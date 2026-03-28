Những tuyến đường ai cũng muốn đi qua giữa thời tiết nắng nóng gay gắt ở TP.HCM

Theo ghi nhận, thời điểm gần trưa, dòng xe trên nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM vẫn hối hả, ai cũng muốn di chuyển nhanh qua những đoạn nắng gắt.

Thế nhưng, khi rẽ vào những con đường có nhiều cây xanh, nhịp di chuyển dường như bớt hối hả hơn. Dưới những tán cây lớn, ánh nắng không còn chiếu trực diện mà len lỏi qua những tán cây, không khí vì thế cũng dịu đi, bớt phần oi bức.

Con đường William Shakespeare (trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM) với những tán cây xanh 2 bên đường đã không còn xa lạ với sinh viên và người dân ở đây ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một số tuyến đường như: Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Văn Tần, Huyền Trân Công Chúa, Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, Trần Hưng Đạo… 2 hàng cây xanh được trồng dọc 2 bên đường tạo nên bóng mát vô cùng dễ chịu. Do đó, khi di chuyển qua đây hoặc đứng đợi xe buýt cũng khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn vì không phải phơi người dưới cái nắng hầm hập đến rát da.

Những hàng cây xanh được trồng dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một góc đường Hoàng Sa (đoạn qua Q.Tân Bình cũ) có những tán cây phủ bóng mát xuống đường ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang đứng đợi đèn đỏ tại góc đường giao nhau giữa Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần (Q.3 cũ), Lê Nhật Hào (23 tuổi), nhân viên giao hàng cho Shopee, chia sẻ: “Mấy ngày hôm nay chạy xe ngoài nắng mệt lắm, nhất là khoảng thời gian giữa trưa thế này. Thế nhưng, vừa rẽ vào đây (tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan - PV) là thấy dễ chịu liền”.

Hai hàng cây xanh rợp bóng mát trên đường Bà Huyện Thanh Quan (đoạn qua Q.3 cũ) ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại một trạm xe buýt trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5 cũ), dưới một tán cây lớn, vài người đứng nép vào phần bóng mát để đợi xe buýt. Trần Phương Thảo, sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: “Thời tiết như thế này mà đứng ngoài nắng vài phút là mình chịu không nổi. May là trạm xe buýt ở đây có nhiều bóng cây nên khá mát mẻ”.

2 hàng cây cổ thụ cao to che bóng mát cho cả con đường ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những cây đại thụ cao lớn phủ bóng mát trên đường Huyền Trân Công Chúa (Q.1 cũ) ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại những tuyến đường có nhiều bóng mát của cây xanh, không khó để bắt gặp hình ảnh những tài xế công nghệ, người giao hàng dừng chân nghỉ ngơi đợi cuốc xe hoặc uống ngụm nước để tiếp tục mưu sinh.

Gặp Trịnh Trung Tín (28 tuổi) khi anh đang giao hàng cho khách tại đường Trần Hưng Đạo (Q.Tân Phú cũ). Tín cho biết làm công việc giao hàng cho TikTok shop hơn 3 năm nay, công việc đòi hỏi phải thường xuyên di chuyển ngoài đường.

“Nền nhiệt cao mà đi qua những đoạn đường không có cây xanh, bóng mát là mệt mỏi vô cùng. Khi đi giao hàng ở những nơi có nhiều cây xanh mình thấy đỡ mệt hẳn, đứng gọi điện hay đợi khách xuống lấy hàng cũng thoải mái hơn nhiều”, Tín chia sẻ.

Những hàng cây lâu năm trở thành “mái che” tự nhiên giữa lòng thành phố ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một góc đường Trần Bình Trọng (Q.5 cũ) được che bóng mát bởi những tán cây xanh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Người dân và du khách tản bộ, dừng chân trên một vỉa hè có tán cây mát rượi ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giữa cái nắng “đổ lửa” của TP.HCM, những con đường rợp bóng cây không chỉ làm dịu không khí, mà còn giúp người đi đường cảm thấy dễ chịu hơn.