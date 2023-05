Những tiểu bang bị người Mỹ 'ruồng bỏ'

Thành phố New York (New York) nằm trong số siêu đô thị đắt đỏ nhất thế giới REUTERS

Nếu có động lực nào sẽ thúc đẩy người Mỹ chuyển khu vực sinh sống, đó chính là tiền. Họ sẽ đến những nơi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tiết kiệm được nhiều hơn, nơi đời sống ít bị áp lực về tiền bạc hơn, theo Yahoo News. Đó chính là truyền thống lâu nay của người Mỹ, kéo dài từ thế kỷ 19 đến nay, khi mà những người đi tiên phong đã đến miền tây đào vàng, bạc và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, sau thời gian đại dịch Covid-19 và kéo theo đó là xu hướng làm việc từ xa, nhiều người quyết định khăn gói rời khỏi những tiểu bang đông đúc và đắt đỏ để chuyển về những nơi giá cả sinh hoạt thấp hơn. Ba năm sau khi đại dịch ập đến, những khu vực chi phí vừa phải, mật độ dân thấp tiếp tục thu hút sự quan tâm của những người Mỹ muốn tìm kiếm sự thay đổi, theo cuộc khảo sát của United Van Lines, công ty cung cấp dịch vụ chuyển nhà và tái định cư ở Mỹ. Sau đây là 5 tiểu bang mà theo báo cáo đối mặt tình trạng người dân rời đi trong năm 2022.

Trong năm thứ năm liên tiếp, New Jersey là tiểu bang số 1 mà người Mỹ muốn chuyển nhà đi nơi khác. Lý do là nhiều người muốn tìm nơi để về hưu (32%) hoặc sống gần gia đình hơn (32%). Kiếm việc làm mới cũng là động lực chính đằng sau quyết định rời đi của nhiều người (20%).

Tuy nhiên, cuộc khảo sát do Đại học Monmouth (thành phố West Long Branch, New Jersey) thực hiện trong năm ngoái phát hiện có đến 59% số cư dân ở New Jersey muốn rời đi tiểu bang khác, con số cao kỷ lục so với những cuộc khảo sát trước đó.

Điều này do tiểu bang này áp dụng thuế bất động sản cao và sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người phải tìm việc hoặc sinh sống ở nơi khác.

New Jersey là bang đứng đầu danh sách người Mỹ rời đi REUTERS

Illinois

Đối với những cư dân từ bỏ Illinois, họ đưa ra những lý do lần lượt là tìm việc làm mới (31%), vì gia đình (30%), về hưu (24%) và tìm kiếm lối sống mới mẻ hơn (22%).

Xu hướng đánh dấu gần một thập niên Illinois chứng kiến sự sụt giảm dân số liên tục, với cư dân muốn tìm nơi sinh sống "dễ thở". Điều thú vị là gần 52% số người rời khỏi tiểu bang này vào năm 2022 có thu nhập hơn 150.000 USD/năm.

Hiện Illinois vẫn tiếp tục là tiểu bang có mức thuế gộp giữa địa phương và tiểu bang cao nhất nước Mỹ, cũng như thuế bất động sản cao thứ hai trên toàn quốc. Vì thế, không ngạc nhiên khi những người có thu nhập cao lại muốn rời Illinois.

New York

New York là tiểu bang nổi tiếng với cuộc sống đắt đỏ. Một lần nữa, về hưu là lý do chính cho quyết định chuyển nhà (31%), kế đến là lối sống và gia đình (đều 28%).

Tương tự Illinois, 48,75% số cư dân có thu nhập hơn 150.000 USD chọn sống ở tiểu bang khác, với 36,87% ở tuổi 65 hoặc hơn. Với chi phí thuê nhà ngày càng gia tăng và thuế cao ngất ngưởng, cũng dễ hiểu tại sao nhiều người muốn rời khỏi New York.

Thế nhưng, không ít người sau thời gian đến sống ở những tiểu bang khác trong giai đoạn đại dịch hiện quay về New York vì giá bất động sản đang giảm. Dù vậy, những người muốn quay lại phải có ít nhất 1,3 triệu USD nếu muốn mua ở nhà đây.

Michigan

Năm 2022, số người đến định cư ở Michigan thấp hơn số người rời đi, với 57% quyết định chuyển nhà đi nơi khác. Hai lý do then chốt chính là gia đình (33%) và công việc mới (30%). Trên thực tế, chi phí sinh hoạt dường như không phải là yếu tố chủ đạo, khi chỉ có 2% số người rời đi vì lý do này. Cư dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 34% trong số những người từ bỏ Michigan.

Mặc dù chi phí sinh hoạt khá thấp ở Michigan, mùa đông lại thật sự khắc nghiệt. Vậy nên không ngạc nhiên khi những người cao tuổi muốn rời khỏi tiểu bang này và tìm đến những khu vực có thời tiết ấm áp hơn.

Wyoming

Nếu khí hậu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng di dân ở Michigan, lý do khiến nhiều cư dân Wyoming rời đi là tìm cơ hội việc làm mới (40%). Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất chính là nhiều người đi khỏi tiểu bang lại nằm trong số vừa đến không lâu.

Wyoming tiếp nhận số lượng lớn người dân từ các tiểu bang khác trong giai đoạn dịch Covid-19. Và sau khi đại dịch đi qua, họ lại quyết định rời khỏi, chiếm tỷ lệ lớn nhất là người có thu nhập dưới 100.000 USD/năm và đa số từ 55 tuổi trở lên. Bài học rút ra cho Wyoming là nếu chính quyền tiểu bang không thể cung cấp chi phí sinh hoạt thấp và cơ hội việc làm, dân Mỹ sẽ không dừng lại nơi này trong thời gian lâu dài.