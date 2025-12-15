Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34: Xin cảm ơn Việt Nam!

Thành công trong công tác tổ chức và thi đấu của nước chủ nhà cũng đã tạo nên một "hiện tượng Việt Nam" trên hành trình chinh phục đấu trường siêu trí tuệ thế giới.

Sự kiện do Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ VN và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực phối hợp tổ chức, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hội đồng Trọng tài quốc tế (GOMSA), cùng sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên và Đài truyền hình TP.HCM (HTV).

Chia sẻ về lý do chọn VN đăng cai, ông Dominic O'Brien, Trưởng ban Đạo đức Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới (WMSC), cho biết: "Chúng tôi đã chờ đợi rất nhiều năm để giải đấu có thể được điện tử hóa, số hóa hoàn toàn, nhằm tăng hiệu quả tổ chức, ngẫu nhiên hóa dữ liệu. Quan trọng nhất là kết quả được hiển thị ngay lập tức, giúp giảm đến mức thấp nhất khả năng gian lận. Đây là lần đầu tiên WMC được tổ chức theo hình thức này, và Tâm Trí Lực được chọn bởi sự tỉ mỉ và chú trọng đến từng chi tiết".

Đại diện Ban tổ chức, Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ ba từ phải sang) - đơn vị bảo trợ truyền thông - trao giải cá nhân cao nhất của cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 Ảnh: Trịnh Minh Triết

Đây cũng là lần đầu tiên VN đón tiếp cùng lúc nhiều tên tuổi lẫy lừng của làng thể thao trí tuệ thế giới: Chủ tịch WMSC Marek Kasperski và phu nhân Petrina Kasperski; "tượng đài" Dominic O'Brien - 8 lần vô địch Siêu trí nhớ thế giới; nhà vô địch Siêu trí nhớ Mỹ John Graham... cùng đội ngũ trọng tài quốc tế và gần 300 vận động viên đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả đã góp phần đưa VN trở thành điểm đến mới của trí tuệ toàn cầu.

Tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh (giữa) trên bục cao nhất nhận Huy chương vàng của giải

WMC 2025 - T HÀNH CÔNG CỦA NHIỀU CÁI NHẤT

Đến tận 23 giờ đêm qua, sau khi lễ tổng kết và trao giải kết thúc hoàn hảo, ông Nguyễn Phùng Phong, Phó chủ tịch WMSC, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, mới thở phào nhẹ nhõm. Ông như cất được "trái núi ngàn cân" trên vai kể từ lúc nhận được thông báo đồng ý cho VN đăng cai giải đấu lần thứ 34, thay vào đó là cảm xúc sung sướng và tự hào.

Lần đầu tiên, VN tổ chức một giải đấu tầm cỡ thế giới nhưng được đánh giá là ấn tượng nhất với nhiều thay đổi mang tính cách mạng. Với công nghệ Real-time (thời gian thực) tạo sự minh bạch tuyệt đối, WMC 2025 đã khép lại thời kỳ "chấm thi thủ công", mở ra kỷ nguyên mới khi HITA VN đưa vào áp dụng hệ thống thi đấu và chấm điểm kỹ thuật số toàn diện.

Chủ tịch WMSC Marek Kasperski khẳng định: "Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của Giải vô địch Siêu trí nhớ với dấu ấn đặc biệt nhất khi tạo ra sự khác biệt sau 33 năm thi đấu trên giấy - vốn dễ xảy ra lỗi nếu thời gian làm việc dài và môi trường căng thẳng. Công nghệ Real-time ở Tâm Trí Lực do Kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong cùng cộng sự nghiên cứu, áp dụng thành công đã tạo ra phương thức đánh giá khách quan, hiệu quả nhất. Hội đồng đánh giá chưa có đối tác nào phù hợp và tuyệt vời hơn VN".

Chủ tịch WMSC Marek Kasperski trao cờ đăng cai nước chủ nhà VN của WMC năm 2026 cho ông Nguyễn Phùng Phong

B Ệ PHÓNG CHO SIÊU TRÍ TUỆ VN

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Mông Cổ với các tuyển thủ đầy kinh nghiệm và lực lượng đồng đều đã thi đấu rất thành công. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Siêu trí nhớ VN cũng ra quân với khí thế hừng hực. Không để người hâm mộ chờ lâu, ngay trong buổi thi đầu tiên, tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh đã mang tấm HCV danh giá về cho Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phùng Phong chia sẻ: "Mục tiêu của đội tuyển đặt ra là 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ ở 10 nội dung. Tuy nhiên, chúng tôi không vì thế mà chạy theo thành tích. Tôi nghĩ các em chỉ cần chơi hết mình, có nhiều trải nghiệm thực tế và tiếp cận được với những "siêu bộ não" quốc tế để học hỏi đã là thành công lớn".

Đặc biệt, qua giải đấu này, VN đã trưởng thành vượt bậc với đội ngũ gần 200 trọng tài chuyên nghiệp. Trong công tác chấm điểm, các công đoạn diễn ra vô cùng chuẩn xác, không để xảy ra bất cứ sự cố nào.

Trọng tài Deepak Thotam bộc bạch: "Trước đây, tôi đều phải chấm bài thủ công, chịu nhiều áp lực, rất vất vả. Bây giờ đưa công nghệ vào thi quá tuyệt vời, các bạn đã hiện thực hóa ước mơ của giới trọng tài. Tôi khẳng định rằng với những gì đang xảy ra ở đây, giải đấu đã bước lên một tầm cao mới và là bệ phóng cho siêu trí tuệ VN cất cánh. Những dấu ấn đẹp ở đất nước các bạn sẽ khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi bởi sự hiếu khách, nền tảng công nghệ bài bản và sự chu đáo. Tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn VN".

Từ thành công vang dội của giải đấu, Chủ tịch WMSC Marek Kasperski đã chính thức trao cờ đăng cai cho VN tiếp tục là nước chủ nhà của WMC năm 2026.

Ban tổ chức Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 trân trọng cảm ơn: Bộ VH-TT-DL, Tổ chức Kỷ lục VN, Báo Thanh Niên, Đài truyền hình TP.HCM, HITA App và các đối tác, đơn vị tài trợ… đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải đấu thành công tốt đẹp.

"Người ta hay hỏi: "Trong thời đại của Google và AI, khi mọi thứ có thể tìm kiếm trong tích tắc, tại sao chúng ta vẫn cần tôn vinh trí nhớ?". Câu trả lời rất đơn giản: Máy móc lưu trữ dữ liệu, còn con người lưu giữ tinh hoa. Giống như công nghệ Real-time mà HITA tâm huyết xây dựng, chúng tôi nghĩ rằng mỗi học sinh như một "cây đức" cần được vun trồng từ gốc rễ. Một trí nhớ siêu việt chỉ thực sự tỏa sáng rực rỡ khi nó song hành cùng nhân cách lớn và được ghi nhận bằng sự minh bạch. Đó là lý do HITA luôn dốc toàn lực để cùng Ban tổ chức kiến tạo nên WMC 2025 với nhiều chuẩn mực chưa từng có trong lịch sử 34 năm qua", ông Đàm Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập cộng đồng Ươm mầm hiền tài (HITA), Phó trưởng ban tổ chức giải đấu, chia sẻ.