Những thiết bị Galaxy được đảm bảo cập nhật One UI 8.5

Theo thông tin từ Samsung, phiên bản x.5 của One UI từng được phát hành trong những năm đầu, với phiên bản gần nhất là One UI 2.5 ra mắt cách nay 4 năm. Giờ đây, Samsung quyết định quay trở lại với quy ước này khi phát hành One UI 8.5 trong tương lai.

One UI 8.5 sẽ đến với các thiết bị đảm bảo cập nhật lên One UI 8 ẢNH: MIX VALE

Mặc dù ngày phát hành chính thức vẫn chưa được công bố nhưng các báo cáo cho biết One UI 8.5 (dựa trên Android 16) dự kiến sẽ ra mắt trên dòng Galaxy S26 vào đầu năm 2026, có thể vào tháng 1 hoặc tháng 2. Sau đó, bản cập nhật sẽ được triển khai cho các điện thoại Galaxy hàng đầu khác trước khi dần mở rộng ra toàn bộ các thiết bị còn lại.

Thiết bị Galaxy chạy One UI 8 sẽ được cập nhật lên One UI 8.5

One UI 8.5 sẽ có mặt trên hầu hết thiết bị đủ điều kiện cập nhật One UI 8, bao gồm tất cả điện thoại Galaxy hàng đầu ra mắt từ năm 2022, cùng một số mẫu smartphone tầm trung và giá rẻ. Dưới đây là danh sách các thiết bị Galaxy được đảm bảo đủ điều kiện nhận bản cập nhật này:

Dòng Galaxy S: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra; Galaxy S24, S24+, S24 Ultra; Galaxy S23, S23+, S23 Ultra; Galaxy S22, S22+, S22 Ultra; Galaxy S21, S21+, S21 Ultra.

Dòng Galaxy Z: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 SE (sắp ra mắt); Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6; Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5; Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4.

Dòng Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra; Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra; Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra; Galaxy Tab A9, Tab A9+.

Dòng Galaxy A: Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24 và A12.

Dòng Galaxy M: Galaxy M56, M55, M54, M53, M35, M34 và M33.

Dòng Galaxy F: Galaxy F56, F55, F54 và F34.

Dòng Galaxy XCover: Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro.

Danh sách trên dựa vào sự đảm bảo trong trường hợp tất cả thiết bị này đủ điều kiện chạy One UI 8.0 cũng sẽ được nâng cấp lên One UI 8.5. Cũng cần lưu ý rằng Samsung đang phát triển One UI 8.0, một phiên bản nhảy trực tiếp từ One UI 7.0 mà không có các phiên bản nhỏ như 7.1 hay 7.1.1. Điều này có thể do việc triển khai One UI 7 bị trì hoãn, khiến công ty không có thời gian cho các bản cập nhật nhỏ.