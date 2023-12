CSGT TP.HCM đo nồng độ cồn ban ngày: Nhiều tài xế 'cả tháng không dám uống'

Nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát nồng độ cồn và ma túy từ 24.11 đến hết năm, sáng 21.12, Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Thanh tra Sở GTVT, Công an P.An Lạc (Q.Bình Tân) đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với tài xế vào bến.

Theo đó, tổ công tác bố trí CSGT đứng tại khu vực cổng vào, kiểm tra nồng độ cồn tất cả tài xế ô tô bằng phương pháp mời tài xế thổi vào máy nồng độ cồn định tính. Với phương pháp này, tài xế vẫn ngồi yên trên ghế tài, chỉ cần hạ kính xe xuống, để miệng cách ống 5 - 10 cm và thở một hơi dài máy đo sẽ hiển thị kết quả. CSGT cũng mời ngẫu nhiên tài xế để kiểm tra chất ma túy trong cơ thể bằng phương pháp thử nước tiểu.

Tất cả tài xế được mời đo nồng độ cồn trong sáng 21.12 tại Bến xe Miền Tây không vi phạm Vũ Phượng

"Tối không dám ăn nhậu"

Đo nồng độ cồn ban ngày ở TP.HCM không còn xa lạ, nhưng nhiều tài xế vẫn ngỡ ngàng vì lần đầu được mời đo vào ban ngày. Tuy nhiên, đa số khẳng định, từ ngày đọc báo đài thấy CSGT xử lý gắt gao nồng độ cồn, phần lớn giới tài xế đã không dám uống rượu, bia.

Anh Nguyễn Tấn Bảo, tài xế chạy xe trung chuyển Q.1 - Bến xe Miền Tây cho biết, bình thường anh thấy nhiều chốt CSGT đo nồng độ cồn buổi tối, nhưng nay thấy CSGT đo ban ngày nên anh khá bất ngờ. Anh cho rằng, CSGT kiểm tra nồng độ cồn ban ngày cũng như lời nhắc nhở tài xế đã lên xe thì phải tỉnh táo, không dùng chất kích thích, tốt cho tài xế và cũng bảo đảm an toàn giao thông. Với anh Bảo, chỉ khi nào được nghỉ vài ngày, anh mới uống 2 - 3 chai buổi tối, còn sáng phải ra xe thì tối hôm trước anh sẽ không uống.

Nhiều tài xế cho biết, nếu sáng phải lên xe chạy tài thì tối hôm trước cũng không dám nhậu Vũ Phượng

Tài xế Trương Đại, chạy trung chuyển nội thành TP.HCM cũng cho rằng "thấy hơi lạ" khi được CSGT mời kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy ban ngày. Dù vậy, vì lâu rồi không uống rượu bia và chưa bao giờ dùng chất kích thích nên anh không lo sợ.

"Dạo này thấy tình hình kiểm tra nồng độ cồn phức tạp nên tài xế tụi tôi rủ nhau khi nào xuống ca 2 - 3 ngày mới dám nhậu tối, 1 ngày thì cũng không nhậu đâu. Nói thiệt, trước đây sáng mai lên ca thì tối tôi cũng uống chút đỉnh, đi ngủ một giấc, sáng ra chạy bình thường. Còn giờ kiểm tra nồng độ cồn gay gắt thế này nên buổi tối không dám ăn nhậu luôn", anh nói.



CSGT mời ngẫu nhiên tài xế đã kiểm tra nồng độ cồn vào kiểm tra ma túy. Tất cả tài xế đều có kết quả âm tính Vũ Phượng

Theo tài xế này, các chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn ban ngày trong bến xe giúp anh em tài xế hiểu, sợ và cân nhắc trước khi sử dụng rượu, bia; xem những ly bia đó có xứng đáng với việc phải đánh đổi công việc, tước bằng lái, sự an toàn của hành khách hay không.

"An tâm hơn"

Trong buổi sáng, CSGT đã kiểm tra tất cả các xe ô tô vào bến gồm: xe trung chuyển, xe khách, xe tải chở hàng. Các tài xế được mời kiểm tra đều hợp tác, cười tươi khi thấy chốt từ đằng xa. Nhiều tài xế vừa dừng xe đã chào CSGT và nói: "Cả tháng nay không dám uống đâu anh ơi". Trong khi đó, nhiều hành khách trên xe lại ngỡ ngàng không biết vì sao tài xế được mời xuống thử ma túy.

Tài xế Huỳnh Văn Tường, chạy tuyến Vĩnh Long - Bến xe Miền Tây lần đầu được CSGT mời đo nồng độ cồn ban ngày nhận xét, từ trước tới nay, khi có lịch chạy tài anh không dám nhậu. Chỉ khi nào được xuống ca từ 3 - 5 ngày thì anh mới uống một chút.

Trong quá trình thực hiện công tác, CSGT đeo camera trên ngực áo ghi lại hình ảnh Vũ Phượng

Anh bày tỏ: "Nếu tối uống là sáng ra xe vẫn còn mùi ngay, khách phản ánh với công ty là mất việc nên tôi đâu dám uống. Nhà có đám tiệc gì thì để cha mẹ hoặc vợ con đi, sau tay lái mình là sự sống, tính mạng bao nhiêu người mà".

Tương tự, tài xế Ngô Văn Kỳ, chạy tuyến Châu Đốc - Bến xe Miền Tây cũng thật thà cho hay, công việc tài xế đòi hỏi tay lái vững vàng, tinh thần tỉnh táo nên đi tiệc hay nhà có công chuyện buổi tối anh cũng không uống vừa để an toàn cho mình và an toàn cho hành khách. Khi CSGT làm nghiêm, những người chấp hành như anh không thấy phiền và còn thấy an tâm hơn.

Tổ công tác cũng tuyên truyền cho tài xế về quy định của Thông tư 12/2020/NĐ-CP Vũ Phượng

Bên cạnh công tác kiểm tra, cũng trong buổi sáng, tổ công tác đã phối hợp Bến xe Miền Tây tổ chức tuyên truyền cho tài xế về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Theo số liệu, từ ngày 24.11 đến nay, thực hiện đo nồng độ cồn ban ngày trong Bến xe Miền Tây, CSGT chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm vào ngày đầu ra quân. Từ đó đến hết buổi sáng hôm nay, CSGT không phát hiện thêm tài xế nào vi phạm nồng độ cồn ban ngày. Tuy nhiên, công tác kiểm tra nồng độ cồn, ma túy vào ban ngày tại bến xe vẫn sẽ được duy trì đến hết năm theo kế hoạch.