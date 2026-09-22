Những trường có chữ 'quốc tế', 'quốc gia' nào phải đổi tên từ 17.9?

Nghị định 360/2026, có hiệu lực từ ngày 17.9, quy định cụ thể về tên gọi trường học. Trong đó, một số trường đã hoạt động nhưng có tên gây hiểu nhầm phải thực hiện thủ tục đổi tên trong 12 tháng.

Không phải trường học có chữ "quốc tế" đều phải đổi tên

Theo điểm b khoản 1 điều 5 Nghị định 360/2026, tên mới của nhà trường phải bảo đảm sự trong sáng của ngôn ngữ; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên trường không được gây nhầm lẫn về loại hình, cấp học, vị trí pháp lý hoặc phạm vi hoạt động; không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với trường khác cùng cấp học trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập.

Một số trường đã hoạt động nhưng có tên gây hiểu nhầm phải thực hiện thủ tục đổi tên trong 12 tháng ĐỒ HỌA: NGÂN NGA

Đáng chú ý, tên trường không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", tên các quốc gia khác và những từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, nếu có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

Trường thuộc diện phải đổi tên có 12 tháng thực hiện

Khoản 7 điều 47 Nghị định 360 dành riêng quy định chuyển tiếp đối với các trường đã hoạt động trước khi nghị định có hiệu lực.

Theo đó, trường đã được thành lập hoặc cho phép thành lập trước ngày 17.9.2026 nhưng trong tên gọi có các từ, cụm từ mang tính "quốc gia" hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", tên quốc gia khác và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự phải làm thủ tục đổi tên nếu việc sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của nhà nước.

Thời hạn thực hiện thủ tục đổi tên là 12 tháng kể từ ngày Nghị định 360 có hiệu lực.

Ngoài trường hợp tên gây nhầm lẫn, điểm a khoản 1 điều 5 còn quy định nhà trường được đổi tên khi thực hiện sáp nhập, chia, tách; chuyển đổi loại hình trường; tên hiện hành bị xác định xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đổi tên không được ảnh hưởng quyền lợi người học

Điểm c khoản 1 điều 5 quy định việc đổi tên không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ pháp lý của nhà trường; không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục, người lao động và người học.

Đây cũng là một trong những điều kiện nhà trường phải đáp ứng khi thực hiện đổi tên.

Ngoài ra, theo điểm d khoản 1 điều 5, trường thực hiện đổi tên phải đang hoạt động hợp pháp, không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ tuyển sinh.

Ai có quyền quyết định đổi tên trường?

Điều 4 Nghị định 360 phân định thẩm quyền đổi tên theo từng loại trường.

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đổi tên trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp cao nhất là THCS. Thẩm quyền này cũng áp dụng với một số trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú có cấp học cao nhất là THCS.

Đối với trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp cao nhất là THPT, thẩm quyền quyết định đổi tên thuộc chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh còn có thẩm quyền đối với trường THPT chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao và trường năng khiếu khác; trường dành cho người khuyết tật; một số trường do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.

Riêng trường dự bị đại học, thẩm quyền đổi tên thuộc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.