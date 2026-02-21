Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Những tựa game di động vui nhộn tăng tính tương tác

Phong Đỗ
Phong Đỗ
21/02/2026 19:28 GMT+7

Các dòng game hội nhóm (Party Games) đang trở thành một 'vũ khí' để kéo mọi người rời xa màn hình riêng và hòa mình vào những trận cười sảng khoái.

Thay vì những tựa game 'cày cuốc' đơn độc, bạn hãy cùng người thân giải trí bằng các trò chơi có tính tương tác cao dưới đây. 

Eggy Party: Đấu trường vui nhộn của sự 'lầy lội'

Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game mà từ trẻ nhỏ đến người lớn đều có thể chơi cùng nhau, Eggy Party là cái tên đứng đầu danh sách. Đây là một thế giới hành động đầy màu sắc, nơi người chơi hóa thân thành những chú trứng tròn xoe, vụng về.

Những tựa game di động cực vui nhộn không thể thiếu trong những ngày Tết - Ảnh 2.

Các nhân vật dễ thương trong Eggy Party

ẢNH: EGGY PARTY

Điểm hấp dẫn của Eggy Party nằm ở các bản đồ vượt chướng ngại vật biến hóa khôn lường. Hội anh em có thể cùng tham gia một trận đấu, phối hợp để về đích hoặc cố tình đẩy nhau xuống vực để gây cười.

Đồ họa dễ thương cùng những tình huống vật lý 'khó đỡ' khiến những người ngồi coi xung quanh cũng phải bật cười. Game không đặt nặng thắng thua mà chủ yếu tập trung vào những khoảnh khắc tấu hài, giúp xóa tan sự ngại ngùng trong những buổi họp mặt gia đình.

Bạn có thể cùng mọi người truy cập vào địa chỉ www.eggyparty.com để tải về ứng dụng và trải nghiệm trò chơi.

Wolvesville (Ma sói Online): Đấu trí với Ma sói

Với những nhóm bạn trẻ hoặc anh em họ hàng ưa thích sự kịch tính và suy luận, Ma sói Online là liều thuốc giải cho sự im lặng. Đây không chỉ là một trò chơi mà còn là một cuộc đấu trí thú vị. Mỗi người sẽ được cấp một vai trò bí mật từ Dân làng, Bảo vệ, Tiên tri cho đến những con Ma sói. Nhiệm vụ của cả hội là thảo luận, biện minh và tìm ra kẻ đang ẩn mình.

Để trải nghiệm, bạn chỉ việc truy cập vào trang web (bằng laptop/PC hay điện thoại) tại địa chỉ www.wolvesville.com, sau đó tạo tài khoản để đăng nhập.

Tiếp theo, bấm vào nút Settings (hình bánh răng ở góc trái giao diện) > chọn Language > chọn Tiếng Việt. Bấm tiếp vào biểu tượng Friends (cạnh nút Settings) > nhập tên bạn bè hoặc người thân để tìm kiếm và kết bạn. Cuối cùng, trở về giao diện chính bấm vào nút 'Chơi' > 'Chơi với bạn'. Sau đó chỉ việc mời bạn bè vào tham gia.

Những tựa game di động cực vui nhộn không thể thiếu trong những ngày Tết - Ảnh 3.

Giao diện trang web chơi Ma sói trực tuyến

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cờ Cá Ngựa: Trở về tuổi thơ

Vẫn là những màn tung xí ngầu quen thuộc, nhưng nay được bổ sung thêm các hiệu ứng âm thanh và hình ảnh sinh động. Cảm giác khi gieo được 6 điểm để xuất chuồng, hay khoảnh khắc 'đá' ngựa của người khác văng ra khỏi bàn cờ luôn mang lại sự phấn khích tột độ. Cờ Cá Ngựa hứa hẹn có thể khiến cả phòng khách đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn.

Những tựa game di động cực vui nhộn không thể thiếu trong những ngày Tết - Ảnh 4.

Giao diện trò chơi Cờ Cá Ngựa trên di động

ẢNH: ZINGPLAY

Có thể thấy, Cờ Cá Ngựa là trò chơi hiếm hoi xóa nhòa khoảng cách thế hệ. Từ các cháu nhỏ đến ông bà đều hiểu luật chơi. Những màn rượt đuổi nghẹt thở trên bàn cờ ảo sẽ là cái cớ hoàn hảo để mọi người cùng ngồi lại bên nhau.

Bạn có thể truy cập vào trang cocangua.vn của ZingPlay để tải về ứng dụng (hỗ trợ cả Android và iOS). Sau đó đăng nhập và mời mọi người vào bàn cờ để sẵn sàng cuộc đua.

Tin liên quan

Game thủ dậy sóng vì bản Việt hóa chính thức của Where Winds Meet

Game thủ dậy sóng vì bản Việt hóa chính thức của Where Winds Meet

Bản cập nhật bổ sung tiếng Việt cho tựa game Where Winds Meet nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng chất lượng dịch thuật lại trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

tết 2026 Wolvesville Eggy Party cờ cá ngựa game di động gia đình Người thân giải trí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận