Những trend, câu nói và món ăn khiến dân mạng rần rần trong năm 2023

Trào lưu "Flex" – Khoe có duyên

Trong năm 2023, khắp các trang mạng xã hội từ "Flex" được nhiều người sử dụng và nhanh chóng trở thành trào lưu. Thậm chí, một nhóm trên Facebook có tên "Flex đến hơi thở cuối cùng" có tới 1 triệu tài khoản tham gia chỉ sau chưa đến một tháng thành lập. Các bài viết đăng tải trên cộng đồng này thu hút lượng tương tác khổng lồ với hàng chục ngàn lượt like, hàng ngàn lượt bình luận.

Nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" có 1,7 triệu thành viên tham gia CHỤP MÀN HÌNH

"Flex" nghĩa gốc dịch theo tiếng Anh là mượt mà nhưng xuất hiện trên mạng xã hội hồi tháng 7 được hiểu một cách đơn giản là khoe khoang một cách khéo léo. Một trong những lý do để trào lưu này thu hút sự tham gia của nhiều người là tự hào về thành tích của bản thân một cách có duyên, không tự cao. Hầu hết các thành viên đều khoe theo hướng tích cực, lan tỏa tinh thần học tập, phấn đấu đến người khác.

Trào lưu "Flex" thu hút sự tham gia của nhiều người khi chia sẻ những thành tích cao trên khắp các lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, nghệ thuật…Ngoài ra những người có huyết thống với dòng dõi quý tộc thời xưa, các hoạt động có ích vì cộng đồng… cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Chia sẻ hình AI

Trào lưu chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) theo phong cách anime đã trở thành "hot trend" trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú "đua trend" biến ảnh thật thành ảnh anime. Tuy nhiên, đại diện Cục An toàn thông tin đưa ra cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin với người dùng khi sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh phong cách anime.

Những món ăn hot trend

Năm 2023 không thể không kể đến những món ăn "làm mưa, làm gió" trên mạng xã hội, nhiều chị em thường xuyên vào bếp trổ tài. Cà phê muối, gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu, bánh đồng xu, trà chanh giã tay, mì thanh long… đã khiến thị trường ăn uống nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những món ăn này có nguyên liệu dễ kiếm, cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng đã trở thành xu hướng trong suốt một thời gian.

Cùng cô gái miền Tây làm gỏi gà măng cụt cực ngon

Món gỏi gà măng cụt hot trên mạng xã hội một thời gian TRẦN DIỄM

Cà phê muối là loại thức uống có sự kết hợp giữa vị đắng của cà phê cùng với vị mặn của muối, béo ngậy của lớp kem sánh mịn khiến nhiều thực khách thấy lạ miệng.

Món gỏi gà măng cụt gồm có các nguyên liệu như măng cụt sống, thịt gà, nước mắm tỏi ớt, đậu phộng, rau thơm…tạo nên món ăn hợp khẩu vị với nhiều người.

Cà phê muối cũng là thức uống trở thành trào lưu trong năm 2023 DƯƠNG LAN

Trà mãng cầu, trà chanh giã tay…là những thức uống được phát hiện trong năm 2023. Có thời điểm không khó để bắt gặp hình ảnh mọi người xếp hàng dài chờ đến lượt mua những thức uống này.

Mì thanh long cũng là món ăn trở thành trào lưu trên mạng xã hội trong những tháng cuối năm 2023. Trước đây, món bánh mì, bánh bao thanh long cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Những câu nói hot trend

Đầu năm 2023, mạng xã hội xuất hiện video của một phụ nữ gọi cô đồng vừa bổ cau vừa xem bói với câu nói cuối "đúng nhận, sai cãi" trở thành trend hút hàng triệu lượt xem. Câu nói này đã trở thành trend nhiều người học theo trên nền tảng TikTok.

Đáng chú ý là sau khi câu nói này lan truyền thì "cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương đã bị công an bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với "cô đồng bổ cau" "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương (37 tuổi, trú tại P.Hiến Thành, TX.Kinh Môn), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 khoản 2 bộ luật Hình sự.

Tài khoản T.H đăng tải những video xem bói cùng câu nói "đúng nhận, sai cãi" CHỤP MÀN HÌNH

"Ăn nói xà lơ" cũng là một câu hot trend trên mạng xã hội trong năm qua. Câu nói này trở thành xu hướng sau khi một đoạn clip livestream được lan truyền khi con gái của một nữ chủ shop thốt lên những lời không hay và được mẹ chấn chỉnh: "Ăn nói xà lơ, sao con nói dị".

"Kiếp nạn thứ 82" là từ được dân mạng sử dụng khi nói đến những tình huống oái ăm, khó xử mà mọi người thường gặp trong cuộc sống. Tuy nhiên, câu nói này được sử dụng với hàm ý dí dỏm, không than vãn gây tiếng cười trong cuộc sống. "

Kiếp nạn thứ 82" khiến người ta liên tưởng tới bộ phim nổi tiếng "Tây Du Ký" khi thầy trò Đường Tăng phải trải qua 81 thử thách trên con đường đến Tây Thiên thỉnh kinh. Vì vậy, kiếp nạn thứ 82 xuất hiện ngụ ý những tình huống mọi người phải trải qua trong cuộc sống.