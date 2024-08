Những trường đại học công bố điểm chuẩn vào ngày 17.8

Một số trường ĐH dự kiến công bố điểm chuẩn xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 17.8 N.T

Đến thời điểm này, thời gian các trường ĐH công bố điểm chuẩn đợt 1 là thông tin nhiều thí sinh quan tâm.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, đến 17 giờ ngày 6.8, thí sinh hoàn thành thanh toán lệ phí xét tuyển trên hệ thống. Trước đó, chậm nhất 17 giờ ngày 5.8, các trường tiến hành cập nhật thông tin sơ tuyển, miễn thi ngoại ngữ…

Đáng chú ý, từ ngày 13.8 đến 17 giờ ngày 17.8, các cơ sở đào tạo tiến hành tải dữ liệu và tổ chức xét tuyển. Trên cơ sở đó, chậm nhất 17 giờ ngày 19.8, các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.

Tuy nhiên, có trường ĐH cho biết sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong chiều 17.8 ngay sau khi quy trình lọc ảo xét tuyển của Bộ GD-ĐT kết thúc.

Cụ thể, Trường ĐH Công thương TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào chiều tối 17.8. Tương tự, Trường ĐH Nha Trang cũng lên kế hoạch công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 17.8. Trong khi đó, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến công bố trong ngày 18.8.

Một số trường đăng tải lịch công bố kết quả xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT. Chẳng hạn, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 19.8. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học tại cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 27.8 đồng thời nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học về Trường ĐH Bách khoa.

Trước đó, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển (tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024). Số lượng nguyện vọng xét tuyển vào nhiều trường ĐH tăng mạnh, có trường tăng gấp đôi năm rồi. Nhưng ngược lại, có những trường ghi nhận tổng số nguyện vọng thấp hơn so với năm ngoái. Theo dự đoán của đại diện các trường ĐH, điểm chuẩn sẽ có sự biến động một số nhóm ngành so với năm ngoái.