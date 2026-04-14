Những thiết bị công nghệ 'mua một lần dùng cả đời'

Mua sắm thiết bị điện tử hiện nay giống như một cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại sự lỗi thời và hỏng hóc. Để tránh bị cuốn vào vòng xoáy của việc mua mới hằng năm, người dùng nên lựa chọn những sản phẩm "dùng trọn đời" nhờ khả năng tự sửa chữa, nâng cấp và kéo dài tuổi thọ. Mặc dù các linh kiện điện tử thường dễ bị hao mòn hơn so với linh kiện vật lý, việc chọn lựa thiết bị bền chắc và đơn giản vẫn có thể giúp kiểm soát tình hình.

Máy in laser

Máy in thường đứng đầu danh sách những thiết bị gây khó chịu khi nhiều sản phẩm từ các thương hiệu lớn gặp phải vấn đề với kết nối độc quyền và ứng dụng điện thoại khó sử dụng, dẫn đến tình trạng lỗi thời chỉ sau vài năm. Đặc biệt, máy in phun với hộp mực dùng một lần thường gây ra nhiều phiền toái. Do đó, máy in laser đơn sắc là lựa chọn thông minh hơn.

Các dòng máy in laser đơn sắc được đánh giá là lựa chọn thông minh ẢNH: K. VĂN

Máy in laser sử dụng công nghệ laser kết hợp với mực in có thể nạp lại cho phép in ấn nhanh chóng và chính xác. Nếu chỉ cần in tài liệu hoặc tờ rơi đơn giản, máy in laser đơn sắc sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy hơn so với máy in phun. Nếu không ngại chi thêm một chút, người dùng có thể chọn máy in laser màu.

Micro

Nếu cần một chiếc micro, hãy chọn một sản phẩm chuyên dụng thay vì micro đeo tai nghe. Các micro đeo tai nghe thường thu âm cả tiếng ồn xung quanh và dễ bị hỏng. Trong khi đó, micro chuyên dụng thường bền hơn so với các thiết bị điện tử khác, miễn là người dùng không làm rơi chúng.

Hãy dùng micro chuyên dụng thay vì các mẫu micro tích hợp trong tai nghe ẢNH: DXAUDIO

Các mẫu micro condenser (tụ điện) cũ có thể phục vụ tốt trong thời gian dài. Theo đánh giá từ BGR, các mẫu micro độc lập, như Shure SM58, nổi tiếng về độ bền và dễ sửa chữa ngay cả khi gặp sự cố.

Đồng hồ thạch anh (Quartz)

Trong thời đại smartphone, việc đeo đồng hồ có vẻ không cần thiết. Tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, như khi điện thoại hết pin, một chiếc đồng hồ đeo tay sẽ là lựa chọn thay thế hữu ích.

Các đồng hồ thạch anh cho thời lượng pin sử dụng lâu dài đến 10 năm ẢNH: Momentum Watches

Dòng đồng hồ thạch anh là lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn sử dụng lâu dài. Với pin bền bỉ, thường hoạt động liên tục từ 7 - 10 năm. Ngay cả khi pin hết, việc thay pin cũng dễ dàng giúp người dùng tiếp tục sử dụng trong nhiều năm tới.

Bàn phím cơ

Bàn phím tốt là điều không thể thiếu cho người dùng máy tính, dù làm việc văn phòng hay chơi game. Nhiều bàn phím giá rẻ sử dụng công nghệ màng (lớp màng cao su), nhưng chúng không bền và cần thay thế thường xuyên. Đối với nhu cầu gõ phím và chơi game cường độ cao, bàn phím cơ, đặc biệt loại có thể thay thế phím nóng, là lựa chọn lý tưởng.

Bàn phím cơ có độ bền sử dụng cao hơn nhiều so với bàn phím màng ẢNH: K. VĂN

Bàn phím cơ sử dụng các switch vật lý mang lại cảm giác gõ phím tốt và độ bền cao. Nhiều mẫu bàn phím cơ hiện nay cho phép người dùng dễ dàng thay thế các phím mà không làm hỏng thiết bị. Nếu một switch bị hỏng, người dùng có thể thay thế nó dễ dàng như thay nắp phím, đồng thời cũng có thể dễ dàng vệ sinh hay cá nhân hóa máy tính của mình với các phím trang trí.

Nhìn chung, việc lựa chọn sản phẩm điện tử bền bỉ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự an tâm cho người dùng trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng.