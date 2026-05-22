Sức khỏe

Những thực phẩm giàu caffeine và lợi ích khi dùng đúng cách

Như Quyên
22/05/2026 12:28 GMT+7

Không chỉ cà phê, caffeine còn có mặt trong nhiều thực phẩm và đồ uống phổ biến. Tiêu thụ với một lượng vừa phải caffeine được chứng minh là tốt cho sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là 3 loại thực phẩm và đồ uống quen thuộc chứa caffeine và những lợi ích của chúng, theo Healthline (Mỹ).

Cà phê

Cà phê là đồ uống pha từ hạt cà phê - nguồn caffeine tự nhiên phổ biến nhất. Một tách cà phê khoảng 240 ml trung bình chứa khoảng 100 mg caffeine.

Tuy nhiên, hàm lượng caffeine có thể khác nhau đáng kể tùy loại cà phê và cách pha (tự pha tại nhà hay mua ngoài hàng quán). Ngoài ra còn có cà phê decaf (cà phê đã khử caffeine), vẫn chứa caffeine nhưng thấp hơn nhiều so với cà phê thông thường. Một tách decaf khoảng 240 ml có thể chứa từ 1 - 50 mg caffeine, tùy thương hiệu và phương pháp pha chế.

Hạt ca cao và chocolate

Tương tự hạt cà phê, hạt ca cao cũng chứa caffeine tự nhiên. Vì vậy, mọi loại chocolate hay thực phẩm vị chocolate đều có caffeine, cụ thể:

Chocolate đen thường chứa nhiều caffeine hơn loại chocolate sữa

ẢNH: N.Quyên TẠO TỪ AI

  • Chocolate đen thường chứa nhiều caffeine.
  • Chocolate sữa chứa ít caffeine hơn.
  • Chocolate nguyên chất hoặc chocolate làm bánh có thể chứa lượng cao caffeine.

Ngoài caffeine, ca cao còn chứa flavonol và methylxanthine - những hợp chất có tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể mang lại lợi ích sức khỏe.

Trà xanh

Trà xanh là nguồn caffeine tự nhiên rất phổ biến, đặc biệt ở châu Á. Một ly trà xanh 240 ml thường chứa khoảng 30 - 50 mg caffeine, bằng khoảng một nửa cà phê. Trà xanh còn chứa theanine - một axit amin được cho là có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện chức năng não khi kết hợp với caffeine.

Caffeine có những lợi ích gì?

Caffeine giúp kích thích não và hệ thần kinh, tăng sự tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện tập trung. Dùng ở mức vừa phải, caffeine còn có thể hỗ trợ tâm trạng, phản xạ và hiệu suất vận động.

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp bảo vệ gan, giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch, đường ruột và giảm nguy cơ tiểu đường loại 2, đột quỵ hay một số bệnh thần kinh.

Tuy nhiên, tác dụng của caffeine phụ thuộc vào liều lượng và khả năng dung nạp của từng người. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết người trưởng thành khỏe mạnh thường có thể tiêu thụ tối đa khoảng 400 mg caffeine/ngày mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Bác sĩ giải thích: Caffeine trong cà phê khác xa caffeine trong ma túy

Mới đây, vụ buôn lậu 50 tấn caffeine để sản xuất ma túy đã gây không ít hoang mang. Điểm cốt lõi mà mọi người cần hiểu rõ là: Caffeine trong ma túy và trong cà phê, trà... là hoàn toàn khác nhau.

