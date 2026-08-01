Những ứng dụng Google 'ngốn' pin điện thoại nhiều nhất

Các dòng smartphone hiện đại ngày càng sở hữu những viên pin dung lượng lớn, thậm có những mẫu pin lên tới hơn 7.000 mAh. Dù vậy, ứng dụng vận hành trên máy mới là yếu tố quyết định thời lượng sử dụng thực tế. Bên cạnh mạng xã hội, các ứng dụng quen thuộc từ Google cũng đóng vai trò lớn trong việc làm sụt pin nhanh chóng. Việc điều chỉnh các thiết lập ngầm sẽ giúp bạn tối ưu hóa thời gian sáng màn hình hiệu quả.

1. YouTube

YouTube ngốn nhiều pin vì phải kích hoạt đồng thời nhiều linh kiện phần cứng trên thiết bị. Mạng di động hoặc Wi-Fi phải hoạt động liên tục để tải dữ liệu, trong khi màn hình luôn bật và vi xử lý phải giải mã video. Việc phát các nội dung độ phân giải cao như 4K càng làm tăng thêm áp lực tiêu thụ điện năng. Do đó, người dùng trên cả Android lẫn iOS thường xuyên phàn nàn về tình trạng sụt pin nhanh khi xem video.

Ứng dụng YouTube khiến pin tụt nhanh hơn ẢNH: REUTERS

Để giảm mức tiêu thụ pin, người dùng nên tắt tính năng phát xem trước video trong phần cài đặt ứng dụng. Ngoài ra, việc ngăn YouTube chạy ngầm cũng mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng rõ rệt. Trên Android, bạn có thể tắt mục 'Allow background usage' trong phần quản lý ứng dụng. Người dùng iOS cũng có thể thao tác tương tự bằng cách tắt tính năng 'Background App Refresh'.

2. Google Chrome

Google Chrome được cài đặt sẵn trên hầu hết điện thoại Android và được nhiều người sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, trình duyệt này lại tiêu tốn nhiều pin do các tiến trình ngầm liên tục gửi và nhận dữ liệu. Nhiều tính năng tiện ích tích hợp sẵn dù hữu dụng nhưng lại âm thầm làm cạn kiệt nguồn năng lượng. Khác với phiên bản trên máy tính, bản Chrome di động hiện chưa được trang bị chế độ tiết kiệm năng lượng.

Chrome cũng góp mặt trong danh sách những ứng dụng 'ngốn' pin ẢNH: AFP

Các tính năng như tải trước trang web hay đồng bộ hóa giữa các thiết bị gây thêm nhiều áp lực cho viên pin. Để khắc phục, người dùng nên tắt quyền chạy ngầm của Chrome trong cài đặt hệ thống trên cả hai hệ điều hành. Việc truy cập phần Quyền riêng tư và bảo mật của Chrome để tắt tính năng tải trước trang web (Preload pages) cũng là giải pháp cần thiết. Những tùy chỉnh nhỏ này sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng điện thoại đáng kể.

3. Google Maps

Google Maps thuộc nhóm ứng dụng ngốn pin hàng đầu do đặc thù phục vụ công việc dẫn đường. Ứng dụng phải liên tục kích hoạt GPS để xác định vị trí, dùng mạng di động và giữ màn hình luôn sáng. Các tính năng như chế độ Live View hay cập nhật giao thông thời gian thực càng khiến pin sụt nhanh. Dù Google đã bổ sung chế độ tiết kiệm pin, tính năng này hiện chỉ có trên các dòng Pixel 10.

Ứng dụng Google Maps ẢNH: GEMINI AI

Đối với các thiết bị khác, người dùng có thể áp dụng những mẹo thủ công để tiết kiệm năng lượng. Việc tải bản đồ ngoại tuyến và giảm độ sáng màn hình khi di chuyển mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, bạn nên chủ động tắt quyền sử dụng nền của ứng dụng Bản đồ trong phần cài đặt. Thao tác này giúp ngăn ứng dụng liên tục định vị và ngốn tài nguyên khi không sử dụng.

4. Gmail

Gmail làm giảm tuổi thọ pin do phải thực hiện quá trình đồng bộ hóa email liên tục dưới nền. Ứng dụng phải truy cập internet và tiêu tốn tài nguyên bộ xử lý để kiểm tra thư mới mọi lúc. Điều này giúp gửi thông báo ngay lập tức nhưng lại khiến thiết bị tiêu hao năng lượng không ngừng. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng nếu bạn thêm nhiều tài khoản email cùng lúc trên máy.

Ứng dụng Gmail ẢNH: PHONG ĐỖ

Các thông báo đẩy liên tục làm sáng màn hình - nguyên nhân chính dẫn đến việc cạn pin nhanh chóng. Giải pháp tối ưu là hạn chế mức sử dụng nền của Gmail trong cài đặt ứng dụng. Việc tắt tính năng làm mới ứng dụng trong nền trên iOS giúp ngăn Gmail liên tục lấy dữ liệu ngầm. Đây là cách làm đơn giản nhưng hiệu quả để gia tăng thời lượng pin cho điện thoại.

5. Google Home

Google Home và các ứng dụng nhà thông minh bị đánh giá là những 'kẻ hủy diệt' pin tồi tệ nhất. Do phải liên tục đồng bộ với hệ thống đám mây, ứng dụng này làm cạn kiệt dung lượng pin rất nhanh. Tính năng nhận biết sự có mặt (presence sensing) cũng đòi hỏi ứng dụng truy cập vị trí mọi lúc. Điều này giúp máy nhận biết bạn ở nhà hay đi vắng nhưng lại tạo áp lực lớn lên pin.

Ứng dụng Google Home ẢNH: GEMINI AI

Để giảm mức tiêu thụ điện năng, người dùng nên bắt đầu bằng việc tắt quyền truy cập vị trí của Google Home. Bạn có thể thiết lập quyền vị trí thành Không cho phép trên Android hoặc Không bao giờ trên iOS. Ngoài ra, việc cấm Google Home vận hành dưới nền cũng là bước xử lý quan trọng. Tắt tính năng Làm mới trong nền sẽ giúp thiết bị hoạt động mát mẻ và bền bỉ hơn.