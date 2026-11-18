Tôi nhớ hồi lớp 1, chúng tôi được thầy Hòa làm chủ nhiệm. Thầy người Quảng Ngãi, rất hiền từ, thương bọn học trò nhỏ chúng tôi. Thú vị nhất, từ lớp 1 tới lớp 2, mỗi tối thứ tư và thứ bảy, lớp tôi lại xếp hàng lên trường nghe những câu chuyện từ 2 thầy nổi tiếng kể chuyện hay nhất khu học xá. Thầy kể chuyện về Tạ Đình Đề, người cận vệ của Bác Hồ, 2 tay 2 súng, vào đồn giặc như chỗ không người. Rồi chuyện tình báo của Liên Xô, Trung Quốc...

Trường Chu Văn An, nơi tác giả trải qua những năm THPT Ảnh: Ngọc Thắng

Bây giờ có rất nhiều phương tiện công nghệ hiện đại, học sinh không còn nghe thầy cô kể chuyện nhưng tôi bảo đảm, không có công nghệ nào kể chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn 2 thầy giáo của chúng tôi ngày xưa ở khu học xá.

Tôi nhớ nhất không khí trong lớp khi nghe thầy kể chuyện: ấm áp, thân gần, truyền cảm. Với học trò nhỏ, truyền cảm hứng là yếu tố quan trọng nhất.

Tôi nhớ, năm học cấp ba Trường Chu Văn An (Hà Nội), thầy Sửu dạy môn địa khiến học sinh chúng tôi thấy môn này tuyệt vời. Thầy Sửu là giáo viên "lưu dụng" dạy học ở Hà Nội từ trước năm 1954.

Tôi nhớ cách dạy môn địa của thầy Sửu thật độc đáo. Khi dạy về các dòng sông lớn trên thế giới, thầy nói về chế độ nô lệ của Mỹ ở lưu vực sông Mississippi vào thế kỷ 19, và thầy hát cho chúng tôi nghe bài ca tiếng Anh về những người nô lệ kéo thuyền trên sông Mississippi. Thầy hát rất hay, dù lúc bấy giờ chúng tôi chưa biết tiếng Anh. Sau này tôi biết đó là bài hát theo điệu blues của người da đen.

Năm lớp 10, tôi được cô Phượng dạy văn. Nghe đồn cô là nguyên mẫu cho một nhân vật của nhà văn Nguyễn Đình Thi viết trong tiểu thuyết Vỡ bờ. Cô Phượng dạy văn rất hay và có câu chuyện sau đây khiến tôi nhớ mãi.

Tôi có người bạn thân tên Tuấn, nhà nghèo, ở với cậu ruột để đi học, nên phải làm việc nhà rất nhiều. Tuấn hay nhờ tôi viết văn. Lúc đầu Tuấn chỉ nhờ viết giùm mở bài nhưng có một lần, bài tập làm văn cô cho về nhà làm và Tuấn nhờ tôi viết trọn cả bài. Tuấn chỉ chép lại rồi nộp cho cô Phượng. Ngày trả bài, cô gọi Tuấn đứng lên đọc hết cả bài văn rồi kêu tôi: "Em Công (tên tôi) em thấy bài văn của bạn Tuấn thế nào?". Tôi thưa: "Thưa cô, em thấy cũng được ạ!". Cô Phượng nói ngay: "Được là được thế nào? Bài văn này quá hay ấy chứ!?". Tôi ngượng quá, không dám nói gì nữa. Cô Phượng cũng không nói thêm, vì mọi chuyện đã quá rõ.

Trong đời, chắc ai cũng có những thầy cô khiến mình nhớ mãi.



