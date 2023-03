Những trình duyệt web bảo mật tốt nhất trên Android

Có thể chia trình duyệt web bảo mật trên Android thành 3 loại dựa trên tính năng, thứ nhất là chủ động xóa dấu vết duyệt web sau khi thoát, bao gồm cookie, lịch sử, mật khẩu... Loại thứ hai chặn trình theo dõi, quảng cáo và ngăn website truy cập biết bạn là ai, loại thứ ba thì có cả hai tính năng trên.

Trình duyệt Brave

Brave Browser là một trình duyệt web bảo mật có hầu hết các tính năng thông thường, từ chặn quảng cáo và trình theo dõi, tìm kiếm riêng tư, chế độ ẩn danh, HTTPS ở mọi nơi, chặn tập lệnh, chặn cookie của bên thứ ba... Điểm mạnh của Brave là đã được xây dựng lại nhiều lần trong vài năm qua, ứng dụng này là miễn phí và có giao diện đẹp.

Brave là một trình duyệt web Android hướng đến bảo mật và giao diện đẹp CHỤP MÀN HÌNH

Dolphin Zero

Dolphin Zero là một trình duyệt web ẩn danh có kích thước tải xuống nhỏ (500 KB), chế độ không theo dõi (Do not track) ngăn lưu trữ nhiều thông tin cũng như khả năng chặn quảng cáo. Nó không hẳn là mạnh so với một số trình duyệt khác, nhưng nếu bạn chỉ cần đảm bảo không ai thấy lịch sử duyệt web thì ứng dụng này thực hiện công việc đủ hợp lý. Nó cũng có một số tính năng như điều khiển bằng cử chỉ, chủ đề và khả năng tải video.

DuckDuckGo

DuckDuckGo là cái tên đáng tin cậy trong thế giới trình duyệt bảo mật. Trình duyệt web này ít xâm phạm riêng tư hơn Google hoặc Bing và mọi người chọn nó vì lý do đó. Trình duyệt chặn tất cả các trình theo dõi ẩn của bên thứ ba có thể tìm thấy và hiển thị cho bạn những gì nó đã chặn.

DuckDuckGo là cái tên nổi tiếng trong việc bảo vệ quyền riêng tư CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, trình duyệt sử dụng công cụ tìm kiếm riêng theo mặc định và không theo dõi các chuyển động trực tuyến của bạn. DuckDuckGo cũng sử dụng HTTPS Everywhere để giữ bí mật về truy cập web.

Fennec

Fennec về cơ bản là Firefox, nhưng chỉ có trên F-Droid vì bạn có thể tải Firefox trên cửa hàng Google Play. Phiên bản này hơi khác so với phiên bản Google Play, nó loại bỏ một số nội dung đo từ xa mà phiên bản đầy đủ có và cũng loại bỏ nội dung độc quyền của Google như Google Play Services đối với thông báo. Điều đó làm cho nó riêng tư hơn so với phiên bản chính thức. Các tính năng còn lại của Fennec giống hệt Firefox.

Firefox

Firefox có nhiều tính năng về mặt bảo mật. Ứng dụng chứa tính năng bảo vệ theo dõi tự động chặn hơn 2.000 trình theo dõi trực tuyến. Người dùng cũng có thể thay đổi công cụ tìm kiếm thành bất kỳ thương hiệu nào họ muốn và có những tiện ích bổ sung tính bảo mật và quyền riêng tư. Điểm mạnh ở đây là Firefox đa nền tảng và cùng với tính năng đồng bộ hóa nên người dùng có thể chuyển đổi làm việc qua lại giữa các thiết bị mà không gặp sự cố.

Frost+ Incognito

Frost+ Incognito là lựa chọn ít phổ biến, ứng dụng sẽ tự động xóa dữ liệu duyệt web khi người dùng thoát khỏi trình duyệt. Ngoài ra, nó có cả kho hình ảnh cũng như kho dấu trang. Về cơ bản, mọi thứ tải xuống từ trình duyệt đều bị ẩn khỏi phần còn lại của điện thoại và dấu trang bị ẩn khỏi bất kỳ ai đang cố truy cập trình duyệt.

Bạn chỉ cần đặt mật khẩu của mình vào thanh địa chỉ và sẽ có quyền truy cập vào tất cả nội dung ẩn. Dù Frost+ Incognito không ngăn chặn tốt các trình theo dõi hoặc quảng cáo nhưng lại bảo vệ khác tốt trước việc sử dụng chung thiết bị với người dùng khác.

InBrowser

InBrowser là một tùy chọn phổ biến khác dành cho trình duyệt web bảo mật trên Android. Nó có những tính năng cơ bản và không bao giờ lưu bất cứ thứ gì, giúp bạn không phải lo lắng về cookie hoặc lịch sử duyệt web. Ngoài ra, ứng dụng có hỗ trợ truy cập mạng Tor, giúp người dùng thực sự không bị theo dõi qua mạng ẩn danh nổi tiếng này.

Một số tính năng khác của InBrowser bao gồm tích hợp LastPass, chặn trình theo dõi và sử dụng DuckDuckGo làm công cụ tìm kiếm mặc định. Đây là trình duyệt bạn sẽ thực sự cần để giữ cho các hoạt động của mình ở chế độ riêng tư.

Incognito

Incognito là một trình duyệt riêng tư trên mức trung bình dành cho thiết bị Android. Nó sẽ xóa lịch sử mỗi khi người dùng đóng ứng dụng. Ngoài ra, nó đi kèm với chế độ tối, không lưu dữ liệu vào điện thoại và cho phép người dùng chọn công cụ tìm kiếm của mình. Điểm không hay là chương trình không ngăn các website theo dõi, nhưng đảm bảo không ai biết người dùng làm gì trên trình duyệt web ngoại trừ họ. Chương trình có phiên bản không có quảng cáo với giá 4,99 USD.

Trình duyệt Tor

Tor là một trong những tên tuổi lớn về quyền riêng tư bởi ứng dụng kết nối trực tiếp với mạng Tor khiến việc theo dõi người dùng thực sự khó khăn đối với các website. Ứng dụng này cũng xử lý các chương trình theo dõi, có ba cấp độ mã hóa và ứng dụng cũng hoạt động khá tốt như một trình duyệt.