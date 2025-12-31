Những thay đổi 'gây bão' của Zalo trong năm 2025

Thu phí tạo tài khoản, cấp mật khẩu

Đầu năm 2025, khi người dùng đăng ký tài khoản Zalo bằng số điện thoại mới, họ sẽ phải gửi tin nhắn đến tổng đài của dịch vụ để nhận mã OPT (mật khẩu sử dụng một lần) kích hoạt, với giá tin nhắn lên tới 5.000 đồng. Nếu không đồng ý với cách nhận OTP xác thực bằng SMS, người dùng chỉ còn cách gọi lên tổng đài với cước phí 1.000 đồng/phút.

Ngoài phí kích hoạt mới tài khoản, người dùng có yêu cầu cấp mới mật khẩu cũng mất chi phí 1.000 đồng/lần.

Khoản phí 5.000 đồng Zalo thu qua dịch vụ tin nhắn không được sự ủng hộ từ người dùng Ảnh: Anh Quân

Mức phí kích hoạt tài khoản mới của Zalo bị đánh giá là cao và bất hợp lý khi các dịch vụ nhắn tin miễn phí trên internet khác đều không thu tiền người dùng khi yêu cầu mã OTP. Đồng thời, 5.000 đồng là một con số cao nếu so với phí dịch vụ SMS từ tổng đài dịch vụ nói chung, thường chỉ dừng ở 1.000 đồng.

Việc phân loại và tính chi phí như trên biến ứng dụng nhắn tin của VNG thực chất trở thành một dịch vụ trả phí và chỉ miễn phí khi tải ứng dụng về điện thoại. Số tiền trên được giới quan sát nhận định là khoản phí cần thiết để đảm bảo hoạt động, đồng thời giảm tình trạng kích hoạt ảo từ số điện thoại rác. Tuy nhiên năm 2025, tình trạng lừa đảo trực tuyến, trong đó có nhiều kịch bản qua Zalo vẫn rầm rộ phần nào cho thấy ý định giảm tài khoản rác cũng như các biện pháp hạn chế lừa đảo của nền tảng này chưa thực sự hiệu quả.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu của Zalo

Giảm thời gian lưu trữ của Zalo bản web

Từ cuối tháng 4.2025, Zalo thay đổi điều khoản và bắt đầu hạn chế khả năng lưu trữ tin nhắn trên nền tảng web mà không có thông báo rộng rãi tới người dùng, chỉ âm thầm điều chỉnh trong chính sách. Cụ thể, người dùng phiên bản web (trên trình duyệt internet của máy tính) thay vì ứng dụng di động, sẽ chỉ còn 14 ngày lưu trữ lịch sử tin nhắn. Sau thời gian này, các đoạn trò chuyện, dữ liệu trên nền web sẽ bị xóa mất, khiến nhiều người dùng phản ứng sau khi họ phát hiện ra lịch sử nhắn tin không còn được lưu đầy đủ.

Động thái trên cũng nhằm khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng phần mềm trên máy tính hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh. Nhưng theo phản ánh từ cộng đồng, phần mềm Zalo trên máy tính cũng như smartphone thường tự động tải và lưu trữ tập tin dù không có yêu cầu của chủ tài khoản, khiến thiết bị thường xuyên rơi vào tình trạng đầy bộ nhớ lưu trữ.

Sự thay đổi cũng góp phần xoáy sâu vào vấn đề gây nhức nhối từ lâu của Zalo: Khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các tài khoản đăng nhập trên máy khác nhau kém, thiếu tính năng truy cập cùng lúc từ đa thiết bị.



Đổi tên "Cloud của tôi" thành "My Documents"

"Cloud của tôi" là tính năng quen thuộc trên Zalo, hoạt động như một cuộc trò chuyện cá nhân để người dùng lưu trữ hình ảnh và tài liệu quan trọng ngay trong ứng dụng. Các dữ liệu đã lưu tại đây có thể được truy cập lại khi đăng nhập trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính khác.

Điều khoản sử dụng của Zalo gần đây đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng Ảnh: Anh Quân

Đáng chú ý, dịch vụ "Cloud của tôi" bị nhiều người dùng tố thực chất không phải lưu trữ "đám mây" như tên gọi mà sử dụng chính bộ nhớ trên thiết bị để lưu, trở thành một phần nguyên nhân chiếm dung lượng lưu trữ trên máy. Việc đổi tên thành "My Documents", loại bỏ từ "Cloud" (đám mây) được xem như trả dịch vụ về đúng tính năng. Tuy nhiên tài khoản không trả phí chỉ có 500 MB để lưu trữ (trước tháng 8.2024, dung lượng này là 1 GB).

Để có thêm không gian lưu tài liệu, người dùng cần trả phí từ 290.000 đồng/năm để đổi lấy 10 GB.

Thay đổi điều khoản liên quan đến quyền dữ liệu cá nhân

Điều chỉnh gây chấn động nhất năm 2025 của Zalo là việc ép buộc người dùng đồng ý với loạt điều khoản mới, trong đó có nhiều yếu tố cho phép VNG - công ty mẹ của Zalo - có quyền truy cập, sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trên nền tảng cho các mục đích khác nhau.

Nếu từ chối chấp thuận điều khoản do công ty đơn phương đưa ra, người dùng không thể truy cập dịch vụ, đồng thời sẽ bị xóa vĩnh viễn tài khoản trong vòng 45 ngày, không thể khôi phục.

Vấn đề đã gây làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dùng, không ít chủ tài khoản tuyên bố xóa ứng dụng, từ bỏ dịch vụ và chuyển sang phần mềm nhắn tin khác. Đây không phải là lời dọa suông khi số lượng lớn người dùng đã để lại đánh giá 1 sao (mức độ tệ nhất) cho Zalo trên các gian ứng dụng trực tuyến, bình luận tiêu cực chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, báo cáo từ các nền tảng App Store, Play Store cũng cho thấy những dịch vụ như WhatsApp, Viber, Lotus Chat, Telegram đang tăng tốc lượt tải về, "đánh bay" Zalo ra khỏi nhóm những phần mềm được cài đặt về máy nhiều nhất trong những ngày cuối năm 2025.