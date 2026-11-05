Thầy giáo chủ nhiệm ở TP.HCM làm 'thẻ đặc quyền' để khen học sinh

Vì học sinh hôm nay cần nhiều hơn những bài giảng chỉ có trong sách giáo khoa

Thầy giáo với nhiều sáng tạo trong nghề là Trương Nguyễn Duy Huỳnh, 30 tuổi, dạy tại Trường tiểu học An Phú Tây, xã Bình Chánh, TP.HCM. Thầy vừa vinh dự đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2026.

Thầy Huỳnh về công tác tại Trường tiểu học An Phú Tây (trước đây là Trường tiểu học An Phú Tây 2) từ tháng 2.2022. Tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thầy giáo luôn nỗ lực học hỏi. Sau mỗi ngày lên lớp, thầy dành thời gian tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp giáo dục tích cực, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, chủ động bồi dưỡng kiến thức về công nghệ số.

Thầy giáo sáng tạo "huy chương" khen các em học sinh ẢNH: MINH TRIẾT

Quan niệm công nghệ không thay thế vai trò của người thầy mà trở thành công cụ hỗ trợ để người thầy tổ chức những trải nghiệm học tập tốt hơn, thầy Huỳnh nghiên cứu và triển khai giải pháp "Nâng cao chất lượng dạy học môn toán cho học sinh lớp 3 thông qua nền tảng số". Thầy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế phiếu học tập trên Canva, tổ chức các hoạt động học tập tương tác thông qua Quizizz, xây dựng bài giảng điện tử e-Learning bằng phần mềm iSpring Suite 10...

Thầy giáo trẻ tâm niệm học sinh hôm nay cần nhiều hơn những bài giảng chỉ có kiến thức trong sách giáo khoa. Các em cần được khám phá, trải nghiệm, được đặt câu hỏi, được thể hiện chính kiến và được trao cơ hội phát huy những khả năng riêng của mình.

"Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp bài học trở nên trực quan, hấp dẫn mà còn tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia vào quá trình khám phá kiến thức. Các em được tương tác, thực hành, thử sức với những nhiệm vụ học tập phù hợp, từ đó từng bước phát triển năng lực tính toán, tư duy logic, giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn", thầy cho biết.

Những tiết học sinh động, trực quan tại lớp thầy Huỳnh ẢNH: MINH TRIẾT

Thầy giáo cho học sinh được quan sát, trải nghiệm nhiều điều thú vị trong tiết học ẢNH: MINH TRIẾT

Thầy giáo sáng tạo "thẻ đặc quyền"

Bên cạnh đổi mới trong giảng dạy, thầy Trương Nguyễn Duy Huỳnh chú trọng xây dựng môi trường lớp học tích cực.

Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3/2 sáng tạo ra mô hình "Thẻ đặc quyền để xây dựng nền nếp lớp học tích cực tại lớp 3".

Thầy cho hay đây không đơn thuần là một hình thức khen thưởng mà là cách trao quyền, tạo cơ hội để học sinh được thể hiện bản thân và trở thành những chủ thể tích cực trong các hoạt động của lớp.

Thẻ "đặc quyền" để khen học sinh là một sáng tạo của thầy Huỳnh trong quá trình dạy học ẢNH: MINH TRIẾT

ẢNH: MINH TRIẾT

Nếu học sinh đạt thẻ "đặc quyền", tùy màu thẻ, có thể được trải nghiệm một số hoạt động thú vị ẢNH: MINH TRIẾT

Thông qua các thẻ đỏ, thẻ xanh, thẻ bạc và thẻ vàng, học sinh lớp 3 được ghi nhận quá trình rèn luyện, sự tiến bộ và những hành vi tích cực hằng ngày. Những em đạt thẻ vàng, thẻ bạc còn có cơ hội trải nghiệm những "đặc quyền" thú vị. Như các em được làm MC điều hành tiết sinh hoạt lớp, làm lớp trưởng tạm thời, tổ trưởng tự quản, hỗ trợ giáo viên theo dõi nền nếp hoặc đề xuất trò chơi, bài hát và chủ đề sinh hoạt cho tuần tiếp theo.

Các em còn được tham gia chia sẻ bí quyết học tập, đề xuất giải pháp xây dựng tập thể và cùng bạn thực hiện những thử thách như "Lớp học không rác", "Đi học đúng giờ 100%"...

"Điều khiến tôi vui nhất là những học sinh từng rụt rè nay đã tự tin đứng trước tập thể điều hành hoạt động; những em trước đây thường xuyên cần thầy cô nhắc nhở đã biết chủ động thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ bạn bè. Tôi cũng đặc biệt quan tâm tuyên dương những học sinh có sự tiến bộ, dù xuất phát điểm chưa tốt nhưng biết cố gắng vươn lên. Bởi tôi tin rằng, mỗi sự thay đổi tích cực của học sinh đều xứng đáng được ghi nhận và khích lệ", thầy Huỳnh bày tỏ.

Không dừng lại trong phạm vi lớp học, thầy Huỳnh còn kết nối với phụ huynh thông qua nhóm Zalo để chia sẻ kết quả rèn luyện, biểu dương những tiến bộ và phối hợp hỗ trợ những em còn hạn chế về nền nếp. Thầy giáo trẻ khuyến khích cha mẹ tiếp tục động viên con thực hiện những thói quen tốt tại nhà như tự giác học tập, giúp đỡ gia đình, cư xử lễ phép và biết quan tâm mọi người.

Thầy giáo cho rằng mỗi học trò có mỗi năng lực riêng ẢNH: MINH TRIẾT

"Với 'Thẻ đặc quyền', tôi mong muốn mỗi học sinh hiểu rằng mỗi em đều là một cá nhân với những năng lực riêng. Các em đều có cơ hội được tin tưởng, được trao quyền và được tỏa sáng theo cách của riêng mình", thầy Huỳnh bộc bạch.

Thành công của người thầy được nhìn thấy trong ánh mắt tự tin của học trò

Thầy Trương Nguyễn Duy Huỳnh còn là Bí thư Chi đoàn giáo viên năng nổ. Thầy Huỳnh đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2026; "Nhà giáo trẻ tiêu biểu xã Bình Chánh" trong 2 năm liên tục (2025, 2026); danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp huyện giai đoạn 2024 - 2025 và cấp xã năm 2026. Thầy giáo cũng đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2024 - 2025; giáo viên dạy giỏi xã Bình Chánh năm học 2025- 2026; giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2025 - 2026 cùng nhiều giải thưởng, sáng kiến và giải pháp chuyên môn được ghi nhận.

Thầy giáo nhận nhiều danh hiệu trong quá trình công tác ẢNH: MINH TRIẾT

Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy giáo hiểu rằng sự nghiệp trồng người là một hành trình dài, đòi hỏi giáo viên phải có lòng kiên nhẫn, sự tận tâm và tinh thần đổi mới không ngừng. Mỗi học sinh là một thế giới riêng, mỗi em có một nhịp độ trưởng thành khác nhau. Thầy lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và trao cho các em cơ hội được tiến bộ từng ngày.

"Tôi luôn tin rằng, thành công của người thầy không chỉ được đo bằng những danh hiệu đạt được hay những thành tích được ghi nhận, mà còn được nhìn thấy trong ánh mắt tự tin của học trò, trong sự tiến bộ của những em từng gặp khó khăn và trong những giá trị tốt đẹp được các em mang theo trên hành trình trưởng thành", thầy Huỳnh bộc bạch.