Những thiết bị nên tránh sử dụng kết nối Wi-Fi

Kiến Văn
04/05/2026 06:12 GMT+7

Wi-Fi đã trở thành xương sống của cuộc sống kỹ thuật số, với hàng loạt thiết bị phụ thuộc vào kết nối không dây này.

Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng thiết bị kết nối Wi-Fi cũng dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạng và vấn đề về phạm vi phủ sóng. Một trong những giải pháp phổ biến hiện nay là sử dụng router dạng lưới (mesh) - sản phẩm đang trở nên phổ biến và được nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) cho thuê/mượn với mức phí hoặc gói cước nhất định.

Nhiều bóng đèn thông minh hỗ trợ các giao thức không dây khác với Wi-Fi

Dẫu vậy, ngay cả khi Wi-Fi mesh được triển khai, không phải thiết bị nào cũng nên kết nối với Wi-Fi vì những lý do khác nhau.

Bóng đèn thông minh

Bóng đèn thông minh có thể mang lại sự tiện lợi, nhưng khi số lượng bóng đèn tăng lên, chúng có thể gây tắc nghẽn mạng. Hơn nữa, bóng đèn thông minh phụ thuộc vào kết nối internet, do đó khi internet bị gián đoạn, các chức năng tự động hóa sẽ không hoạt động.

Để khắc phục điều này, người dùng có thể lựa chọn những bóng đèn sử dụng giao thức Zigbee, như dòng Hue của Philips, cho phép hoạt động ngoại tuyến miễn là có điện. Ngoài ra, Ikea cũng cung cấp các sản phẩm Zigbee và một số công ty khác sử dụng tiêu chuẩn Thread giúp kết nối nhanh chóng và ổn định hơn.

Máy tính

Máy tính, đặc biệt là dòng máy tính xách tay, thường được sử dụng với Wi-Fi, nhưng khi làm việc tại bàn, người dùng nên kết nối với Ethernet để có tốc độ và độ ổn định tốt hơn. Kết nối Ethernet giúp giảm thiểu độ trễ và cải thiện trải nghiệm chơi game trực tuyến. Tuy nhiên, việc kéo cáp Ethernet có thể không thuận tiện, đặc biệt nếu máy tính không ở gần router.

Người dùng nên kết nối máy tính với mạng Ethernet hơn là Wi-Fi

Máy chơi game

Kết nối máy chơi game qua mạng Ethernet có dây cũng mang lại lợi ích tương tự như máy tính, với tốc độ nhanh và ổn định. Đặc biệt, đối với các trò chơi yêu cầu độ phản hồi nhanh, kết nối có dây có thể giúp cải thiện trải nghiệm chơi game. Các máy chơi game như PlayStation 5, Switch 2 và Xbox Series X đều có cổng Ethernet tích hợp, trong khi một số máy cầm tay như Steam Deck có thể cần thêm bộ chuyển đổi.

Thiết bị gia dụng thông minh

Mặc dù công nghệ nhà thông minh có thể mang lại nhiều tiện ích, nhưng không phải thiết bị nào cũng cần đến kết nối Wi-Fi. Nhiều người dùng không thấy giá trị thực sự từ các thiết bị gia dụng thông minh như bếp, tủ lạnh hay máy giặt. Hơn nữa, việc nâng cấp các thiết bị này có thể gặp khó khăn vì nhiều tính năng nhanh chóng trở nên lỗi thời trong vòng vài năm.

Tóm lại, việc sử dụng mạng Wi-Fi một cách hiệu quả không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm kỹ thuật số mà còn giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn mạng. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi kết nối các thiết bị với Wi-Fi nhằm tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho ngôi nhà của mình.

Wi-Fi đang là 'kẻ thù thầm lặng' của nhà thông minh?

Wi-Fi tiện, nhưng không phải lúc nào cũng đúng khi nó có thể là "điểm nghẽn" khiến mọi thứ trong ngôi nhà thông minh chậm chạp và thiếu ổn định.

