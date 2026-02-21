Những tựa game di động vui nhộn tăng tính tương tác

Thay vì những tựa game 'cày cuốc' đơn độc, bạn hãy cùng người thân giải trí bằng các trò chơi có tính tương tác cao dưới đây.



Eggy Party: Đấu trường vui nhộn của sự 'lầy lội'



Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game mà từ trẻ nhỏ đến người lớn đều có thể chơi cùng nhau, Eggy Party là cái tên đứng đầu danh sách. Đây là một thế giới hành động đầy màu sắc, nơi người chơi hóa thân thành những chú trứng tròn xoe, vụng về.

Các nhân vật dễ thương trong Eggy Party ẢNH: EGGY PARTY

Điểm hấp dẫn của Eggy Party nằm ở các bản đồ vượt chướng ngại vật biến hóa khôn lường. Hội anh em có thể cùng tham gia một trận đấu, phối hợp để về đích hoặc cố tình đẩy nhau xuống vực để gây cười.

Đồ họa dễ thương cùng những tình huống vật lý 'khó đỡ' khiến những người ngồi coi xung quanh cũng phải bật cười. Game không đặt nặng thắng thua mà chủ yếu tập trung vào những khoảnh khắc tấu hài, giúp xóa tan sự ngại ngùng trong những buổi họp mặt gia đình.

Bạn có thể cùng mọi người truy cập vào địa chỉ www.eggyparty.com để tải về ứng dụng và trải nghiệm trò chơi.

Wolvesville (Ma sói Online): Đấu trí với Ma sói

Với những nhóm bạn trẻ hoặc anh em họ hàng ưa thích sự kịch tính và suy luận, Ma sói Online là liều thuốc giải cho sự im lặng. Đây không chỉ là một trò chơi mà còn là một cuộc đấu trí thú vị. Mỗi người sẽ được cấp một vai trò bí mật từ Dân làng, Bảo vệ, Tiên tri cho đến những con Ma sói. Nhiệm vụ của cả hội là thảo luận, biện minh và tìm ra kẻ đang ẩn mình.

Để trải nghiệm, bạn chỉ việc truy cập vào trang web (bằng laptop/PC hay điện thoại) tại địa chỉ www.wolvesville.com, sau đó tạo tài khoản để đăng nhập.



Tiếp theo, bấm vào nút Settings (hình bánh răng ở góc trái giao diện) > chọn Language > chọn Tiếng Việt. Bấm tiếp vào biểu tượng Friends (cạnh nút Settings) > nhập tên bạn bè hoặc người thân để tìm kiếm và kết bạn. Cuối cùng, trở về giao diện chính bấm vào nút 'Chơi' > 'Chơi với bạn'. Sau đó chỉ việc mời bạn bè vào tham gia.

Giao diện trang web chơi Ma sói trực tuyến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cờ Cá Ngựa: Trở về tuổi thơ

Vẫn là những màn tung xí ngầu quen thuộc, nhưng nay được bổ sung thêm các hiệu ứng âm thanh và hình ảnh sinh động. Cảm giác khi gieo được 6 điểm để xuất chuồng, hay khoảnh khắc 'đá' ngựa của người khác văng ra khỏi bàn cờ luôn mang lại sự phấn khích tột độ. Cờ Cá Ngựa hứa hẹn có thể khiến cả phòng khách đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn.



Giao diện trò chơi Cờ Cá Ngựa trên di động ẢNH: ZINGPLAY

Có thể thấy, Cờ Cá Ngựa là trò chơi hiếm hoi xóa nhòa khoảng cách thế hệ. Từ các cháu nhỏ đến ông bà đều hiểu luật chơi. Những màn rượt đuổi nghẹt thở trên bàn cờ ảo sẽ là cái cớ hoàn hảo để mọi người cùng ngồi lại bên nhau.

Bạn có thể truy cập vào trang cocangua.vn của ZingPlay để tải về ứng dụng (hỗ trợ cả Android và iOS). Sau đó đăng nhập và mời mọi người vào bàn cờ để sẵn sàng cuộc đua.