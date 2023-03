Những thành phố ‘trong mơ’ đối với người lao động trên thế giới

Đan Mạch là thành phố số một trong danh sách của MoneyNerd REUTERS

Hãng môi giới tài chính MoneyNerd (trụ sở Anh) đã công bố bảng xếp hạng 25 thành phố lớn nhất thế giới, dựa trên những yếu tố như chi phí sinh hoạt, thu nhập trung bình, số cơ hội việc làm và những yếu tố khác, theo Đài CNBC hôm 2.3.

MoneyNerd sử dụng dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, Glassdoor, LinkedIn và các báo cáo khác để tìm ra những thành phố hạnh phúc nhất về khoản nghề nghiệp và cuộc sống, đồng thời cho phép cư dân tiếp cận các cơ hội việc làm lương cao.

Copenhagen là thành phố số một thế giới đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống và nghề nghiệp cũng như mức lương cạnh tranh. Thủ đô Đan Mạch sở hữu mức lương trung bình 44.474 USD/năm và tỷ lệ cân bằng cuộc sống-nghề nghiệp là 8,6 trên 10 điểm.

Kế đến là Amsterdam (Hà Lan), New York (Mỹ), Oslo (Na Uy) và Zurich (Thụy Sĩ).

Ở những báo cáo khác, Oslo và Copenhagen thường xuyên xếp hạng đầu trong số những thành phố tốt nhất thế giới về cuộc sống-nghề nghiệp, sự an toàn, chính sách thai sản hào phóng, việc làm linh hoạt…

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc REUTERS

Bất chấp là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, New York có độ cân bằng cuộc sống-nghề nghiệp cao hơn những thành phố toàn cầu khác như Hồng Kông và Dubai, chủ yếu do người New York có mức thu nhập cao hơn và mang đến cơ hội tốt hơn ở một số ngành nghề.

Trong khi đó, Bắc Kinh (Trung Quốc) nằm trong danh sách thành phố ít "trong mơ" nhất, với mức lương trung bình hằng năm là 18.366 USD và tỷ lệ cân bằng cuộc sống-nghề nghiệp chỉ dừng ở mức 2,1.

Những thành phố kế tiếp là Lisbon (Bồ Đào Nha), Budapest (Hungary), Dubai (UAE), Hồng Kông (Trung Quốc) nếu xét về mức lương trung bình, cơ hội nghề nghiệp ít, theo nghiên cứu của MoneyNerd.