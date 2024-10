Những tấm lòng vàng 30.10.2024

Chuyển khoản: Lam Ngoc An: 500.000 đồng; Phan Vo Kieu Loan: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 40.000 đồng; Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Trinh Xuan Huong: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Doan Hoang Duy: 100.000 đồng; Pham Quoc Hai: 300.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 300.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Vu Thi Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; On Thuy Hong: 1.000.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 200.000 đồng; Tran Thi Bich Phuong: 1.000.000 đồng; Ngo Thien Thao: 300.000 đồng; Vo Dang Minh Khanh: 200.000 đồng; To Thi Chin: 2.000.000 đồng; Haonhung: 100.000 đồng; Nguyen Thi Huynh Lan: 500.000 đồng; Duong Thi Mai Ha Tram: 1.000.000 đồng; Ngo Thi Kim Hien: 300.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Ms Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Phuoc Hiep: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3): 250.000 đồng; Than Thi Lieu: 1.000.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bich Van: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diep: 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Co Thanh Danh: 3.000.000 đồng; Gd Bac Hoanh (TP.Thu Duc): 1.000.000 đồng; Huynh Kim Long: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Nga: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cty Phuong Trang: 100.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 500.000 đồng; Ha Thi Hanh: 1.000.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hong Xuan: 500.000 đồng; Bac Huyen Thang Binh, Quang Nam: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Tuyen: 200.000 đồng; Duong Nguyen Nhat Hoa: 50.000 đồng; Ibtran Van Thong Q3: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Vo Thi Nhu Ngoc: 300.000 đồng; Ma Thanh Tram: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 250.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Cu Ba Bui Thi Viet: 2.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng;

Giúp cháu Nguyễn Hoàng Bách - Khánh Hòa (nhân vật được đề cập trong bài viết Cháu bé bị bệnh nặng cần được giúp đỡ; trên Thanh Niên ngày 14.11.2023):

Cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Ngọc Kim Ngân (Nha Trang, Khánh Hòa): 700.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thành Đông (P.3, Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Phan Thị Phụng (33 Ngô Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Tuyen: 200.000 đồng; Ngo Thi Minh Thu: 200.000 đồng; Truong Minh Phat: 100.000 đồng; Dang Thanh Quang: 200.000 đồng; Huynh Thai Kien: 500.000 đồng; Duong Van Nhung: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.