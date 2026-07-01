Những trường hợp được thanh toán 50% mức hưởng BHYT từ 1.7

Nhiều trường hợp được BHYT chi trả

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trước đây, người tham gia BHYT tự đi khám ngoại trú tại một số cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu chỉ được quỹ BHYT thanh toán 100% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành.

Từ ngày 1.7, người tham gia BHYT tự đi khám ngoại trú tại một số cơ sở khám, chữa bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% ẢNH: T.N

Với các bệnh còn lại, người bệnh phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú.

Chính sách được mở rộng theo hai mức. Cụ thể, các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục ban hành kèm Thông tư số 01/2025/TT-BYT tiếp tục được quỹ BHYT thanh toán 100% mức hưởng trong phạm vi được hưởng.

Đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại, quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT. Đây là điểm mới nhằm hỗ trợ thêm chi phí cho người tham gia BHYT khi tự đi khám ngoại trú.

Bà Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam), cho biết: "Việc mở rộng thanh toán được thực hiện theo lộ trình, góp phần tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT. Tuy nhiên, mức thanh toán 50% không áp dụng cho tất cả trường hợp mà phụ thuộc vào cơ sở khám, chữa bệnh, bệnh hoặc nhóm bệnh được chẩn đoán và mức hưởng BHYT của từng người".

Chính sách thanh toán 50% mức hưởng được áp dụng khi người tham gia BHYT tự đi khám ngoại trú tại một số nhóm cơ sở khám, chữa bệnh, gồm:

Cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản trước ngày 1.1.2025 được xác định là tuyến tỉnh, tuyến T.Ư hoặc tương đương; cơ sở cấp cơ bản có tổng điểm đánh giá năng lực chuyên môn từ 50 đến dưới 70 điểm (trừ các cơ sở trước đây được xác định là tuyến huyện); cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu trước ngày 1.1.2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương tuyến tỉnh.

50% mức hưởng BHYT được tính thế nào?

Theo bà Nguyễn Lan Hương, "50% mức hưởng" không đồng nghĩa quỹ BHYT chi trả một nửa tổng số tiền trên hóa đơn khám, chữa bệnh. Tỷ lệ này được tính trên mức hưởng BHYT của từng người và chỉ áp dụng đối với chi phí nằm trong phạm vi được hưởng, theo mức giá và điều kiện thanh toán BHYT.

Chẳng hạn, người có mức hưởng BHYT 80% sẽ được quỹ BHYT thanh toán tương đương 40% chi phí trong phạm vi được hưởng. Người có mức hưởng 95% sẽ được thanh toán 47,5%, còn người thuộc nhóm hưởng 100% sẽ được thanh toán 50%.

Các khoản chi ngoài phạm vi hưởng BHYT, dịch vụ theo yêu cầu hoặc chi phí không đủ điều kiện thanh toán vẫn do người bệnh tự chi trả.

BHXH Việt Nam lưu ý, quy định mới không có nghĩa từ ngày 1.7, người có thẻ BHYT có thể tự đến khám ngoại trú tại bất kỳ bệnh viện nào cũng được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Việc thanh toán được xác định dựa trên cấp chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh; bệnh hoặc nhóm bệnh được chẩn đoán; mức hưởng BHYT của người bệnh và phạm vi chi phí được quỹ BHYT chi trả.

Để được bảo đảm đầy đủ quyền lợi, người tham gia BHYT nên khám tại cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định về chuyển tuyến. Trường hợp có nhu cầu tự đi khám ngoại trú, người dân nên liên hệ cơ sở y tế hoặc cơ quan BHXH để được hướng dẫn về điều kiện và mức thanh toán áp dụng.