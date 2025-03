Những trở ngại tỉ phú Jeff Bezos cần vượt qua khi cưới ở Venice

Truyền thông Mỹ đưa tin, lễ cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez sẽ kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào khoảng 26.6 và diễn ra trên siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD của vị tỉ phú truyền thông, neo đậu tại Venice, Ý.

Mặc dù nghe có vẻ giống như một địa điểm tổ chức đám cưới trong mơ, nhưng lệnh hạn chế những con tàu có kích thước lớn đến quá gần quảng trường St. Mark lịch sử của Venice có thể sẽ gây trở ngại.

Lễ cưới tỉ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 26.6

ẢNH: AFP

Du thuyền của Jeff Bezos có tổng trọng lượng 3.493 tấn, thấp hơn nhiều so với mức tối đa 25.000 tấn đối với các tàu thuyền vào đầm phá Venice, nhưng kích thước tàu lại quá lớn để được phép di chuyển gần kênh đào Grand, tuyến đường thủy đẹp nhất của thành phố.

Mặc dù CNN đã liên hệ nhưng Jeff Bezos và vị hôn thê của ông chưa xác nhận bất kỳ thông tin chi tiết nào về lễ cưới. Một số địa điểm lưu trú sang trọng dường như đã sẵn sàng đón lượng khách đông đảo vào ngày diễn ra đám cưới.

Theo cuộc gọi đến các khách sạn do CNN thực hiện, 5 khách sạn sang trọng của thành phố dọc theo kênh đào Grand, bao gồm Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venis, Gritti Palace, Hotel Danieli và Grand Aman Hotel gần như đã được đặt kín phòng cho tuần cuối cùng của tháng 6.

Theo hãng taxi đường thủy địa phương, đội tàu tư nhân độc quyền của Venice cũng đã được đặt trước.

Trước khi kết hôn với Jeff Bezos, Lauren Sánchez sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ cùng Katy Perry ẢNH: AFP

Người phát ngôn của thành phố Venice không xác nhận tin tức về sự kiện này nhưng nói rằng cặp đôi cần phải xin giấy phép trước nếu họ muốn kết hôn ở vùng biển Ý. Một số bản tin cho biết lễ cưới chính thức của họ sẽ diễn ra trước sự kiện ở Venice.

Trước khi kết hôn với người đàn ông giàu thứ hai thế giới Jeff Bezos, nhà báo và người dẫn chương trình Lauren Sánchez sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên con tàu New Shepard của vị hôn phu cùng 6 phụ nữ nổi tiếng, bao gồm Katy Perry và Gayle Young. Lauren Sanchez lấy cảm hứng từ chuyến bay vào không gian để viết cuốn sách thiếu nhi The Fly Who Flew to Space, xuất bản tháng 9.2024.