

Bùi Đăng Vân (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) : 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Phượng (133/8 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM) : 250.000 đồng; Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Hùng (133/8 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM) : 500.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) : 300.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM) : 300.000 đồng; Đỗ Thu Thảo (Phước Bình, Thủ Đức) : 200.000 đồng; Phạm Thế Vỹ (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) : 500.000 đồng; Tạ Phương Kim (Nha Trang) : 500.000 đồng; Cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng) : 200.000 đồng; Chị Bạch Phương (Đà Nẵng) : 500.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 50.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Thi My Dung: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Tuong Thi Hong Lan: 100.000 đồng; Nguyen Ho Vuong: 500.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Le Hong Phong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Dai Tri: 500.000 đồng; Phan Thi Thu An: 500.000 đồng; Vo Lan Vi: 10.000 đồng; Nguyen Ngoc Thuy: 200.000 đồng; Tao Thi Quyen: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc Lan: 500.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Fb Thuy Vu: 100.000 đồng; Do Thuy Lien: 300.000 đồng; Co Thanh Danh: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Trong Khanh: 200.000 đồng; Pham Huu Mong Loan: 100.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc (U82, Vinh Long): 100.000 đồng; Chau Thi Ngoc Mai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Dummy: 5.000.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Vo Sau: 500.000 đồng;

Giúp em Cao Thị Kim Ngân - Bình Dương (nhân vật được đề cập trong bài viết Cô bé mồ côi cha lo dở dang giấc mơ đại học; trên Thanh Niên ngày 6.6.2023):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q. Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Thùy Trang (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (283 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM): 800.000 đồng; Thân Thị Phi (05 Chương Dương, TP. Quy Nhơn): 100.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 50.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Ta Thi Tuyet Nga: 200.000 đồng; Phung Hoang Van: 1.000.000 đồng; Dam Van Tuan: 5.000.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.