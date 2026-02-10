Góc khuất bóng đèn thông minh ít người để ý

Tuy nhiên, có một lý do khiến những chiếc bóng đèn thông minh có giá cả rẻ hơn so với các thiết bị Internet of Things (IoT) khác chính là việc chúng thu thập và bán dữ liệu người dùng.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Forensic Science International, tiến sĩ Pankaj Sharma và Giáo sư Lalit K. Awasthi (đều từ Ấn Độ) đã chỉ ra những rủi ro bảo mật liên quan đến bóng đèn thông minh. Những thiết bị này thường được trang bị chip nhỏ cho phép giao tiếp không dây với các ứng dụng quản lý nhà thông minh hoặc trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo), giúp người dùng tự động hóa và điều khiển ánh sáng từ xa. Tuy nhiên, các chip này có giá thành rẻ và dễ bị khai thác để thu thập dữ liệu cá nhân.

Mối nguy hiểm rình rập người dùng bóng đèn thông minh ẢNH: ANDROID CENTRAL

Dữ liệu người dùng bóng đèn thông minh bị đem bán?

Thông tin này hoàn toàn có cơ sở bởi các công ty sản xuất thiết bị điện tử có thể bù đắp chi phí sản xuất bằng cách thu thập và bán thông tin về thói quen sử dụng của người dùng. Trong khi đó, nhiều người dùng không yêu cầu các tính năng bảo mật mạnh mẽ, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất dễ dàng thu thập và bán dữ liệu.

Một ví dụ điển hình là nghiên cứu của Mozilla Foundation về sản phẩm Wyze Bulb vào năm 2023 chỉ ra rằng hệ sinh thái thiết bị này thu thập dữ liệu có thể được dùng để suy luận về người dùng và có thể chia sẻ với bên thứ ba. Dữ liệu này thường rơi vào tay các nhà quảng cáo và công ty phân tích, có thể dẫn đến việc người dùng bị theo dõi mà không hay biết.

Để sử dụng bóng đèn thông minh một cách an toàn, các chuyên gia cho biết người dùng nên sử dụng thiết lập mạng VLAN để ngăn chặn các thiết bị thông minh truy cập vào thông tin nhạy cảm trên máy tính của mình.

Nghiên cứu của Sharma và Awasthi cũng chỉ ra rằng thông tin cá nhân, bao gồm mật khẩu và mã bảo mật, có thể vẫn được lưu trữ trong bộ nhớ của chip bóng đèn thông minh, từ đó tạo ra rủi ro cho người dùng khi tội phạm mạng có thể tìm kiếm các bóng đèn đã qua sử dụng để xâm nhập vào mạng gia đình. Do đó, hãy luôn vứt bỏ các thiết bị công nghệ một cách an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của mỗi người.