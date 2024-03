Những tấm lòng vàng 28.3.2024

Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Gd Bac Hoanh (Tp.Thu Duc): 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Thi Thanh Liem: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Le Phuoc Hiep: 500.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Pham Quang: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Si Nguyen Sa: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa , Tan Phu , HCM): 150.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng; Cu Ba Bui Thi Viet: 2.000.000 đồng;



Giúp cháu Nguyễn Đức Minh Hiếu - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ hiến gan cho con nhưng không có tiền để ghép; trên Thanh Niên ngày 3.11.2023):

Ông An và bà Thư (P.7, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Thân Thị Phi (05 Chương Dương): 200.000 đồng; Mỹ Trang (hẻm Bùi Thị Xuân): 100.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Hùng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Phạm Thị Mỹ Lệ (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Ngọc Mai (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Diệu Châu (Q.1, TP.HCM): 1.500.000 đồng; cô Diệp (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; bé Bảo Châu - Gia Hân - Gia Huy (Q.Bình Tân, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Minh Long, Minh Anh, Minh Đăng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tiến Hưng - Tiến Đạt (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, Califorina): 1.000.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Vu Ngoc Minh: 200.000 đồng; Vu Hoang Minh: 10.000 đồng; La Anh Kiet: 5.000.000 đồng; Tran Tuan Minh: 100.000 đồng; Tran Hoang Bao Linh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Ngan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Mai: 300.000 đồng; Luu Nhat Phuong Trinh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Le Ngoc Son: 200.000 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; Le Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; Bach Tuan Nam: 800.000 đồng; Van Tien Thanh: 500.000 đồng; Le Anh Nhat: 200.000 đồng; Le Thi Bich Tho: 500.000 đồng; Trinh Manh Hung: 200.000 đồng; Giang Ngoc Diep: 200.000 đồng; Truong Dai Loc: 1.000.000 đồng; Tran Dinh Thong: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Minh Thuan: 100.000 đồng; Ho Diem Huong: 100.000 đồng; Tat Chi Khanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hien: 100.000 đồng; Vu Duc Hien: 500.000 đồng; Ta Thi Mai Anh: 1.000.000 đồng; Duong That Dung: 200.000 đồng; Cong Ty Cp Tm Dia Oc Viet: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Hung Sinh: 1.000.000 đồng; Dao Trong Tu: 300.000 đồng; Ganami - Truong Thi Thu Nhan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 500.000 đồng; Nguyen Lan Anh: 500.000 đồng; Le Phuong Thao: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Long: 500.000 đồng; Ha Pham Bich Tram: 200.000 đồng; Phan Tri Dung: 1.000.000 đồng; Lam Thieu Nguyen: 1.000.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Quang Binh: 500.000 đồng; Le Thi Dung: 500.000 đồng; Nguyen Nam Khanh: 300.000 đồng; Bui Viet Hung: 100.000 đồng; Nguyen Huu Trieu: 1.000.000 đồng; Tu Toan Trung: 1.000.000 đồng; Nguyen Tru Gian: 50.000 đồng; Truong Thanh Hoa: 2.000.000 đồng; Pham Thi Bich Tram: 200.000 đồng; Lien Thi Phuong: 5.000.000 đồng; Tran Van Hung: 3.000.000 đồng; Ngo Thi Minh Thu: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Truong Anh Quoc: 500.000 đồng; Cao Thi Ngoc Tham: 100.000 đồng; Huynh Tan Tan: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 60.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hoang: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 20.000 đồng; Le Hoang Yen Thu: 300.000 đồng; Ly Thanh Nhan: 200.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Trong Tin: 500.000 đồng; Nguyen Anh Dai: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ho My Linh: 100.000 đồng; Huynh Tan Tai: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Thi Hong Thuy: 500.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Le Ngoc Minh Thu: 500.000 đồng; Nguyen Ho Trong Hieu: 200.000 đồng; Dam Van Tuan: 5.000.000 đồng; Ta Van Duc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Giang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hoa: 500.000 đồng; Ho Thi Minh Tam: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi My Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Gd Bac Hoanh Tp Thu Duc: 500.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tram: 100.000 đồng;Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Tran Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Ly De: 2.000.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.