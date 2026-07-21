Những tuyển thủ siêu trí nhớ quyết chinh phục đấu trường thế giới

Từ những cơ duyên khác nhau đến chung một khát vọng

Đội tuyển siêu trí nhớ VN tham dự giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 35 năm 2026 (diễn ra tháng 12.2026 tại TP.HCM) quy tụ nhiều gương mặt ở các độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau, nhưng tất cả có chung đam mê và lòng quyết tâm chinh phục giới hạn của trí nhớ.

Trần Hoàng Minh Long, học sinh lớp 9 Trường THCS Phan Tây Hồ (TP.HCM), cho biết đã gắn bó với bộ môn siêu trí nhớ từ năm lớp 5. Theo Long, điều khiến em theo đuổi bộ môn này không phải vì bản thân có năng khiếu đặc biệt mà bởi em nhận ra trí nhớ hoàn toàn có thể rèn luyện nếu có phương pháp phù hợp. "Từ mỗi lần vượt qua giới hạn của bản thân, em lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng", Long chia sẻ.

Trần Hoàng Minh Long ẢNH: THANH NAM

Những ngày này, Long dành từ 1 - 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để luyện tập. "Mỗi buổi tập đều bắt đầu bằng các bài khởi động ghi nhớ cơ bản trước khi chuyển sang những nội dung trọng tâm như nhớ từ ngẫu nhiên và nhớ số nhanh. Em cũng liên tục rà soát những lỗi sai, điều chỉnh phương pháp, kết hợp kỹ thuật cung điện trí nhớ, liên tưởng bằng hình ảnh để tăng tốc độ và độ chính xác", Long cho hay.

Sau khi từng tham dự giải này vào năm 2025, Long cho biết bản thân tự tin hơn nhờ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tại giải năm nay, em sẽ tranh tài ở cả 10 nội dung, đặt mục tiêu đứng đầu lứa tuổi junior (thiếu niên) và giành huy chương ở nội dung nhớ từ ngẫu nhiên.

Bùi Đăng Khôi, sinh viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM, cho biết việc khoác áo đội tuyển quốc gia là cơ hội quý để thử sức và học hỏi từ những VĐV hàng đầu thế giới. Trong giai đoạn nước rút, Khôi tập trung nhiều nhất vào 3 nội dung gồm: gương mặt và tên, số nhanh và từ ngẫu nhiên. Khôi dành khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày để luyện tập.

Bùi Đăng Khôi ẢNH: THANH NAM

"Em chia thành nhiều phiên ngắn để duy trì sự tập trung, đồng thời luôn ghi lại kết quả sau từng buổi để theo dõi sự tiến bộ cũng như điều chỉnh kế hoạch luyện tập", Khôi cho biết và nói thêm: "Theo em, điều quan trọng nhất không phải là tạo áp lực đạt thành tích cao ngay lập tức mà là mỗi ngày đều tiến bộ hơn ngày hôm trước".

Chị Thân Thị Kỷ Lài (28 tuổi, giáo viên Trường THCS Long Bình Tân, TP.Đồng Nai) chia sẻ rằng bản thân quyết tâm theo đuổi mục tiêu chinh phục giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 35 từ cuối năm ngoái. Hiện chị dành 2 - 4 giờ mỗi ngày để luyện nội dung nhớ từ ngẫu nhiên bằng phương pháp kể chuyện.

Thân Thị Kỷ Lài ẢNH: THANH NAM

"Tôi nhận thấy bản thân tiến bộ rõ rệt cả về tốc độ ghi nhớ lẫn độ chính xác qua từng ngày. Mục tiêu của tôi là giành HCV và hướng tới phá kỷ lục thế giới ở nội dung nhớ từ ngẫu nhiên", chị Lài bày tỏ và chia sẻ thêm: "Siêu trí nhớ là kỹ năng hoàn toàn có thể rèn luyện, chỉ cần có phương pháp đúng và sự kiên trì, ai cũng có thể phát triển khả năng ghi nhớ của mình".

Đặng Lê Huy, học sinh Trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng), là một trong những tuyển thủ có thời gian biểu luyện tập khá đặc biệt. Huy cho biết hằng ngày luyện siêu trí nhớ từ lúc 4 giờ 20. Ngoài các bài tập chuyên môn, em còn rèn luyện thể lực, xây dựng tâm lý thi đấu bằng cách mô phỏng điều kiện thi thực tế, tự bấm thời gian và tạo áp lực như một giải đấu thật.

"Em nhận thấy chỉ khi có một cơ thể khỏe mạnh và tâm trí bình an thì khả năng tập trung, ghi nhớ mới đạt hiệu quả cao nhất. Em luôn tự nhắc bản thân rằng thành công không đến ngay lập tức mà tạo nên từ sự kiên trì và kỷ luật mỗi ngày", Huy nói.

Đặng Lê Huy ẢNH: THANH NAM

Kỳ vọng tạo bước tiến mới cho trí nhớ VN

Với những giờ luyện tập nghiêm túc, quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân và khát vọng mang vinh quang về cho Tổ quốc, các tuyển thủ có chung kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mới của VN trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Đặng Ngọc Phương Trinh (26 tuổi), người đoạt 2 huy chương tại giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 năm 2025 (gồm HCV bộ môn hình ảnh trừu tượng, HCĐ bộ môn sự kiện lịch sử), là HLV trưởng đội tuyển siêu trí nhớ VN năm nay.

HLV Đặng Ngọc Phương Trinh (giữa) và các tuyển thủ ẢNH: THANH NAM

Trinh cho biết quá trình tuyển chọn tuyển thủ được thực hiện nghiêm ngặt theo từng nội dung thi đấu và từng nhóm tuổi, gồm: thiếu nhi (kid), thiếu niên (junior), người lớn (adult) và cao niên (senior). Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí chuyên môn dựa trên thành tích quốc tế, các ứng viên còn phải trải qua kỳ tuyển chọn để đánh giá năng lực thực tế. Bên cạnh thành tích, ban huấn luyện đặc biệt coi trọng niềm đam mê, tinh thần kỷ luật, khả năng tập trung và sự kiên trì, bởi đây là những yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài của mỗi tuyển thủ.

Theo nữ HLV, đội tuyển năm nay quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, từng tham dự các giải vô địch thế giới và có quá trình chuẩn bị bài bản hơn những mùa giải trước. Ban huấn luyện kỳ vọng thành tích của đội tuyển tại giải vô địch siêu trí nhớ thế giới năm 2026 sẽ có bước tiến rõ rệt so với 2025.