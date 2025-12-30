WhatsApp, Viber 'lên đỉnh' nhờ... Zalo

Ghi nhận vào sáng 30.12, bảng xếp hạng ứng dụng Mạng xã hội miễn phí trên nền tảng iOS tại Việt Nam chứng kiến sự đổi ngôi khi WhatsApp và Viber - hai cái tên vốn duy trì lượng người dùng ổn định nhưng ít khi tạo đột biến nay chiếm các vị trí cao nhất. Cả hai đồng thời giữ vị trí tương ứng 1 và 2 tại bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí nói chung.

Telegram cũng góp mặt ngay trong Top 3 ứng dụng Mạng xã hội được tải về nhiều nhất và đứng thứ 5 ở bảng chung.

Cũng tại nhóm ứng dụng Mạng xã hội miễn phí hàng đầu, Signal - một ứng dụng nhắn tin mới được biết đến nhiều sau scandal lộ nhóm chat bí mật của chính phủ Mỹ cũng bất ngờ leo lên vị trí thứ 5. Messenger - phần mềm thuộc Meta và gắn liền với Facebook đang giữ vị trí số 6, trong khi Locket Widget (chương trình mới ra mắt, thịnh hành trong giới trẻ) xếp ngay phía sau. Tất cả đều ghi nhận sự thăng hạng về số lượt tải về thời gian gần đây.

Bảng xếp hạng nhóm ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin phổ biến tại Việt Nam có sự thay đổi khi WhatsApp, Viber "dắt tay nhau" thăng hạng Ảnh: Anh Quân

Ở chiều ngược lại, "siêu ứng dụng" nội địa Zalo lại ghi nhận sự sụt giảm đáng chú ý về thứ hạng tải mới. Phần mềm này đã "bay" khỏi Top 30 trên bảng tổng sắp chung, xếp vị trí số 40 và chỉ đứng thứ 8 trong danh mục Mạng xã hội. Nền tảng "Made in Vietnam" khác là Lotus Chat đứng số 12.

Trên nền tảng Android, dù Zalo vẫn giữ vị thế tốt hơn (tiếp tục giữ số 1), nhưng sự cạnh tranh từ Messenger, Telegram, Viber, WhatsApp hay Discord đang ngày càng trở nên gay gắt trong nhóm ứng dụng Liên lạc.

Phản ứng ngược từ chính sách "Đồng ý hoặc Xóa"

Sự dịch chuyển dòng chảy người dùng này được giới quan sát nhận định không phải là ngẫu nhiên. Thay đổi diễn ra ngay sau khi Zalo áp dụng chính sách cập nhật điều khoản dịch vụ mới từ ngày 26.12. Theo đó, người dùng nhận được thông báo yêu cầu chấp thuận các điều khoản mới ngay khi mở ứng dụng. Đáng chú ý, nền tảng đưa ra tối hậu thư: Nếu không đồng ý, tài khoản và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 45 ngày.

Cách tiếp cận có phần cứng rắn này đã gây ra tâm lý không hài lòng cho một bộ phận lớn người dùng. Thay vì được xem xét và lựa chọn, nhiều người cảm thấy bị ép buộc phải chấp nhận để duy trì liên lạc. Các khảo sát nhanh trên các diễn đàn công nghệ cho thấy có tới hơn 80% người dùng phản đối cách làm này, cho rằng chính sách thiếu sự tôn trọng khách hàng.

Dù Zalo giải thích trên trang hỗ trợ đây là hoạt động bình thường nhằm tuân thủ quy định pháp luật và minh bạch hóa dịch vụ - một tiêu chuẩn chung của các hãng công nghệ toàn cầu - nhưng thời điểm và cách thức triển khai dường như đã tạo ra một cuộc "khủng hoảng niềm tin" cục bộ.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu của Zalo

Cơ hội cho các nền tảng quốc tế

Trong bối cảnh người dùng nội địa muốn đa dạng hóa kênh liên lạc để giảm sự phụ thuộc vào nền tảng duy nhất, các ứng dụng quốc tế đã trở thành bến đỗ lý tưởng. WhatsApp, Viber hay Telegram từ lâu được đánh giá cao nhờ khả năng bảo mật với mã hóa đầu cuối (E2EE) mặc định, tính năng tin nhắn tự hủy, khả năng đồng bộ dữ liệu mượt mà trên nhiều thiết bị - những điểm mà Zalo thường xuyên bị chê bai và đem ra so sánh.

Dù Zalo vẫn nắm giữ thị phần áp đảo với gần 80 triệu người dùng thường xuyên và khoảng 2 tỉ tin nhắn mỗi ngày (theo số liệu của Cloudflare 2025), sự biến động trên bảng xếp hạng lần này có thể xem như tín hiệu cảnh báo. Trong kỷ nguyên số, khi người dùng ngày càng nhạy cảm với quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân, sự trung thành có thể thay đổi rất nhanh nếu trải nghiệm của họ không được đặt lên hàng đầu.

Cũng liên quan đến thay đổi của Zalo, mới đây Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) đã gửi giấy mời làm việc tới VNG nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến nền tảng Zalo do đơn vị này phát hành.

