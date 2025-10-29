Những thùng mì gói, sữa đã đến tận tay người dân và bệnh nhân ở Huế

Mới đi tặng quà cho người nghèo bị mưa lũ ảnh hưởng ở Huế ngày 26.10 vừa qua, về lại chùa chưa được bao lâu, khi thấy Huế chìm trong biển nước, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã nóng ruột gọi cho chúng tôi và nói để sư tìm cách giúp bà con. Sau đó, ni trưởng đã nhờ người ở Huế lo mua mì, mua sữa và chuyển đi. "Nhìn bà con nghèo, bệnh nhân đang điều trị cầm trên tay chỉ vài gói mì mà mặt ai cũng hớn hở, sư vui lắm, ước gì có nhiều hơn để giúp bà con mình…", ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ.

Anh Thanh, chị Phụng dùng đò chở mì gói cho người dân Ảnh: TÂM NHƯ

Chuyển mì gói cho người dân đang trú lụt tại chùa Thành Nội Ảnh: TÂM NHƯ

Niềm vui của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế khi nhận được những gói mì kịp thời Ảnh: TÂM NHƯ

Niềm vui của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế khi nhận được những gói mì kịp thời Ảnh: TÂM NHƯ