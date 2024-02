Thăm, tặng quà tết cho trẻ mồ côi do Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ

10 trẻ được Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ và phân công cho các Chi bộ chăm sóc gồm: Nguyễn Dương Gia Hân (sinh năm 2008, P.An Lạc, Q.Bình Tân); Nguyễn Lê Tường Vy (sinh năm 2009, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) do Chi bộ Khối sản xuất kinh doanh chăm sóc; anh em Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 2004) và Huỳnh Tấn Lộc (sinh năm 2008, nhà ở P.9, Q.8) và Tào Quảng Doanh (sinh năm 2007, P.4, Q.8) do Chi bộ Nội dung 1 chăm sóc; chị em Lưu Tuyết Nghi (sinh năm 2005), Lưu Nhật Hạ (sinh năm 2008, ở P.12, Q.8) và Vũ Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2007, P.6, Q.8) do Chi bộ Nội dung 2 chăm sóc; Nguyễn Thuận Thiên (sinh năm 2007, P.5, Q.8); Võ Lê Hiếu Hòa (sinh năm 2007, P.2, Q.8) do Chi bộ Khối hành chính trị sự hỗ trợ.

Các trẻ đều nhận được chu cấp 2,5 triệu đồng/tháng trong thời gian học cấp 2 và 3 triệu đồng/tháng khi học cấp 3. Số tiền chu cấp cho các em do các đảng viên của Đảng bộ Báo Thanh Niên đóng góp, trích từ tiền lương hằng tháng.