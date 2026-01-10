Những trụ cột chính sách đột phá

Nghị quyết số 57-NQ/TW (tháng 12.2024) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW (tháng 1.2025) về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW (tháng 4.2025) về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68-NQ-TW (tháng 5.2025) về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW (tháng 8.2025) về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW (tháng 8.2025) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW (tháng 9.2025) về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; và mới nhất là Nghị quyết số 79-NQ/TW (tháng 1.2026).

Nhiều năm qua, "điểm nghẽn" lớn nhất kìm hãm sự phát triển chính là hệ thống quy định chồng chéo, tư duy "không quản được thì cấm". Vì thế, Nghị quyết 66 tạo ra đột phá khi chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Khi thể chế thông thoáng, mọi nguồn lực xã hội sẽ tự động chảy vào sản xuất, kinh doanh thay vì bị tắc nghẽn trong các ngăn kéo thủ tục.

Nếu như Nghị quyết 66 giúp củng cố nền móng thể chế, thì Nghị quyết 57 và Nghị quyết 59 trở thành đôi cánh quan trọng. Bởi Nghị quyết 57 đặt mục tiêu phát triển khoa học công nghệ làm chủ các công nghệ lõi như chất bán dẫn, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số. Song song, Nghị quyết 59 chủ động hội nhập giúp VN có thể tận dụng các luồng vốn, công nghệ và tri thức từ bên ngoài để bồi đắp cho sức mạnh nội tại. Qua đó, VN có thể tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước đóng vai trò như chìa khóa then chốt để giải bài toán mô hình kinh tế VN trong kỷ nguyên mới. Với Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân được xóa bỏ mọi định kiến để nuôi dưỡng những tập đoàn tư nhân lớn mạnh, đủ sức vươn tầm thế giới. Trong khi đó, Nghị quyết 79 giúp tái định vị vai trò của kinh tế nhà nước, theo định hướng loại bỏ dàn trải mà tập trung phát triển các thế lực kinh tế ở các lĩnh vực then chốt. Sự cộng hưởng này tạo nên một hệ sinh thái kinh tế tự cường.

Song song, Nghị quyết 70 về an ninh năng lượng chính là sự chuẩn bị cần thiết về yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 71 giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mới để giải quyết bài toán tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả của lao động VN. Kết hợp thêm chính là hệ thống y tế hiện đại, chú trọng y tế cơ sở để đảm bảo thành quả của sự phát triển được phân phối công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72 giúp thúc đẩy cốt lõi của sự phát triển đột phá là con người.

Từ các phân tích trên, có thể thấy các nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và 79 không đứng độc lập mà là một chỉnh thể thống nhất, bổ trợ chặt chẽ cho nhau để hướng tới sự phát triển đột phá.