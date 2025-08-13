Mưu sinh dưới cái nắng nóng như đổ lửa

Chế Văn Tuấn (35 tuổi) đang làm việc ở một cửa hàng sửa đồ điện gia dụng tại P.Nhiêu Lộc, TP.HCM (trước đây là P.9, Q.3, TP.HCM) vì nắng nóng khiến cả khuôn mặt và cổ đều đỏ, Tuấn kể: "Trời nắng nóng này mà không có sức khỏe tốt thì dễ bị say nắng lắm, mình thấy thời gian này nắng không gắt nhưng cực kỳ nóng, mình vừa ra ngồi làm 30 phút thôi mà mồ hôi đổ đầy đầu. Mình không say nắng nhưng ngồi làm dưới trời này cũng khiến thao tác mình chậm hơn ngày thường. Mưu sinh kiếm sống thì phải chấp nhận thôi".

Phương pháp trùm kín người để bảo vệ da dưới ánh nắng ẢNH: THANH NHI

Gặp một cô gái đang loay hoay pha chế cà phê bên chiếc xe lưu động, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, Trần Phạm Tuyết Nhi (18 tuổi) ngụ tại P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM (trước đây là P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết: "Từ 6 -7 giờ nắng buổi sáng khá nhẹ nhàng. nhưng tầm sau 8 giờ thì nắng bắt đầu nóng hơn rất nhiều. Ban đầu mình chưa thích ứng kịp nên có bị sốc nhiệt vài lần. Vì thế, mình rút kinh nghiệm bằng cách uống thật nhiều nước đá lạnh để cơ thể có thể chịu đựng được dưới thời tiết nắng gắt như thế này".

Cùng cảnh ngộ, Trần Thị Mỹ Hoa (19 tuổi), hiện đang là sinh viên Trường ĐH Gia Định, phụ bán cà phê là công việc sau giờ học. Mỹ Hoa chia sẻ: "Mặc dù là xe cà phê có dù che nhưng mình vẫn bị say nắng do thời tiết này gây ra, ban đầu mình có uống nước lạnh rất nhiều để giải nhiệt trong người nhưng vẫn không đủ, vì thế mình trùm kín bằng áo khoác để cơ thể không trực tiếp bị tác động dưới ánh nắng quá nhiều do đó mà mình có thể trải qua được cái nắng ở đây và hoàn thành tốt công việc".

Có dù che nhưng người trẻ vẫn mệt mỏi vì nắng nóng ẢNH: THANH NHI

Để có bức hình đẹp, nên bất chấp thời tiết. ẢNH: THANH NHI

Mặc cho thời tiết thất thường khiến lao động trẻ phải đối mặt với triệu chứng sốt cảm, họ vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao kể cả công việc mang tính tự do sáng tạo.

Nguyễn Thị Phương Uyên (24 tuổi), làm nhiếp ảnh gia tự do, ngụ tại P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước đây là P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), bày tỏ: "Mình có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian và địa điểm làm việc, thế nhưng nếu khách hàng hoặc sản phẩm cần ánh nắng đẹp thì mình luôn sẵn sàng chụp trực tiếp dưới trời nắng để có được bộ ảnh tốt nhất. Và để cơ thể có thể vượt qua thời tiết này, mình luôn mang theo quạt mini cầm tay, bình nước lạnh 2 lít. Mình còn thoa rất nhiều kem chống nắng, mặc dù chụp xong thì da mình vẫn sạm đen".

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hòa, chuyên khoa ung thư và ngoại tổng quát tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết để làm việc an toàn dưới trời nắng nóng, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ cơ thể khỏi mất nước. Người lao động nên uống đủ nước trong suốt ca làm, tốt nhất là chia nhỏ lượng nước uống thành nhiều lần. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm nước bù điện giải hoặc nước có pha chút muối, chanh.

'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Ngoài ra, việc sắp xếp giờ làm hợp lý rất quan trọng. Tránh làm việc vào các khung giờ từ 11 giờ sáng đến 15 giờ chiều, vì đây là khoảng thời gian có ánh nắng gắt khiến người lao động dễ bị say nắng và cần nghỉ giải lao ngắn khoảng 5-10 phút trong bóng râm sau mỗi 45-60 phút làm việc liên tục dưới nắng.

Bác sĩ Hòa cho rằng người lao động nên duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu vitamin C, E để nâng cao sức đề kháng, đồng thời giúp bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng. "Tôi từng điều trị cho nhiều trường hợp ung thư da ở những người trung niên hoặc cao tuổi, vốn có nhiều năm làm việc ngoài trời như các chú công nhân, người quay phim. Vì vậy, việc bảo vệ da khỏi ánh nắng là vô cùng cần thiết, bao gồm đeo kính râm, che chắn kỹ và sử dụng kem chống nắng", bác sĩ Hòa nói.

Bác sĩ Hòa cũng chỉ ra các dấu hiệu mà người lao động cần chú ý nhận biết các cảnh báo sớm của say nắng, sốc nhiệt như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, da nóng đỏ, mồ hôi ra ít hoặc ngừng tiết mồ hôi. Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần dừng làm việc ngay, di chuyển đến nơi mát, nới lỏng quần áo và bù nước, nếu tình trạng không cải thiện thì phải đưa đến cơ sở y tế kịp thời.