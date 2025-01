Những tấm lòng vàng 9.1.2025

Chuyển khoản: Ngo Thu Hien: 200.000 đồng; Tran Thi Hoai An: 500.000 đồng; Ngo Thi Cam Tu: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang To Linh: 100.000 đồng; Truong Quang Toan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ly Na: 200.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Dam Minh Tu: 500.000 đồng; Nguyen Song Cat Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 300.000 đồng; Pham Thi Thanh Van: 100.000 đồng; Nguyen Lan Huong: 1.000.000 đồng; Phan Thi Bich Tuyen: 100.000 đồng; Vu Thi Hong: 500.000 đồng; Dinh Thi Thu Hien: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Thanh Tam: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thu Hien: 500.000 đồng; Tran Hoang Phuong Uyen: 100.000 đồng; Tran Duong Ngoc Hanh: 200.000 đồng; Tran Thu Thao: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Trung Kien: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Ha Anh: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Thi Ngoc Thuy: 200.000 đồng; Le Thi Thuy Nga: 100.000 đồng; Pham Thi Hang: 100.000 đồng; Pham Thi My Van: 200.000 đồng; Le Hong Hanh: 200.000 đồng; Lam Kha Han: 100.000 đồng; Nguyen Thuy Quynh Nga: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy An: 200.000 đồng; Ho Thi Thao Nguyen: 200.000 đồng; Nguyen Hong Hanh: 100.000 đồng; Hoang Phuong Buu Nghi: 500.000 đồng; Truong Thi Huong Giang: 500.000 đồng; Le Minh Duc: 100.000 đồng; Luong Hoang Vy (Luong Thi Cam Vuong Ct): 200.000 đồng; Do Thi Bich Tram: 200.000 đồng; Pham Dang An: 300.000 đồng; Duong Giang Quynh: 200.000 đồng; Xuan - Dieu - Hieu (Ta Kim Xuan Ct): 150.000 đồng; Ly Hoang Man Nhi: 500.000 đồng; Ban Doc: 300.000 đồng; Nguyen Tri Thuc: 100.000 đồng; Ly Hoang Man Nhi: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Trang Mai Anh: 100.000 đồng; Luc Thi Trang: 200.000 đồng; Vu Thi Y Linh: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Ha: 100.000 đồng; Bui Phuong Phuong: 222.222 đồng; Nguyen Thi My Hanh: 200.000 đồng; Van Be Hon: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thai Vuong: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Oanh: 300.000 đồng; Thai Dien Tran: 500.000 đồng; Dang Thi Tram: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Tran Thanh Tan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Nga: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Pham Minh Thi: 200.000 đồng; Cong Ty Cp Zion: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Avatek: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Diem: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Yen: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thanh Hien: 200.000 đồng; Hoang Thanh Tung: 200.000 đồng; Hoang Thi Thu Giang: 200.000 đồng; Nguyen Nhat Thao: 200.000 đồng; Trieu Thi Thu: 200.000 đồng; Le Doan Phuong Uyen: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Duong Man Nghi: 100.000 đồng; Nguyen Nau (Nguyen Van Liem Ct): 200.000 đồng; Nguyen Hoai Huong: 100.000 đồng; Le Thi My Linh: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong Anh: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hana Tran (Tran Khanh Linh Ct): 5.000.000 đồng; Hoang Thi Minh Thuy: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Thanh Thu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nga: 200.000 đồng; Ho Nguyen Minh Phuong: 400.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; Tran Bao Ngoc: 3.000.000 đồng; To Thi Cam Hong: 1.000.000 đồng; Bui Tuan Duong: 1.000.000 đồng; Pham Thuy Trang: 2.000.000 đồng; Le Thu Ha: 500.000 đồng; Ta Xuan Huong: 500.000 đồng; Nguyen Ha Linh: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 1.000.000 đồng; Tran Thuy Van Anh: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 50.000 đồng; Luong Thi Thu: 1.000.000 đồng; Mai Thi Tho: 500.000 đồng; Doan Cao Nguyen (Nguyen Thi Oanh Ct): 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Thi Dieu: 500.000 đồng; Nguyen Minh Thu: 200.000 đồng; Le Thi Hoang Anh: 1.000.000 đồng; Tran Vo Thao My: 1.000.000 đồng; Tran Thao Vi: 500.000 đồng; Pham Thi My Hang: 200.000 đồng; Nguyen Ho Hong Hanh: 350.000 đồng; Le Van Thanh: 100.000 đồng; Tran Quang Phong: 500.000 đồng; Ngo Bao Ngoc: 50.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 100.000 đồng; Tran Hong Diem Tram: 300.000 đồng; Dao Ngoc Hoang Vy: 100.000 đồng; Bui Thi Duong Thinh: 100.000 đồng; Chi Dinh The Thuy Duong: 50.000 đồng; Cao Nguyen Khoa: 1.000.000 đồng; Ta Thi Giang: 300.000 đồng; Le Nguyen Thien Huong: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hang: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Ngoc Kieu Trang: 100.000 đồng; Dang Quang Ngoc Vy: 100.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thuy: 1.000.000 đồng; Thai Ngoc Minh Chau: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Bich Hang: 1.000.000 đồng; Pham Thu Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thai Hong Loan: 500.000 đồng; Vuong Le Binh: 200.000 đồng; Le Hoang: 200.000 đồng; Huynh Minh Quang: 100.000 đồng; Dinh Tan Su: 100.000 đồng;

Giúp ông Nguyễn Văn Dũng - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Gia cảnh ngặt nghèo của một gia đình; trên Thanh Niên ngày 9.1.2024):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (Cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.