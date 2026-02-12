Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Thiết bị không nên rút phích cắm trước khi về quê dịp tết

Kiến Văn
Kiến Văn
12/02/2026 10:05 GMT+7

Chuyên gia khuyên không nên tắt router dịp tết vì nhiều thiết bị an ninh, lưu trữ dữ liệu phụ thuộc internet.

Trước khi khóa cửa, không ít người có thói quen rút các thiết bị điện khỏi ổ cắm, bao gồm cả router Wi-Fi, nhằm tiết kiệm điện hoặc tránh nguy cơ bị truy cập mạng trái phép. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng đây là quyết định có thể gây ra nhiều bất tiện, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn tài sản.

Trên thực tế, router Wi-Fi tiêu thụ điện khá thấp. Một thiết bị thông thường chỉ dùng lượng điện tương đương bóng đèn nhỏ, nên việc tắt router hầu như không giúp giảm đáng kể chi phí điện. Khoản tiết kiệm mỗi ngày thường chỉ vài nghìn đồng, hoặc thậm chí vài trăm đồng, vốn không đáng kể so với những rủi ro có thể phát sinh khi mất kết nối internet.

Sự lệ thuộc của các thiết bị thông minh

Hiện nay, nhiều thiết bị gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào Wi-Fi để hoạt động từ xa, như camera an ninh, chuông cửa thông minh, hệ thống đèn tự động, thiết bị lưu trữ NAS... đều cần internet liên tục. Khi router Wi-Fi bị ngắt, người dùng gần như không thể theo dõi tình hình trong nhà, không nhận cảnh báo bất thường và cũng không truy cập dữ liệu từ xa. Dịp lễ tết vốn là thời gian nhà cửa thường trống vắng nên việc mất kết nối giám sát có thể khiến chủ nhà thiếu chủ động.

- Ảnh 1.

Các thiết bị smarthome hiện nay phụ thuộc nhiều vào internet

ẢNH: LG

Ngoài ra, router sau khi bị tắt nguồn thường mất thời gian khởi động lại, cập nhật kết nối hoặc cấu hình lại thiết bị, dẫn đến sự phiền toái ngay khi người dùng vừa trở về nhà và cần internet ngay lập tức.

Giải pháp tăng cường bảo mật mạng Wi-Fi khi vắng nhà

Nếu lo ngại vấn đề bảo mật, giải pháp phù hợp hơn là tăng cường cấu hình router thay vì rút điện. Người dùng nên đổi tên mạng mặc định, cập nhật mật khẩu quản trị, đặt mật khẩu Wi-Fi mạnh và ưu tiên chuẩn bảo mật WPA3 hoặc WPA2. Những bước này giúp hạn chế truy cập trái phép không chỉ trong dịp tết mà cả thời gian sử dụng về sau.

Một lựa chọn khác là sử dụng router Wi-Fi thông minh. Các thiết bị này cho phép quản lý mạng từ xa qua ứng dụng, gửi thông báo khi có thiết bị lạ kết nối và cho phép chặn truy cập ngay lập tức. Nhờ đó, các hệ thống camera hoặc nhà thông minh vẫn duy trì hoạt động, trong khi người dùng vẫn kiểm soát được an ninh mạng.

Xét tổng thể, việc rút router Wi-Fi trước khi về quê ăn tết không mang lại lợi ích rõ rệt về chi phí nhưng lại có thể khiến chủ nhà mất khả năng theo dõi thiết bị và hệ thống an ninh. Giữ router hoạt động ổn định và thiết lập bảo mật phù hợp thường là giải pháp an toàn hơn trong những ngày xa nhà.

