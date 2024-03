Những triệu chứng sa sút trí tuệ cần lưu tâm

Sa sút trí tuệ là một hội chứng suy giảm trí nhớ, nguyên nhân phổ biến là do bệnh Alzheimer, thoái hóa não, do mạch máu và sa sút trí tuệ do các bệnh lý khác.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bác sĩ Trần Thị Thu Hương, Trưởng đơn vị Trí nhớ và Sa sút trí tuệ, Bệnh viện 30 tháng 4 cho biết. Tại Việt Nam, tỉ lệ sa sút trí tuệ ở độ tuổi 65 chiếm 5%. Cứ tăng lên 5 tuổi, tỉ lệ sa sút trí tuệ lại tăng lên gấp đôi.

Theo bác sĩ Hương, sa sút trí tuệ là bệnh không thể chữa khỏi và không thể thay đổi quá trình tiến triển của bệnh. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm có thể giúp chẩn đoán chính xác các nguyên nhân gây bệnh và quản lý các nguyên nhân đó tốt hơn. Đồng thời, phát hiện sớm còn giúp gia đình bệnh nhân chủ động hơn trong việc chăm sóc, trông coi cũng như thông cảm, sẻ chia với người bệnh. Thực tế, có đến 75% người bệnh không được quản lý và điều trị kịp thời khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Có 10 dấu hiệu nhận biết sa sút trí tuệ, bệnh nhân cần lưu ý Trang Châu

"Để có một sức khỏe tốt thì phải tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Cũng như hoạt động tăng cường trí óc, kích thích trí não như đọc sách, chơi những trò chơi là con số hoặc là domino và có chế độ ăn lành mạnh", bác sĩ thông tin thêm.

Sa sút trí tuệ không chỉ gặp ở người lớn tuổi, hiện nay sa sút trí tuệ còn mắc phải ở những người trẻ tuổi có áp lực cuộc sống cao, căng thẳng kéo dài. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng vắc xin Covid-19 gây sa sút trí tuệ, bác sĩ Hương khẳng định đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào giải thích cho vấn đề trên.