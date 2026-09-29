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    Bạn đọcTấm lòng vàng

    Những tấm lòng vàng 29.9.2026

    Ban CTBĐ
    Ban CTBĐ
    Giúp ca sĩ Tô Thanh Phương - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết: Ca sĩ Tô Thanh Phương mong được giúp đỡ trên Thanh Niên ngày 12.11.2024):

    Chuyển khoản: Le Thi Tam Hong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy An: 100.000 đồng; Giao Vien Tay Ninh (Do Thi Thuy Duong Ct): 400.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc: 1.000.000 đồng; Nguyen Tan Loc: 200.000 đồng; Pham Hong Mai: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 300.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thuy Phuong: 50.000 đồng; Nguyen Van Thuan: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Tuan: 250.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng;

    Giúp em Nguyễn Hữu Nghĩa - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Hai anh em mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ trên Thanh Niên ngày 15.11.2024):

    Hoàng Bách Tùng (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Hương (Đà Nẵng): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; Trần Thị Như Tuyết (44 Trần An Tư, Bình Định): 500.000 đồng; Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ California): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Đại Lộc, Quảng Nam): 2.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6): 300.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng;

    Chuyển khoản: ban doc: 300.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Tan Phat: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Minh Tu: 300.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Tran Huu Nghia: 2.000.000 đồng; Dinh Ngoc Phat: 150.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Le Viet Quan: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; (còn tiếp)

    Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


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