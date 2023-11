Vì sao CSGT TP.HCM đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm từ nay đến tết?

Từ ngày 24.11 đến nay, CSGT TP.HCM mở đợt tổng kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Đặc biệt, với phương thức tuần tra phối hợp giữa các đội, đo nồng độ cồn cả ban ngày, các tổ công tác đã ghi nhận rất nhiều người vi phạm.

Gần 900 người vi phạm nồng độ cồn sau 4 ngày

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), tính riêng từ 24.11 đến 28.11, CSGT đã tổng kiểm soát gần 24.000 trường hợp, trong đó có hơn 7.100 ô tô và gần 17.000 xe máy. CSGT đã lập biên bản 891 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 35 ô tô và 856 xe máy. Đặc biệt, CSGT ghi nhận 1 trường hợp lái ô tô có chất ma túy, 2 trường hợp lái xe máy có ma túy và 1 trường hợp lái vừa có nồng độ cồn vừa có ma túy.

CSGT đo nồng độ cồn giữa ban ngày ở trung tâm TP.HCM Cao An Biên

Phương thức kiểm tra nồng độ cồn này của CSGT TP.HCM có điểm khác biệt so với các công tác đã triển khai trước đây. Theo thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC08, CSGT sẽ chủ động trao đổi về địa bàn tuần tra, kiểm soát để luân phiên khu vực tuần tra, kiểm soát, đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lắp hoặc bỏ sót địa bàn.

Ngỡ ngàng thấy CSGT đo nồng độ cồn giữa trưa ở trung tâm TP.HCM

Từ đó, các tổ tuần tra tạo thế liên hoàn, đan xen, chủ động bố trí lực lượng kiểm tra tại một điểm kết hợp tuần tra, kiểm soát lưu động không để người vi phạm tránh né các vị trí, khu vực kiểm soát của lực lượng chức năng. Các tổ công tác cũng tăng cường thông tin, phối hợp giữa các đơn vị giáp ranh.

Đại diện PC08 cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn liên tục 24/7 này sẽ kéo dài đến tết, nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông thương tâm do nồng độ cồn, chất kích thích gây ra.

5 đội CSGT phối hợp thành cụm công tác đo nồng độ cồn ở khu vực trung tâm Cao An Biên

Ghi nhận của PV cho thấy, CSGT thuộc PC08 và CSGT thuộc công an các quận, huyện đã phối hợp thành các cụm để tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tại khu trung tâm, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Bàn Cờ, Đội Tuần tra dẫn đoàn (thuộc PC08) cùng Đội CSGT - TT Công an Q.1 và Đội CSGT - TT Công an Q.3 phối hợp thành một cụm công tác.

Tương tự, các đội/trạm có địa bàn gần nhau cũng phối hợp thành các cụm để thực hiện tổng kiểm soát nồng độ cồn.

Mỗi ca tuần tra kiểm soát, mỗi cụm có khoảng 20 cán bộ chiến sĩ tham gia xử lý vi phạm cả ngày lẫn đêm, địa điểm kiểm tra thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Chính vì vậy, những ngày qua, nhiều clip xuất hiện trên mạng xã hội được chia sẻ với nội dung "CSGT đo nồng độ cồn giữa ban ngày".

Đo nồng độ cồn ban ngày có hiệu quả?

Chỉ trong 4 ngày thực hiện, lãnh đạo một đội CSGT tại TP.HCM cho biết, kỷ lục cụm đã xử lý gần 50 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 buổi tối. Một ca kiểm tra nồng độ cồn ban ngày, CSGT cũng ghi nhận đến 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều người ngỡ ngàng khi thấy CSGT đo nồng độ cồn vào ban ngày Cao An Biên

"Chỉ vài ngày nhưng chúng tôi thấy bước đầu có chuyển biến tích cực, càng về sau, số các vụ vi phạm nồng độ cồn cũng giảm xuống. Đi qua chốt đo nồng độ cồn, chúng tôi cũng ghi nhận nhiều người đi nhậu đã đi xe ôm công nghệ, thậm chí có người vẫy tay chào CSGT nói "tui chấp hành rồi nha" khiến tôi cũng thấy vui", vị CSGT chia sẻ.



CSGT cũng cho rằng, nếu xử lý nghiêm nồng độ cồn, người dân dần dà thay đổi thói quen thì sẽ hình thành văn hóa giao thông an toàn. Dù vậy, vị này cho rằng, thực tế vẫn còn những trường hợp chống đối CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn do uống quá say.

Việc đo nồng độ cồn vào ban ngày của CSGT cũng từng ghi nhận những ý kiến khác nhau của người dân. Tuy nhiên, CSGT cho rằng, thực tế khi tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm.

CSGT sẽ thực hiện đo nồng độ cồn vào ban ngày từ nay đến tết Cao An Biên

"Nếu cho giới hạn vi phạm nồng độ cồn, người dân dễ có tâm lý uống nhiêu đây vẫn còn tỉnh, rồi uống tiếp, uống đến quá chén là điều rất dễ xảy ra. Việc kiểm tra nghiêm nồng độ cồn hy vọng sẽ hình thành thói quen đã uống rượu bia thì sẽ sử dụng phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn", lãnh đạo đội CSGT chia sẻ.



Lãnh đạo một đội CSGT cũng cho rằng, việc CSGT xử phạt nồng độ cồn ban ngày mà vẫn phát hiện trường hợp vi phạm là điều bình thường. Người tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm quy định khi cầm tay lái.

Lãnh đạo đội CSGT nói: "Quan trọng vẫn là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Nếu biết sáng phải lái xe thì tối hôm trước không nhậu trễ, cần chuẩn bị tâm lý để tay lái vững vàng, an toàn".