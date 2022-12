Những thiết bị giải trí đang giảm giá dịp mua sắm cuối năm

Nếu là người đam mê âm nhạc, muốn thưởng thức các bản nhạc chất lượng thì những mẫu loa giảm giá dưới đây rất đáng xem.

JBL PartyBox 310

Đây là loa lớn với đèn RGB mạnh mẽ mang lại nhiều âm trầm, hấp dẫn cho các bản nhạc EDM hay hip-hop. Loa có âm lượng đủ lớn để làm rung chuyển cả sàn trong các bữa tiệc, đồng thời đầu vào micrô và ghi-ta của loa mang lại sự linh hoạt bổ sung khi cần tổ chức một buổi hát karaoke với bạn bè. Mặc dù có kích thước lớn nhưng tay cầm và bánh xe tích hợp giúp loa dễ dàng chuyển từ phòng này sang phòng khác.

Ngoài ra, JBL PartyBox 310 còn cung cấp nhiều tính năng tiệc tùng thú vị để mang lại sự phấn khích cho các bữa tiệc như Bass Boost để tăng âm trầm, hay đồ họa EQ trong ứng dụng JBL PartyBox để người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh theo ý thích. Ứng dụng này cũng cho phép người dùng tùy chỉnh đèn và có một số hiệu ứng DJ và karaoke để điều chỉnh hiệu suất micrô. Với thời lượng pin hơn 17 giờ, đó thực sự là chiếc loa đáng chú ý.

Giá gốc 16,9 triệu đồng, hiện giảm còn 14,39 triệu đồng và tặng kèm loa JBL Flip Essential 2.

JBL PartyBox 110

Nếu đang tìm kiếm một chiếc loa dành cho bữa tiệc có giá cả phải chăng hơn một chút, JBL PartyBox 110 sẽ là lựa chọn sáng giá. Mặt trước của loa được bao quanh bởi đèn RGB sáng màu mà người dùng có thể tùy chỉnh trong ứng dụng PartyBox. Ứng dụng cho phép tăng âm trầm và tùy chỉnh đầu ra trên toàn dải bằng đồ họa EQ. Các hiệu ứng DJ và karaoke như PartyBox 310 giúp tận dụng tối đa đầu vào micrô và ghi-ta đi kèm.

JBL PartyBox 110 có tính di động cao hơn về tổng thể so với PartyBox 310, nhưng do thiếu bánh xe và tay cầm nên người dùng phải xách nó trên tay. Mặc dù khả năng tái tạo âm trầm thấp hơn so với PartyBox 310 do kích thước nhỏ hơn nhưng loa vẫn đủ sức lấp đầy không gian tiệc tùng.

Giá gốc 12,9 triệu đồng và đang giảm còn 10,99 triệu đồng, tặng kèm micrô Alpha Works A1.

JBL Tune 230NC

JBL Tune 230NC là tai nghe không dây (TWS) với driver 6.0 mm cùng công nghệ âm thanh Pure Bass cho chất âm hay, tập trung vào các bản nhạc giàu năng lượng và sôi động. Thời lượng pin của tai nghe cũng khá dài, lên đến 40 giờ phát nhạc (10 giờ nghe khi tắt khử tiếng ồn chủ động - ANC và 30 giờ bổ sung từ bộ sạc).





Tai nghe cũng mang lại khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) ở mức ổn cũng như có thể điều chỉnh cấu hình âm thanh và nhiều tính năng bổ sung thú vị khác. Các tính năng khiến cho tai nghe trở nên linh hoạt và hữu ích trong các trải nghiệm nghe. Đặc biệt, nó có thể mang lại trải nghiệm đủ làm hài lòng những người đang tìm kiếm một lựa chọn toàn diện hơn để thưởng thức nhạc mà không bị làm phiền bởi âm thanh xung quanh.

Giá gốc 2,49 triệu đồng và đang giảm còn 1,59 triệu đồng.

Sony SRS-XG300

Loa di động này có thiết kế giống boombox đẹp mắt, tích hợp quai xách giúp người dùng mang nó từ nơi này sang nơi khác. Loa nhỏ và nhẹ, đồng thời vật liệu cho cảm giác chắc chắn. Ngoài ra, loa được xếp hạng IP67 về khả năng chống bụi và nước, cho phép ngâm trong nước ở độ sâu 1 mét trong 30 phút, do đó người dùng có thể mang loa đến bể bơi hoặc hồ nước mà không phải lo lắng quá nhiều về việc hư hỏng do nước.

SRS-XG300 cung cấp hiệu suất linh hoạt phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Các lời thoại thể hiện rõ nét và âm thanh từ các nhạc cụ thể hiện một cách chi tiết. Thậm chí dải âm trầm có thể làm sống động các thể loại nhiều âm trầm như EDM và hip-hop. Với đồ họa EQ, người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh trên toàn dải.

Giá gốc 7,99 triệu đồng và đang giảm còn 5,49 triệu đồng.

Marshall Stanmore II

Marshall Stanmore II là loa Bluetooth dành cho những người thích nghe những bản nhạc rock tại các bữa tiệc, đặc biệt hoàn hảo khi được bật to. Loa hỗ trợ nhiều phong cách nhạc và chất lượng âm thanh tốt. Các nút bấm tiện lợi đặt ở mặt trên của loa thay vì mặt trước như một số mẫu loa khác, điều này tạo ra một cái nhìn khác biệt so với các loa khác.

So với các ứng dụng di động khác, ứng dụng Marshall đi kèm hơi hạn chế về khả năng làm việc, tuy nhiên các cài đặt nhạc sẵn của loa về cơ bản hoạt động tốt. Đồng thời, tính năng điều khiển bằng giọng nói cũng tiện lợi khi điều khiển, nơi loa tương thích cả trợ lý ảo Amazon Alexa lẫn Google Assistant.

Giá gốc 11,19 triệu đồng và đang giảm còn 7,99 triệu đồng.