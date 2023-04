Những trường học ngát cây xanh ở TP.HCM

Vườn trường của các cô giáo, phụ huynh cùng đóng góp tại Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM. Ban giám hiệu nhà trường cho biết ngoài các cây bàng được trồng từ lâu thì vườn trường còn có những khóm cây nhỏ do các cô và phụ huynh, các bé cùng mang đến trường tô điểm thêm cho không gian xanh. Các cây trồng tại trường mầm non đảm bảo là cây được cho phép trồng trong trường, không có chất độc, không có gai nhọn. Các cô giáo cho biết các bé có những hoạt động thăm vườn cây, chăm sóc cây xanh tại trường. Việc dạy cho trẻ mẫu giáo tầm quan trọng của cây xanh và ý nghĩa của việc bảo vệ cây xanh là vô cùng quan trọng.