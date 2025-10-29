Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Những thùng mì gói, sữa đã đến tận tay người dân và bệnh nhân ở Huế

Tuấn Anh
Tuấn Anh
29/10/2025 04:42 GMT+7

Chiều 28.10, qua Báo Thanh Niên, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền, P.Phú Mỹ, TP.HCM, được sự hỗ trợ của anh Thanh, chị Phụng (nhà ở P.Phú Xuân, TP.Huế) dùng đò chở theo 200 thùng mì gói và sữa chuyển tới người dân xung quanh khu vực chùa Thành Nội, hiện đang trú lụt tại chùa, cũng như hỗ trợ các y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Mới đi tặng quà cho người nghèo bị mưa lũ ảnh hưởng ở Huế ngày 26.10 vừa qua, về lại chùa chưa được bao lâu, khi thấy Huế chìm trong biển nước, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã nóng ruột gọi cho chúng tôi và nói để sư tìm cách giúp bà con. Sau đó, ni trưởng đã nhờ người ở Huế lo mua mì, mua sữa và chuyển đi. "Nhìn bà con nghèo, bệnh nhân đang điều trị cầm trên tay chỉ vài gói mì mà mặt ai cũng hớn hở, sư vui lắm, ước gì có nhiều hơn để giúp bà con mình…", ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ.

Những thùng mì gói, sữa đã đến tận tay người dân và bệnh nhân ở Huế- Ảnh 1.

Anh Thanh, chị Phụng dùng đò chở mì gói cho người dân

Ảnh: TÂM NHƯ

Những thùng mì gói, sữa đã đến tận tay người dân và bệnh nhân ở Huế- Ảnh 2.

Chuyển mì gói cho người dân đang trú lụt tại chùa Thành Nội

Ảnh: TÂM NHƯ

Những thùng mì gói, sữa đã đến tận tay người dân và bệnh nhân ở Huế- Ảnh 3.

Niềm vui của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế khi nhận được những gói mì kịp thời

Ảnh: TÂM NHƯ

Những thùng mì gói, sữa đã đến tận tay người dân và bệnh nhân ở Huế- Ảnh 4.

Ảnh: TÂM NHƯ

Ảnh: TÂM NHƯ

Những thùng mì gói, sữa đã đến tận tay người dân và bệnh nhân ở Huế- Ảnh 5.

Ảnh: TÂM NHƯ

Ảnh: TÂM NHƯ

